"Укрэнерго" анонсировало новые отключения электроэнергии: где не будет света 5 ноября

В компании предупредили, что почасовые отключения затронут Киев и еще 7 областей Украины. Это необходимо для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий.

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5 ноября Диспетчерский центр национальной компании "Укрэнерго" предоставил областным операторам графики почасовых отключений электроэнергии. Пресс-служба сообщила подробности на официальной странице в Facebook.

"Укрэнерго" определил объемы потребления электроэнергии для жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей. Операторы распределительных сетей, которые сокращенно называют "облэнерго", получили обновленные ежедневные графики ограничений, которые позволят отключать электроснабжение по определенному расписанию. Сейчас потребители могут ознакомиться с этими графиками на сайтах своих поставщиков, ссылки на них размещены на сайте Минэнерго.

Пресс-служба "Укрэнерго" напомнила, что облэнерго необходимо ограничить потребление электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поврежденные в результате ракетных обстрелов и ударов дронами со стороны России. Отключение по графику позволяют специалистам балансировать энергосистему во избежание аварий и перегрузок.

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим о понимании и поддержке", — отметила национальная энергокомпания.

4 ноября компания ДТЭК сообщила о введении экстренных аварийных отключениях электроснабжение в Киеве. Из-за технических неполадок графики от "Укрэнерго" стали неактуальными, и киевляне не знали, когда пропадет или появится свет в их домах.

Фокус разбирался, сколько времени нужно для починки украинских электросетей, поврежденных в результате российских атак. Оперативный ремонт специалисты могут провести за 2-5 дней, но для полного восстановления потребуется гораздо больше времени.

Ранее писали, как оставаться на связи при отсутствии электричества. Мобильные операторы посоветовали ограничить потребление трафика, отключить автоматическую загрузку контента и временно отказаться от видеохостингов и других сервисов, требующих высокой скорости соединения.