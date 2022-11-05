В ДТЭК рассказали, почему новостройкам в Киеве чаще отключают свет: виноваты застройщики

Многие заселенные дома до сих пор считаются стройплощадками, поэтому к ним применяют более строгие ограничения. Новый закон должен решить проблему.

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Дома-новостройки в Киеве отключают электроснабжение вне графика и на больший срок. Генеральный директор D.Solutions, cубхолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко объяснил причины на своей странице в Facebook.

D.Solutions предоставляет решения и услуги под брендом YASNO. По словам Сергея Коваленко, холдинг изучает жалобы и периодически вносит изменения в систему, чтобы графики соответствовали действительности. Очень часто киевляне жалуются, что не могут найти расписании адреса некоторых новостроек, при этом свет в домах отключают хаотично и надолго.

Дело в том, что многие такие здания до сих пор считаются строительными площадками, то есть промышленными объектами, для которых применяется более жесткие ограничения по электроснабжению. Когда компании начинают строительство дома, то подключают стройплощадку к электросети, а после завершения всех работ объект нужно подключить к постоянной схеме. Для этого владельцам квартир необходимо подписать договор с оператором системы распределения, а потом с YASNO.

Как отметил Сергей Коваленко, некоторые компании пропускают этот этап, в результате чего дома не подключаются к сети по нормальной схеме, а жильцы вынуждены больше платить за электроэнергию. Тем временем, сотрудники YASNO не видят, что дом заселен, и не могут внести его в график отключений света.

Чтобы исправить ситуацию, Верховная Рада уже приняла закон, согласно которому застройщики из Киева обязаны сами обращаться к ДТЭК и D.Solutions, чтобы зарегистрировать уже заселенные дома. После этого жильцы начнут платить за электричество по обычному тарифу, а оператори получат информацию о необходимых объемых энергии и добавят адрес в графики.

Ранее "Фокус" писал, как новые жилые комплексы переводят на промышленные тарифы. К примеру, в киевских ЖК "Навигатор" и "Кристер Град" люди с 1 декабря 2021 года вынуждены платить 5,07 гривен за один кВт-ч.

Утром 5 ноября "Укрэнерго" объявило о новых отключениях света в Киеве и еще семи регионах Украины. Компания пересчитала необходимые объемы электроэнергии, благодаря этому облэнерго могут составить графики и отключать элекроснабжение по расписанию.

Накануне мэр Виталий Кличко объявил, что в Киеве без света остаются 450 тысяч семей. В столице и других регионах страны продолжаются стабилизационные отключения энергии, ведь центральный узел энергосистемы перенапряжен после российских ударов.