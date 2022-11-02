Чтобы не оказалось у россиян и на черном рынке: США в Киеве инспектируют поставки оружия, — СМИ

По данным журналистов, Госдепартамент США составил план инициатив для усиления контроля за поставками вооружений. Так в США пытаются исключить нецелевое применение и контрабанду. В особенности это касается высокотехнологичных ракетных систем, систем ПВО и авиации.

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Американские военные инспекторы в Украине проводят инспекции на местах, чтобы обеспечить надлежащий учет предоставленной военной и финансовой помощи украинской армии. Об этом сообщает Fox News.

Накануне высокопоставленный представитель Минобороны США передал эти данные журналистам на условиях анонимности. Места, где проводились инспекции, не называются, также неизвестно, как близко американские войска находились к передовой линии фронта. Но президент США Джо Байден исключает любое участие американских войск в боевых действиях в Украине.

Эти усилия предприняты в рамках масштабной кампании США и призваны гарантировать, что поставленные Украине вооружения не попадут в руки российских военных, их прокси-сил и т.д.

По словам представителя США, инспекции в Киеве проводят атташе из Минобороны США и команда из Управления по сотрудничеству в области обороны. Сообщается, что украинское руководство проявило открытость и поддержало такие проверки.

Американские законодатели задают официальным лицам США вопросы относительно того, как расходуются миллиарды долларов, направленные в Украину в этом году. Администрация Байдена предпочитает не детализировать свою работу по части проверок из-за опасений того, что потенциальные контрабандисты могут узнать о конкретных методах работы и других важных сведениях.

План Госдепартамента США предусматривает ряд инициатив в различные сроки для усиления контроля за поставками вооружений. В особенности это касается высокотехнологичных ракетных систем, систем ПВО, авиации и систем, которые повышают уровень пограничной безопасности Украины. Усилия направлены на предотвращение нецелевого применения вооружений и потенциально возможной контрабанды.

Напомним, что шпионы Путина взломали телефон Лиз Трасс с данными о поставках оружия Украине. По информации журналистов, взломанное устройство даже поместили в закрытый сейф. Информацию решили не разглашать, а Борису Джонсону сообщили о необходимости в полном блэкауте новостей.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ заканчивают обучения на ЗРК NASAMS, которые будут поставлены Украине в ближайшие дни. Норвежские инструкторы обучили как минимум 100 украинских военных — показали, как эксплуатировать и обслуживать системы NASAMS.