Россия готовится к повторению массированных ударов по инфраструктуре, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что оккупанты активно используют иранские дроны, а теперь рассчитывают получить от Тегерана ракеты.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил украинцев, что Россия концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего, энергетической.

"В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты, — сказал президент. — Мы готовимся отвечать. Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе".

По словам Зеленского, за последние сутки оккупанты опять использовали в своих атаках иранские ударные дроны, часть из которых удалось сбить, однако есть и попадания. Он уверен, что Иран должен быть наказан за помощь агрессору и разделить вместе с ним ответственность. Ведь без поддержки Москвы Тегераном война могла бы закончиться гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что после долгого отрицания передачи дронов России Иран все же признал, что продал РФ беспилотники. При этом иранский МИД назвал неправдивыми заявления Запада о поставках российской армии ракет и беспилотники специально для ведения войны против украинцев. Еще 19 октября посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани называл такие обвинения "абсолютно необоснованными" и подчеркнул нейтральную позицию своей страны.

Напомним, по данным ВСУ, Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц вооружения, в частности, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники для использования на войне против Украины.