Будет свет и тепло: 17 стран Евросоюза передали Украине полтысячи электрогенераторов

В Евросоюзе считают, что ракетные удары России нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре нашей страны.

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Наладить работу энергетического сектора Украины, который стал целью российских ракетных атак, помогут 17 стран Евросоюза. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи в Twitter.

Сообщается, что Европа отправит в Украину 500 электрогенераторов, чтобы обеспечить доступ украинцев к электроэнергии и отоплению.

"Энергетической инфраструктуре Украины нанесен серьезный ущерб. Для поддержания доступа к электроэнергии и отоплению 17 стран ЕС отправили в Украину 500 электрогенераторов через механизм гражданской защиты Евросоюза", – сказано в сообщении.

Украину поддерживают такие страны, как:

Словения

Словакия

Ирландия

Австрия

Швеция

Испания

Германия

Италия

Дания

Финляндия

Эстония

Бельгия

Болгария

Люксембург

Кипр

Польша

Франция.

Тем временем в Украине в понедельник, 7 ноября, ввели не только плановые, но и экстренные аварийные отключения электроэнергии. По информации энергетиков, без света после массированных ракетных ударов ВС РФ будут жители Киев, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Харьковской области.

Ранее Фокус писал, что потребление электроэнергии в Украине на фоне похолодания растет, но генерация (производители электроэнергии) не могут доставить электроэнергию потребителю из-за повреждения линий электропередач и подстанций, поэтому во всей стране введены графики отключений потребителей.

Россия, в свою очередь, называет объекты энергетической системы Украины "легитимной целью" для осуществления ракетных ударов.