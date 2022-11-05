"Передали до війни": Іран вперше піддав продаж ударних дронів до Росії

Влада республіки, за словами глави МЗС Ірану, чекає від України документів, які підтверджують, що Росія дійсно застосовувала дрони-камікадзе для атаки на українські міста.

Related video

У суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран Хоссейн Амірабдоллахян визнав, що країна продала свої бойові безпілотники Росії. Його заяву наводить іранське інформаційне агентство IRNA.

За словами Хосейна Амірабдоллахяна, Іран відправив невелику партію дронів до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він спростував заяви Заходу про те, що іранська влада поставляє російській армії ракети та безпілотники спеціально для ведення війни проти українців, а також назвав необґрунтованими "галас та крики" з цього приводу.

"Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — процитувала Амірабдоллахяна ABC News.

Хоссейн Амірабдоллахян додав, що досяг певних домовленостей із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Київ пообіцяв надати Тегерану всі документи щодо використання Росією іранських безпілотників у бою. Крім того, два тижні тому глави відомств мали зустрітися в одній із країн Європи, проте українська делегація не приїхала, скасувавши захід в останню хвилину.

Раніше офіційна влада Ірану заперечувала, що постачала Росії зброю на тлі війни в Україні. 19 жовтня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими" і підкреслив нейтральну позицію своєї країни. Він також звинуватив деякі країни у поширенні дезінформації.

"Іран твердо переконаний, що жодні постачання його озброєнь, включаючи БПЛА, до якоїсь країни не порушують резолюцію 2231", — висловився іранський посол на засіданні.

Тоді ж представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має безліч доказів ударів по цивільних та інфраструктурних об'єктах в Україні з використанням саме іранських дронів-камікадзе. Він звинуватив Іран у брехні та попередив про введення санкцій.

Тим часом Центр національного спротиву з'ясував, що Іран продовжує постачати безпілотники Росії, зокрема бойові дрони. Як з'ясували дослідники, іранські компанії таємно доставляють озброєння літаками та кораблями за безпосередньої підтримки державної влади.