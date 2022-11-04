Поставки иранских дронов в Россию: эксперты выявили лазейки, используемые Ираном

Иран доставляет боевые беспилотники в Россию по морю и по воздуху, помогая наносить удары по украинским городам, утверждают Центр национального сопротивления.

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Иран продолжает продавать России дроны для ведения войны в Украине. Украинский Центр национального сопротивления в новом исследовании рассказал, как работает цепочка поставок между странами.

Согласно исследованию, по заказу Кремля Иран поставляет в РФ такие беспилотники: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer, Arash-1, Arash-2. С их помощью российская армия наносит удары по гражданским объектам в Украине, чтобы миллионы граждан оказались без воды, отопления и электроснабжения. Россияне считают, что такая катастрофа сломает боевой дух украинцев и заставит их массово бежать в Европу.

Как выяснил Центр, четыре компании доставляют дроны из Ирана в Россию по воздуху:

Mahan Air (учредитель — "Некоммерческий институт Молала Мовахедина");

Iran Air (государственная авиакомпания, контролируемая министерством инфраструктуры Ирана);

Pouya Air (часть Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военной ветви исполнительной власти Ирана);

Saha Airlines (подчиняется ВВС Ирана).

Как видим, большинство из них являются государственными предприятиями, которые подчиняются правительству Ирана, а это доказывает поддержку России местными властями. Mahan Air, пусть и частная организация, однако находится под санкциями США за поддержку Корпуса стражей. Pouya Air с 12 по 18 октября совершила пять грузовых рейсов из Тегерана в Москву, и большую часть ее парка составляют самолеты Ил-76 российского, что напрямую указывает на сотрудничество с РФ.

[ + – ] Карта постаовк иранских дронов в Россию

Иран также поставляет дроны по Каспийскому морю. Согласно изученным документам, корабли Иранской промышленной компании, подчиняющейся КСИР, доставляют запчасти для гражданских самолетов и вертолетов из порта Бандар-Эндзали в российские города Астрахань и Махачкалу. Аналитики утверждают, что в начале ноября в астраханский порт должны доставить по морю 200 дронов в разобранном виде.

Россия морскими судами вывозит украинское зерно в Сирию по маршруту Севастополь — Тартус. Аналитики считают, что на обратном пути россияне могут доставлять иранские беспилотники или детали к ним, производимые на сирийском заводе, но подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас Иран налаживает производство своих БПЛА в других странах. В мае иранцы запустили завод Таджикистане, также есть вероятность организации производства в Белоруссии, поскольку местный "558-й авиаремонтный завод" в сотрудничестве с компанией "Кванд ИС" продвигал создание собственных дронов-камикадзе, которые могут быть прикрытием для выпуска иранских моделей.

Как отметили аналитики, Россия пытается замаскировать плохое техническое оснащение своей армии, а потому скрывают применение иранских дронов Shahed-131 и Shahed-136, называя их "Герань-1" и "Герань-2" соответственно. Однако ЦРУ США выявило, что инструкторы из Ирана находятся в оккупированных областях Украины и в Беларуси, помогая нацеливать БПЛА на украинские города. Совсем недавно в южную часть Украины приехала новая группа иранских специалистов.

Ранее писали, что Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов в Сирии. 21 октября израильская армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту, расположенному на западе Дамаска.

Недавно диссиденты из Национального совета сопротивления Ирана заявили, что официальные иранские власти передали России более 3500 боевых беспилотников, в том числе Shahed-129, Mohajer-6, Shahed-136 и Shahed-131. До этого российская армия получила около 2 тысяч аппаратов и использовала около 400 из них.