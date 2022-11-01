Иран передаст РФ около 1000 единиц вооружения: баллистические ракеты и ударные БПЛА, — CNN

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что иранские баллистические ракеты, вероятно, разместят на северной границе Украины. Оттуда их смогут запускать, чтобы угрожать всей стране.

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Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц вооружения, в частности, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники для использования на войне против Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада.

По информации журналистов, поставки вооружения находится под пристальным наблюдением, потому что это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты.

Источники рассказали журналистам, что последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, их уже применили на территории Украины.

Новая ожидаемая поставка оружия будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных усилий России. Пока что точная дата передачи иранского вооружения РФ неизвестна, но западные официальные лица считают, что это точно произойдет до конца года.

Что говорят украинские официальные лица?

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что иранские баллистические ракеты, вероятно, разместят на северной границе Украины. Оттуда их смогут запускать, чтобы угрожать всей Украине. По его словам, РФ приобрела два вида ракет, дальностью 300 и 700 км.

Кроме того, спикер отметил, что фактически сбивать иранские ракеты будет очень трудно теми средствами, которые есть на вооружении ВСУ.

"У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", — сказал Игнат.

Юрий Игнат также рассказал, что Россия хочет приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М. Они уже есть на вооружении ВС РФ, однако заканчиваются, а российские войска используют неприкосновенный запас.

Напомним, 26 октября президент Израиля Ицхак Герцог показал доказательства применения РФ иранских дронов Shahed-136 на войне в Украине. Он отметил, что происхождение БПЛА скрывают за кириллическими буквами, нанесенных на них.

В свою очередь в Иране утверждают, что не занимаются поставками вооружения в Россию, в том числе дронов-камикадзе. В МИД Страны заявили о готовности отправить в Украину комиссию, чтобы расследовать ситуацию.

Однако 20 октября представитель Минобороны РФ Руслан Пухов в прямом эфире проговорился, что Россия использует именно иранские беспилотники. Он на камеры попросил ведущих не затрагивать тему Shahed-136.

Ранее, 16 октября СМИ сообщали, что Иран готовится тайно передать России баллистические ракеты и ударные беспилотники. Речь идет о передаче ВС Российской Федерации ракеты Fateh 110 и Zolfaghar.