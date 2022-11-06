Це форс-мажор: 7 листопада у Києві можуть екстрено відключати світло з раннього ранку

"Укренерго" прогнозує, що в понеділок енергодефіцит на 32% перевищить показники, на основі яких розраховували графіки відключень.

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Сергій Коваленко, генеральний директор компанії YASNO, що входить до ДТЕК, попередив, що 7 листопада екстрені відключення електроенергії в Києві можуть розпочатися з раннього ранку.

"За прогнозами "Укренерго", завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більше, ніж закладений у графіки, — повідомив Коваленко. — Це дуже багато, і це форс-мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що графіки в такому випадку не працюють. Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо вранці".

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку росіянами нових масованих ударів по енергооб'єктах України. Саме для таких ударів, за словами глави держави, окупантам були потрібні іранські балістичні ракети.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що з Києва можуть евакуювати 3 млн людей, якщо столиця надовго залишиться без електроенергії. У КМДА наголошують, що це крайній захід, до якого, однак, потрібно бути готовими.