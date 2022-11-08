Графики отключения света могут стать комфортнее в ближайшие дни, — Укрэнерго

Жителям северных и центральных областей не будут часто отключать свет, если ВС РФ не нанесут новые ракетные удары по критической инфраструктуре.

Related video

Графики отключения электроэнергии могут стать комфортнее в ближайшие дни при одном условии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, отключения электроэнергии в Украине могут стать комфортнее, если ВС РФ не будут осуществлять новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме, как отмечает Кудрицкий, остается тяжелой после недавних атак россиян, а наихудшая ситуация наблюдается в Киевской и Харьковской областях, где действуют не только плановые, но и экстренные аварийные отключения света. В указанных регионах, по словам главы "Укрэнерго", дефицит энергии составляет 1000 МВт, но в течение дня он может меняться.

"Сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в энергосети как в Киеве и области, так и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях… Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах, нужно потерпеть несколько дней, при условии что не будет обстрелов, для того, чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными", — продолжил Кудрицкий в эфире телемарафона.

В течение текущей недели, как предупреждает глава "Укрэнерго", энергетикам "придется еще поработать" и, если не будет новых ракетных ударов ВС РФ, специалисты смогут улучшить ситуацию с электроснабжением в северных и центральных областях Украины.

Ранее в ДТЭК предупреждали, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут завершиться через две недели при условии, если поврежденные объекты критической инфраструктуры будут отремонтированы, а ВС РФ не будут осуществляться новые ракетные удары.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как украинские банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений электроэнергии.