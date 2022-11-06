Это форс-мажор: 7 ноября в Киеве могут экстренно отключать свет с раннего утра

"Укрэнерго" прогнозирует, что в понедельник энергодефицит на 32% превысит показатели, на основании которых рассчитывали графики отключений.

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Сергей Коваленко, генеральный директор компании YASNO, входящей в ДТЭК, предупредил, что 7 ноября экстренные отключения электроэнергии в Киеве могут начаться с раннего утра.

"По прогнозам "Укрэнерго", завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики, — сообщил Коваленко. — Это очень много, и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что графики в таком случае не работают. Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо утром"..

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о поготовке россиянами новых массированных ударов по энергообъектам Украины. Именно для таких ударов, по словам главы государства, оккупантам потребовались иранские баллистические ракеты.

Ранее американские СМИ сообщили, что из Киева могут эвакуировать 3 млн человек, если столица надолго останется без электроэнергии. В КГГА подчеркивают, что это крайняя мера, к которой, тем не менее, нужно быть готовыми.