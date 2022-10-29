Поза зоною досяжності. Чому мобільний зв'язок та інтернет зникають разом зі світлом

В умовах частих відключень електроенергії через ворожі обстріли критичної інфраструктури громадяни часом залишаються без доступу до мережі. Фокус з'ясував у мобільних операторів і телеком-експертів, чому зникає інтернет.

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Через енергетичний тероризм Росії мільйони українців стикаються з тривалими віяловими чи аварійними відключеннями електроенергії. Чимало громадян, яких опитав Фокус, скаржаться, що разом зі світлом у них часто зникає або погіршується мобільний інтернет і навіть голосовий зв'язок.

Мобільні оператори, до яких звернувся Фокус за роз'ясненнями, розповіли, що на випадок перебоїв із електроенергією базові станції оснащені резервними джерелами живлення — батареями, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електропостачання. На початок 2022 року в Україні налічувалося близько 120 тис. таких базових станцій.

"Акумуляторних батарей на базових станціях вистачає на 4-6 годин, і цього достатньо, щоб у мирний час відновити електропостачання та штатну роботу або підвезти мобільний генератор", — каже телеком-експерт Олександр Глущенко. Враховуючи, що тривалість віялових відключень становить близько чотирьох годин, проблем зі зв'язком теоретично не повинно бути. Але на практиці часто відбувається інакше.

У пресслужбі мобільного оператора Vodafone Україна називають такі фактори, що ускладнюють роботу базових станцій від резервних джерел:

У разі відключення світла перестає працювати домашній Wi-Fi, і клієнти переходять на мобільний інтернет. Навіть якщо всі елементи мобільної мережі працюють стабільно, лавиноподібне зростання навантаження впливає на швидкість мобільного інтернету кожного користувача.

Якщо протягом дня відбуваються повторні вимкнення, акумуляторна батарея, яка вже відпрацювала чотири години, не встигає повністю зарядитися. Відповідно, під час наступного відключення базова станція з високою ймовірністю може не працювати.

Телеком-експерт Роман Хіміч пов'язує можливі проблеми зі зв'язком із такими причинами:

системи резервного живлення відсутні на конкретній базовій станції, оскільки в містах такими системами часто обладнуються лише опорні станції.

системи не функціональні через відсутність пального в разі використання дизель-генераторів або через розрядку акумуляторів

системи несправні

"На відміну від європейських, українські мережі використовують системи резервного живлення на більшості базових станцій, а в операторів достатньо пересувних дизель-генераторів, які можна оперативно розгорнути для підтримки мереж. Але всі ці заходи розраховані на те, що електроживлення вимикається на відносно обмеженій території", — додає Хіміч.

[ + – ] Мобільний зв'язок в Україні забезпечує 120 тис. базових станцій. Проте стабільність їхньої роботи залежить від електроенергії. Фото: Скриншот из Telegram

Мобільним операторам у цій ситуації, на думку Олександра Глущенка, варто зробити такі кроки:

збільшити кількість акумуляторних батарей і джерел безперебійного живлення на майданчиках із активним обладнанням

підвищити абонентську плату для прискорення процесів оновлення

"Ми закуповуємо додаткове обладнання для резервного живлення та розширюємо ємність мережі там, де це можливо, за допомогою додаткових спектрів та інших технічних рішень, — розповіли Фокусу у Vodafone Україна. — Проте заздалегідь передбачити географію та час абсолютно всіх майбутніх піків трафіку непросто, оскільки атаки на енергетичну систему України продовжуються". У компанії додають, що мобільні мережі мають певні обмеження, пов'язані із законами фізики, і тому у великих містах іноді фізично неможливо додати ємність за рахунок встановлення додаткових базових станцій через вплив інтерференції.

"Робота важливих структурних компонентів мережі, таких як комутатори та вузлові базові станції, сьогодні додатково забезпечується за допомогою стаціонарних дизель-генераторів. У разі масштабних відключень електроживлення до базових станцій і технічних майданчиків ми доставляємо пересувні дизель-генератори", — розповіли Фокусу в пресслужбі компанії "Київстар".

Однак там зазначають, що під час тривалих відключень електроенергії, які охоплюють багато населених пунктів, абоненти можуть мати труднощі зі зв'язком та інтернетом, оскільки доставка дизель-генераторів одночасно до багатьох базових станцій потребує часу. Співробітники "Київстар" і підрядні організації намагаються зробити це максимально оперативно. Крім цього, компанія закупила акумулятори з тривалішим терміном роботи.

"Оператори роблять усе можливе. Але мережі стільникового зв'язку — суто цивільні технології, а їхні оператори — звичайні комерційні структури, які не розраховані на тривалу роботу в нинішніх воєнних умовах. У них немає можливості побудувати паралельну енергосистему, щоб позбавитися залежності від енергомережі, що діє", — робить висновок Роман Хіміч. Тобто скільки б оператори не докладали зусиль, у разі продовження енергетичного терору з боку Росії проблеми зі зв'язком в українців продовжуватимуться.

Раніше Фокус розбирався, чому від електроенергії відключать не всі будинки.

Також Фокус дізнавався, чому графіки віялових відключень часто не відповідають реальності й коли нормальне електропостачання повернеться в будинки українців.