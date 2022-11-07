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Не только плановые: "Укрэнерго" анонсировало экстренные аварийные отключения света (фото)

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"Укрэнерго" анонсировало экстренные аварийные отключения электроэнергии

Более жесткие ограничения для бытовых потребителей будут вводить, если облэнерго зафиксируют дефицит в украинской энергосистеме.

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В понедельник, 7 ноября, в Украине будут действовать не только плановые, но и экстренные аварийные отключения электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

Оператор предупреждает, что после массированных ракетных ударов ВС РФ специалисты не могут полностью восстановить работу энергосети, из-за чего в некоторых регионах приходится вводить отключения электроэнергии для предотвращения возможных аварий.

"Укрэнерго" отметил, что с 6:00 до конца текущих суток действуют графики плановых отключений, которые затронут Киев, Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую и Харьковскую области.

Вместе с этим, как говорится в сообщении компании, 7 ноября, помимо плановых, также возможны экстренные аварийные отключения электроэнергии, которые будут вводить, если облэнерго зафиксируют дефицит в энергосистеме.

"В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше, чем по плану, а ограничение потребления длиться дольше. Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", — продолжили в "Укрэнерго", анонсируя ограничения для бытовых потребителей на 7 ноября.

В компании добавили, что сейчас энергетики делают все возможное для ремонта энергосети, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений электроэнергии в украинских городах.

Аварийные отключения плановые отключения графики Укрэнерго ограничения энергодефицит Fullscreen
7 ноября в Украине возможны не только плановые, но и экстренные отключения света

Отметим, что поставщик энергии YASNO, входящий в Группу ДТЭК, анонсировал экстренные отключения электроэнергии в Киеве. По данным компании, из-за превышения уровня энергодефицита на 32% в украинской столице свет могут отключить уже утром 7 ноября.

Также в ДТЭК рассказывали украинцам, почему в киевских новостройках чаще отключают свет. Многие заселенные дома до сих пор считаются стройплощадками, из-за чего к ним применяются более жесткие меры в виде аварийных отключений электроэнергии.