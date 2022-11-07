Аварийные отключения света в Украине могут прекратиться через две недели, — ДТЭК (видео)

Бытовые потребители будут получать энергию в привычном режиме, если специалисты завершат ремонтные работы, а ВС РФ не осуществят новые ракетные удары.

Related video

Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут прекратиться через две недели. Эту информацию в эфире муниципального телеканала "Киев" озвучил исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, аварийные отключения электроэнергии в Украине продлятся еще две недели.

Сахарук назвал текущую ситуацию в энергетике страны тяжелой и подчеркнул, что даже с помощью веерных отключений света бытовым потребителям не удается снизить дефицит в энергосистеме.

Вместе с этим, как считает исполнительный директор ДТЭК, потребность в аварийных отключениях электроэнергии в Украине отпадет, если будут завершены все ремонтные работы на объектах критической инфраструктуры, а ВС РФ не осуществят новые ракетные удары.

"В центральном и северном регионах большой дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений. Киев и Киевская область также в этом списке. Если не будет обстрелов новых и разрушений — отремонтировать все можно в ближайшее время, в течение следующих двух недель", — продолжил Сахарук в эфире муниципального телеканала.

По словам исполнительного директора ДТЭК, дефицит в энергосистеме Украины наблюдается, поскольку бытовые потребители не только не экономят электричество в промежутках между его отключением, но и увеличивают его потребление.

[ + – ] В ДТЭК рассказали, когда в Украине отменят экстренные отключения электроэнергии

Отметим, что 7 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. "Укрэнерго" было вынуждено прибегнуть к более жестким ограничениям для бытовых потребителей из-за увеличения потребления энергии. Жителей Киевской области также предупредили, что графики стабилизационных отключений пока действовать не будут.

Также сообщалось, что Украина получила от 17 стран Европейского Союза 500 электрогенераторов, которые обеспечат бытовым потребителям доступ к отоплению и электроэнергии.