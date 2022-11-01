Быть на линии. Как оставаться на связи, когда отсутствует электроэнергия

Отключение света для украинцев во многих случаях означает отсутствие доступа к информации. Мобильные операторы и эксперты по телекоммуникациям рассказали, что стоит предпринять, чтобы минимизировать риски потери соединения с интернетом.

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В понедельник 31 октября жителей многих украинских городов разбудили мощные взрывы. Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре. В связи с этим, только в Киеве без света осталось 350 тыс. квартир.

Пока воздушная тревога продолжалась, миллионы украинцев из разных городов потянулись к мобильным телефонам. Но многие столкнулись с существенным ухудшением качества или даже полным исчезновением связи. Подобное происходит и во время веерных отключений электроэнергии, которые из-за повреждения энергетической инфраструктуры стали в Украине распространенной практикой.

В одной из предыдущих публикаций Фокус рассказывал, почему исчезает связь при отключении света. Если обобщить информацию, которой поделились мобильные операторы и телеком-эксперты, можно выделить две главные причины появления проблемы со связью:

перегрузка сети из-за лавинообразного повышения трафика

разрядка резервных аккумуляторных батарей на базовых станциях

Обычно питания от резервной батареи, которая автоматически включается, когда прекращается централизованное электроснабжение, хватает на 4-6 часов работы базовой станции. Однако, если свет выключают довольно часто, как это происходит в последнее время, батареи просто не успевают зарядиться до полного объема.

К сожалению, универсальной панацеи, которая могла бы гарантировать отсутствие проблемы со связью во время отключения света, не существует. Однако опрошенные телеком-эксперты и мобильные операторы дали несколько полезных советов, как действовать в подобных ситуациях.

Важно

Быть онлайн. Как обустроить автономный интернет во время веерных отключений

В Vodafone Украина при отключении света советуют ответственно потреблять мобильный трафик, избегать тяжелого контента (видео-сервисов и т.д.) и отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах. "Если все выполнят эти простые действия, операторам будет легче обеспечить надежный доступ к мобильному интернету", — призывают в компании. Отметим, по опыту пользователей даже тогда, когда невозможно открыть для просмотра любой интернет-сайт, текстовые сообщения в телеграмме продолжают понемногу загружаться.

"Если у абонентов есть сложности со связью из-за отключения электроэнергии, рекомендуем пользоваться мессенджерами и смс, поскольку эти сервисы создают меньшую нагрузку на каналы связи, — советуют в компании Киевстар. В Киевстар также добавляют, что абоненты могут воспользоваться любой доступной мобильной сетью благодаря национальному роумингу.

Напомним, национальный роуминг украинские операторы мобильной связи ввели в начале войны. Этот сервис позволяет при исчезновении связи одного оператора подключаться к сети другого с помощью опции "Выбор сети" в настройках смартфона.

Если есть острая потребность в информации, например, о воздушной тревоге или ее отмене, не имея доступа в интернет можно воспользоваться приложением "Радио", которое установлено на многих смартфонах по умолчанию. В качестве антенны при этом используются наушники и радиосигнал принимается вне зависимости от наличия подключения к сети.

Чтобы оставаться на связи в сложных обстоятельствах, телеком-эксперт Александр Глущенко дает следующие пять советов:

поскольку отключают электроэнергию там, где возникает ее дефицит, бережное отношение к ресурсам снизит риски попадания под веерные отключения

нужно приобрести повербанки, источники бесперебойного питания и подумать об альтернативных источниках электроэнергии

если пользуетесь мобильным интернетом, решением может стать внешняя антенна и мобильный 4G роутер

если интернет-провайдер использует технологию xPON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть] и в дом или квартиру проведен оптический кабель, установка аккумуляторной батареи или блока бесперебойного питания для оптического приемника и роутера позволит пользоваться доступом к интернету несколько часов, при условии что интернет есть в серверной у провайдера. Однако, парадокс заключается в том, что в Киеве интернета может не быть у провайдеров, а в селах пользователи могут быть с интернетом, хоть и без света

использование терминала Starlink позволяет быть на связи даже там, где других альтернативных вариантов нет

[ + – ] Иногда спутниковый интернет остается единственным выходом обустройства стабильного подключения к сети Фото: Facebook

"Можно приобрести комплект спутникового доступа в интернет — не только Starlink, но и еще несколько подобных систем. К этому придется докупить дизель-генератор или комплект резервного питания на базе аккумуляторов", — добавляет телеком-эксперт Роман Химич.

Ранее Фокус подробнее анализировал, почему появляются проблем со связью при отключении электроэнергии в Украине. Подробнее о технической стороне обустройства автономного интернета во время веерных отключений Фокус рассказывал в своем новом обзоре.