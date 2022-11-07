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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ

Не лише планові: "Укренерго" анонсувало екстрені аварійні відключення світла (фото)

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"Укренерго" анонсувало екстрені аварійні відключення електроенергії

Більш жорсткі обмеження для побутових споживачів запроваджуватимуть, якщо обленерго зафіксують дефіцит в українській енергосистемі.

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У понеділок, 7 листопада, в Україні діятимуть не лише планові, а й екстрені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба національної енергокомпанії "Укренерго".

Оператор попереджає, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ фахівці не можуть повністю відновити роботу енергомережі, через що в деяких регіонах доводиться запроваджувати відключення електроенергії для запобігання можливим аваріям.

"Укренерго" зазначив, що з 6:00 до кінця поточної доби діють графіки планових відключень, які стосуватимуться Києва, Київської, Полтавської, Черкаської, Житомирської, Сумської та Харківської області.

Водночас, як йдеться у повідомленні компанії, 7 листопада, крім планових, також можливі екстрені аварійні відключення електроенергії, які вводитимуть, якщо обленерго зафіксують дефіцит в енергосистемі.

"У разі введення аварійних відключень електроенергія може зникати раніше, ніж за планом, а обмеження споживання триватиме довше. Області, які страждатимуть від відключень, ніхто не обирав — це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет і дронів", — продовжили в "Укренерго" Анонсуючи обмеження для побутових споживачів на 7 листопада.

У компанії додали, що зараз енергетики роблять все можливе для ремонту енергомережі, щоб зменшити кількість та тривалість відключень електроенергії в українських містах.

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7 листопада в Україні можливі не лише планові, а й екстрені відключення світла

Зазначимо, що постачальник енергії YASNO, який входить до Групи ДТЕК, анонсував екстрені відключення електроенергії у Києві. За даними компанії, через перевищення рівня енергодефіциту на 32% в українській столиці світло можуть вимкнути вже вранці 7 листопада.

Також у ДТЕК розповідали українцям, чому у київських новобудовах частіше відключають світло. Багато заселених будинків досі вважають будмайданчиками, через що до них застосовуються більш жорсткі заходи у вигляді аварійних відключень електроенергії.