Постачання іранських дронів у Росію: експерти виявили лазівки, що використовуються Іраном

Іран доставляє бойові безпілотники в Росію морем і повітрям, допомагаючи завдавати ударів по українських містах, стверджують у Центрі національного спротиву.

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Іран продовжує продавати Росії дрони для ведення війни в Україні. Український Центр національного опору в новому дослідженні розповів, як працює ланцюжок постачання між країнами.

Згідно з дослідженням, на замовлення Кремля Іран постачає в РФ такі безпілотники: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer, Arash-1, Arash-2. З їхньою допомогою російська армія завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні, щоб мільйони громадян опинилися без води, опалення та електропостачання. Росіяни вважають, що така катастрофа зламає бойовий дух українців і змусить їх масово втекти в Європу.

Як з'ясував Центр, чотири компанії доставляють дрони з Ірану в Росію повітрям:

Mahan Air (засновник — "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");

Iran Air (державна авіакомпанія, контрольована міністерством інфраструктури Ірану);

Pouya Air (частина Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військової гілки виконавчої влади Ірану);

Saha Airlines (підпорядковується ВПС Ірану).

Як бачимо, більшість із них є державними підприємствами, які підпорядковуються уряду Ірану, а це доводить підтримку Росії місцевою владою. Mahan Air, нехай і приватна організація, проте перебуває під санкціями США за підтримку Корпусу вартових. Pouya Air із 12 по 18 жовтня здійснила п'ять вантажних рейсів із Тегерана в Москву, і більшу частину її парку становлять літаки Іл-76 російського виробництва, що вказує на співпрацю з РФ.

[ + – ] Карта постачання іранських дронів у Росію

Іран також постачає дрони Каспійським морем. Згідно з вивченими документами, кораблі Іранської промислової компанії, що підпорядковується КВІР, доставляють запчастини для цивільних літаків і гелікоптерів із порту Бандар-Ендзалі в російські міста Астрахань і Махачкалу. Аналітики стверджують, що на початку листопада в астраханський порт мають доставити морем 200 дронів у розібраному вигляді.

Росія морськими суднами вивозить українське зерно в Сирію за маршрутом Севастополь — Тартус. Аналітики вважають, що по дорозі назад росіяни можуть доставляти іранські безпілотники або деталі до них, вироблені на сирійському заводі, але підтверджень цієї інформації поки немає.

Наразі Іран налагоджує виробництво своїх БПЛА в інших країнах. У травні іранці запустили завод Таджикистані, також є можливість організації виробництва в Білорусі, оскільки місцевий "558-й авіаремонтний завод" у співпраці з компанією "Кванд ИС" просував створення власних дронів-камікадзе, які можуть бути прикриттям для випуску іранських моделей.

Як зазначили аналітики, Росія намагається замаскувати погане технічне оснащення своєї армії, а тому приховує застосування іранських дронів Shahed-131 та Shahed-136, називаючи їх "Герань-1" та "Герань-2" відповідно. Проте ЦРУ США з'ясувало, що інструктори з Ірану знаходяться в окупованих областях України та Білорусі, допомагаючи націлювати БПЛА на українські міста. Нещодавно в південну частину України приїхала нова група іранських фахівців.

Раніше писали, що Ізраїль знищив завод зі збирання іранських дронів у Сирії. 21 жовтня ізраїльська армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту, розташованому на заході Дамаска.

Нещодавно дисиденти з Національної ради опору Ірану заявили, що офіційна іранська влада передала Росії понад 3 500 бойових безпілотників, зокрема Shahed-129, Mohajer-6, Shahed-136 та Shahed-131. До цього російська армія отримала приблизно 2 тисяч апаратів і використала майже 400 з них.