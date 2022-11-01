Іран передасть РФ близько 1000 одиниць озброєння: балістичні ракети й ударні БПЛА, — CNN

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що іранські балістичні ракети, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. Звідти їх зможуть запускати, щоби загрожувати всій країні.

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Іран готується відправити в Росію ще близько 1000 одиниць озброєння, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" й додаткові ударні безпілотники для використання на війні проти України. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на представника однієї з країн Заходу.

За інформацією журналістів, постачання озброєння під пильним наглядом, тому що це буде перший випадок, коли Іран відправить у Росію передові високоточні ракети.

Джерела розповіли журналістам, що остання партія зброї з Ірану в Росію включала близько 450 безпілотників, їх уже застосували на території України.

Нове очікуване постачання зброї означатиме значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Поки що точна дата передачі іранського озброєння РФ невідома, але західні офіційні особи вважають, що це буде до кінця року.

Що кажуть українські офіційні особи?

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що іранські балістичні ракети, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. Звідти їх зможуть запускати, щоби загрожувати всій Україні. За його словами, РФ придбала два види ракет, дальністю 300 і 700 км.

Крім того, речник зазначив, що фактично збивати іранські ракети буде дуже важко тими засобами, які є на озброєнні ЗСУ.

"У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат також розповів, що Росія хоче придбати в Ірану балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М". Вони вже є на озброєнні ЗС РФ, проте закінчуються, а російські війська використовують недоторканний запас.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази застосування РФ іранських дронів Shahed-136 на війні в Україні. Він зазначив, що походження БПЛА приховують за кириличними літерами, нанесеними на них.

Зі свого боку, в Ірані стверджують, що не займаються постачанням озброєння в Росію, зокрема дронів-камікадзе. У МЗС країни заявили про готовність відправити в Україну комісію, щоб розслідувати ситуацію.

Проте 20 жовтня представник Міноборони РФ Руслан Пухов у прямому ефірі проговорився, що Росія використовує саме іранські безпілотники. Він на камеру попросив ведучих не торкатися теми Shahed-136.

Раніше, 16 жовтня ЗМІ повідомляли, що Іран готується таємно передати Росії балістичні ракети й ударні безпілотники. Йдеться про передачу ЗС Російської Федерації ракети Fateh 110 і Zolfaghar.