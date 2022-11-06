Росія готується до повторення масованих ударів по інфраструктурі, — Зеленський (відео)

Президент зазначив, що окупанти активно використовують іранські дрони, а тепер розраховують одержати від Тегерана ракети.

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив українців, що Росія концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, насамперед енергетичній.

"Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети, — сказав президент. — Ми готуємося відповідати. Але також, будь ласка, зауважте: все частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше в Чорному морі. Й обов'язково буде такий день, коли ми зможемо відзвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі".

За словами Зеленського, за останню добу окупанти знову використали у своїх атаках іранські ударні дрони, частину з яких вдалося збити, проте є і влучення. Він упевнений, що Іран має бути покараний за допомогу агресору та розділити разом із ним відповідальність. Адже без підтримки Москви Тегераном війна могла б закінчитися набагато швидше.

Раніше повідомлялося, що після довгого заперечення передавання дронів Росії Іран усе ж таки визнав, що продав РФ безпілотники. При цьому іранське МЗС назвало неправдивими заяви Заходу про постачання російській армії ракет і безпілотників спеціально для ведення війни проти українців. Ще 19 жовтня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані називав такі звинувачення "абсолютно необґрунтованими" та наголосив на нейтральній позиції своєї країни.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, Іран готується відправити в Росію ще приблизно 1 000 одиниць озброєння, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники для використання на війні проти України.