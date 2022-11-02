Іран передав ЗС РФ понад 3500 ударних безпілотників та дронів-камікадзе, — NCRI

За даними журналістів, контракт на продаж БПЛА в Росію передбачає постачання різних ударних дронів, зокрема Shahed-129, Mohajer-6, та дронів-камікадзе — Shahed-136 та Shahed-131.

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Дисидентська організація Національна рада опору Ірану (NCRI) звинуватила режим аятол у постачанні президенту РФ Володимиру Путіну більш ніж 3500 дронів, які використовуються в рамках тактики спаленої землі в Україні. Про це повідомляє Fox News.

Згідно з повідомленнями у соціальній мережі Народної організації муджахедів Ірану (PMOI/MEK), Контракт на продаж БПЛА в Росію передбачає постачання різних ударних дронів, зокрема Shahed-129, Mohajer-6, та дронів-камікадзе — Shahed-136 та Shahed-131 .

MEK — це крило NCRI, у звіті якого йдеться, що Тегеран продав понад 3500 БПЛА до Росії. Більшість із них зроблено на фабриках іранського Міноборони, інші випущені заводами Асоціації авіації та космічних індустрій Ірану.

Такі звинувачення вказують на різке розширення співпраці російського та іранського режимів.

За даними України, Росія вже використала близько 400 дронів із загальних 2 тисяч поставлених росіянам безпілотників. Країни Заходу, зокрема США, висловлюють серйозні побоювання щодо російських атак із використанням іранських дронів.

Повідомляють, що деякі безпілотники були відправлені до Росії з бази "аль-Кадр" Корпусу вартових ісламської революції, цю організацію адміністрація попереднього президента США внесла до списку терористичних.

Постачання зброї з військової бази Ірану

У звіті також йдеться, що на базі "аль-Кадр" іранських ВПС є свої ангари та спеціальні сервіси. Представники Міжнародного аеропорту "Мехрабад" не втручаються в його роботу, сили Аль-Кудс використовують цю базу та афілійовані з Корпусом вартових авіакомпанії для відправлення озброєнь до Сирії, Іраку та Лівану.

Представник Держдепартаменту США сказав в інтерв'ю журналістам, що, починаючи з липня, вони попереджали, що Іран планує постачання до Росії БПЛА, які можуть використовуватися проти України. У вересні Росія доставила іранські дрони до Криму. Водночас іранські військові інструктори допомагали росіянам у Криму із запуском цих дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що застосування ЗС РФ дронів Arash-2 може спричинити перелом у війні. У нових іранських БПЛА вп'ятеро більше вибухівки порівняно з дронами-камікадзе "Герань-2".

Нагадаємо, що представники США в Києві перевіряють постачання зброї, щоб високотехнологічні системи не виявилося у росіян чи на чорному ринку.