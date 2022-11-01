Бути на лінії. Як залишатися на зв'язку, коли відсутня електроенергія

Відключення світла для українців у багатьох випадках означає відсутність доступу до інформації. Мобільні оператори та експерти з телекомунікацій розповіли, що варто зробити, щоб мінімізувати ризики втрати з'єднання з інтернетом.

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У понеділок, 31 жовтня, мешканців багатьох українських міст розбудили потужні вибухи. Росія вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з цим лише у Києві без світла залишилося 350 тис. квартир.

Поки повітряна тривога тривала, мільйони українців із різних міст потягнулися до мобільних телефонів. Але багато хто зіткнувся з істотним погіршенням якості або навіть повним зникненням зв'язку. Таке відбувається і під час віялових відключень електроенергії, які через пошкодження енергетичної інфраструктури стали в Україні поширеною практикою.

В одній із попередніх публікацій Фокус розповідав, чому зникає зв'язок під час відключення світла. Якщо узагальнити інформацію, якою поділилися мобільні оператори та телеком-експерти, можна виділити дві головні причини виникнення проблеми зі зв'язком:

перевантаження мережі через лавиноподібне підвищення трафіку

розряджання резервних акумуляторних батарей на базових станціях

Зазвичай живлення від резервної батареї, яка автоматично вмикається, коли припиняється централізоване електропостачання, вистачає на 4-6 годин роботи базової станції. Однак, якщо світло вимикають досить часто, як це відбувається останнім часом, батареї просто не встигають зарядитись до повного об'єму.

На жаль, універсальної панацеї, яка б гарантувала відсутність проблеми зі зв'язком під час відключення світла, немає. Однак опитані телеком-експерти та мобільні оператори дали кілька корисних порад, як діяти у таких ситуаціях.

Важливо

Бути онлайн. Як облаштувати автономний інтернет під час віялових відключень

У Vodafone Україна під час відключення світла радять відповідально споживати мобільний трафік, уникати важкого контенту (відеосервісів тощо) та відключити автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах. "Якщо всі виконають ці прості дії, операторам легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету", — закликають у компанії. Зазначимо, що за досвідом користувачів навіть тоді, коли неможливо відкрити для перегляду будь-який інтернет-сайт, текстові повідомлення в телеграмі продовжують завантажуватися.

"Якщо в абонентів є складнощі зі зв'язком через відключення електроенергії, рекомендуємо користуватися месенджерами та смс, оскільки ці сервіси створюють менше навантаження на канали зв'язку", — радять у компанії Київстар. У Київстар також додають, що абоненти можуть скористатися будь-якою доступною мобільною мережею завдяки національному роумінгу.

Нагадаємо, національний роумінг українські оператори мобільного зв'язку запровадили на початку війни. Цей сервіс дозволяє при зникненні зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого за допомогою опції "Вибір мережі" у налаштуваннях смартфона.

Якщо є гостра потреба в інформації, наприклад, про повітряну тривогу або її скасування, не маючи доступу до інтернету можна скористатися програмою "Радіо", яка встановлена на багатьох смартфонах за замовчуванням. Як антена тоді використовуються навушники і радіосигнал приймається незалежно від наявності підключення до мережі.

Щоб залишатися на зв'язку у складних обставинах, телеком-експерт Олександр Глущенко дає такі п'ять порад:

оскільки відключають електроенергію там, де виникає її дефіцит, дбайливе ставлення до ресурсів знизить ризики потрапляння під віялові відключення

потрібно придбати повербанки, джерела безперебійного живлення та подумати про альтернативні джерела електроенергії

якщо користуєтеся мобільним інтернетом, рішенням може стати зовнішня антена та мобільний 4G роутер

якщо інтернет-провайдер використовує технологію xPON [Passive optical network, пасивна оптична мережа] та в будинок або квартиру проведено оптичний кабель, встановлення акумуляторної батареї або блоку безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера дозволить користуватися доступом до інтернету кілька годин, за умови що інтернет є у серверній у провайдера. Однак парадокс полягає в тому, що в Києві інтернету може не бути у провайдерів, а в селах користувачі можуть бути з інтернетом, хоч і без світла

використання термінала Starlink дозволяє бути на зв'язку навіть там, де інших альтернативних варіантів немає

[ + – ] Іноді супутниковий інтернет залишається єдиним виходом облаштування стабільного підключення до мережі Фото: Facebook

"Можна придбати комплект супутникового доступу в інтернет — не тільки Starlink, а й ще кілька таких систем. До цього доведеться докупити дизель-генератор або комплект резервного живлення на базі акумуляторів", — додає телеком-експерт Роман Хіміч.

Раніше Фокус докладніше аналізував, чому виникають проблеми зі зв'язком при відключенні електроенергії в Україні. Докладніше про технічний бік облаштування автономного інтернету під час віялових відключень Фокус розповідав у своєму новому огляді.