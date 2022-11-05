"Передали до войны": Иран впервые подвердил продажу ударных дронов в Россию

Власти республики, по словам главы МИД Ирана, ждут от Украины документов, подтверждающих, что Россия действительно применяла дроны-камикадзе для атаки на украинские города.

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В субботу, 5 ноября министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амирабдоллахян признал, что страна продала свои боевые беспилотники России. Его заявление приводит иранское информационное агентство IRNA.

По словам Хоссейна Амирабдоллахяна, Иран отправил небольшую партию дронов в Россию еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Он опроверг заявления Запада о том, что иранские власти поставляют российской армии ракеты и беспилотники специально для ведения войны против украинцев, а также назвал необоснованными "шумиху и крики" по этому поводу.

"Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине", — процитировала Амирабдоллахяна ABC News.

Хоссейн Амирабдоллахян добавил, что достиг определенных договоренностей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Киев пообещал предоставить Тегерану все документы об использовании Россией иранских беспилотников в бою. Кроме того, две недели назад главы ведомств должны были встретиться в одной из стран Европы, однако украинская делегация не приехала, отменив мероприятие в последнюю минуту.

Ранее официальные власти Ирана отрицали, что поставляли России оружие на фоне войны в Украине. 19 октября посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения "абсолютно необоснованными" и подчеркнул нейтральную позицию своей страны. Он также обвинил некоторые страны в распространении дезинформации.

"Иран твердо убежден, что никакие поставки его вооружений, включая БПЛА, в какую-либо страну не нарушают резолюцию 2231", — высказался иранский посол на заседании.

Тогда же представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть множество доказательств ударов по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине с использованием именно иранских дронов-камикадзе. Он обвинил Иран во лжи и предупредил о введении санкций.

Тем временем Центр национального сопротивления выяснил, что Иран продолжает поставлять беспилотники России, в том числе боевые дроны. Как выяснили исследователи, иранские компании тайно доставляют вооружение самолетами и кораблями при непосредственной поддержки государственных властей.