Буде світло і тепло: 17 країн Євросоюзу передали Україні півтисячі електрогенераторів

У Євросоюзі вважають, що ракетні удари Росії завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі нашої країни.

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Налагодити роботу енергетичного сектору України, який став ціллю російських ракетних атак, допоможуть 17 країн Євросоюзу. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги у Twitter.

Повідомляється, що Європа відправить до України 500 електрогенераторів, щоб забезпечити доступ українців до електроенергії та опалення.

"Енергетичній інфраструктурі України завдано серйозних збитків. Для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС відправили в Україну 500 електрогенераторів через механізм цивільного захисту Євросоюзу", — йдеться у повідомленні.

Україну підтримують такі країни, як:

Словенія

Словаччина

Ірландія

Австрія

Швеція

Іспанія

Німеччина

Італія

Данія

Фінляндія

Естонія

Бельгія

Болгарія

Люксембург

Кіпр

Польща

Франція.

Тим часом в Україні у понеділок, 7 листопада, запровадили не лише планові, а й екстрені аварійні відключення електроенергії. За інформацією енергетиків, без світла після масованих ракетних ударів ЗС РФ будуть мешканці Київ, Київської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Сумської та Харківської області.

Раніше Фокус писав, що споживання електроенергії в Україні на тлі похолодання зростає, але генерація (виробники електроенергії) не можуть постачати електроенергію споживачеві через пошкодження ліній електропередач та підстанцій, тому у всій країні запроваджено графіки відключень споживачів.

Водночас Росія називає об'єкти енергетичної системи України "легітимною ціллю" для здійснення ракетних ударів.