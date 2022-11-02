Щоб не виявилося у росіян і на чорному ринку: США в Києві перевіряють постачання зброї, — ЗМІ

За даними журналістів, Держдепартамент США склав план ініціатив щодо посилення контролю за постачанням озброєнь. Так у США намагаються уникнути нецільового застосування та контрабанду. Особливо це стосується високотехнологічних ракетних систем, систем ППО та авіації.

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Американські військові інспектори в Україні проводять інспекції на місцях, щоб забезпечити належний облік наданої військової та фінансової допомоги українській армії. Про це повідомляє Fox News.

Напередодні високопосадовець Міноборони США передав ці дані журналістам на умовах анонімності. Місця, де проводилися інспекції, не називаються, також невідомо, як близько американські війська перебували до передової лінії фронту. Але президент США Джо Байден відкидає будь-яку участь американських військ у бойових діях в Україні.

Ці зусилля зроблені в рамках масштабної кампанії США та покликані гарантувати, що відправлені Україні озброєння не потраплять до рук російських військових, їх проксі-сил тощо.

За словами представника США, інспекції у Києві проводять аташе з Міноборони США та команда з Управління із співробітництва в галузі оборони. Повідомляється, що українське керівництво виявило відкритість та підтримало такі перевірки.

Американські законодавці ставлять офіційним особам США питання щодо того, як витрачаються мільярди доларів, спрямовані в Україну цього року. Адміністрація Байдена вважає за краще не деталізувати свою роботу щодо перевірок через побоювання того, що потенційні контрабандисти можуть дізнатися про конкретні методи роботи та інші важливі відомості.

План Держдепартаменту США передбачає низку ініціатив у різні терміни для посилення контролю за постачанням озброєнь. Особливо це стосується високотехнологічних ракетних систем, систем ППО, авіації та систем, що підвищують рівень прикордонної безпеки України. Зусилля спрямовані на запобігання нецільовому застосуванню озброєнь та потенційно можливої контрабанди.

Нагадаємо, що шпигуни Путіна зламали телефон Ліз Трасс із даними про постачання зброї Україні. За інформацією журналістів, зламаний пристрій навіть помістили у закритий сейф. Інформацію вирішили не розголошувати, а Борису Джонсону повідомили про необхідність повного блекауту новин.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ закінчують навчання на ЗРК NASAMS, які будуть поставлені Україні найближчими днями. Норвезькі інструктори навчили щонайменше 100 українських військових — показали, як експлуатувати та обслуговувати системи NASAMS.