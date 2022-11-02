Иран передал ВС РФ более 3500 ударных беспилотников и дронов-камикадзе, — NCRI

По данным журналистов, контракт на продажу БПЛА в Россию предусматривает поставки различных ударных дронов, в том числе Shahed-129, Mohajer-6, и дронов-камикадзе — Shahed-136 и Shahed-131.

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Диссидентская организация Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) обвинила режим аятолл в поставках президенту РФ Владимиру Путину более чем 3500 дронов, которые используются в рамках тактики выжженной земли в Украине. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщениям в социальной сети Народной организации муджахедов Ирана (PMOI/MEK), Контракт на продажу БПЛА в Россию предусматривает поставки различных ударных дронов, в том числе Shahed-129, Mohajer-6, и дронов-камикадзе — Shahed-136 и Shahed-131.

MEK — это крыло NCRI, в отчете которого говорится, что Тегеран продал более 3500 БПЛА в Россию. Большинство из них сделаны на фабриках иранского Минобороны, другие выпущены заводами Ассоциации авиации и космических индустрий Ирана.

Такие обвинения указывают на резкое расширение сотрудничество российского и иранского режимов.

По данным Украины, Россия уже использовала около 400 дронов из общих 2 тысяч поставленных россиянам беспилотников. Страны Запада, в том числе США, высказывают серьезные опасения относительно российских атак с использованием иранских дронов.

Сообщается, что некоторые беспилотники были отправлены в Россию с базы "аль-Кадр" Корпуса стражей исламской революции, эту организацию администрация предыдущего президента США внесла в список террористических.

Поставки оружия с военной базы Ирана

В отчете также говорится, что на базе "аль-Кадр" иранских ВВС есть свои ангары и специальные сервисы. Представители Международного аэропорта "Мехрабад" не вмешиваются в его работу, силы Аль-Кудс используют эту базу и аффилированные с Корпусом стражей авиакомпании для отправки вооружений в Сирию, Ирак и Ливан.

Представитель Госдепартамента США сказал в интервью журналистам, что, начиная с июля они предупреждали, что Иран планирует поставки в Россию БПЛА, которые могут использоваться против Украины. В сентябре Россия доставила иранские дроны в Крым. При этом иранские военные инструкторы помогали россиянам в Крыму с запуском этих дронов.

Ранее Фокус сообщал, что применение ВС РФ дронов Arash-2 может внести перелом в войну. У новых иранских БПЛА в пять раз больше взрывчатки, по сравнению с дронами-камикадзе "Герань-2".

Напомним, что представители США в Киеве инспектируют поставки оружия, чтобы высокотехнологичные системы не оказалось у россиян или на черном рынке.