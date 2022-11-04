В Киеве вводят экстренные аварийные отключения света, — ДТЭК (фото)

Графики почасовых отключений света для столицы, обнародованные ранее "Укрэнерго", больше не являются актуальными.

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В пятницу, 4 ноября, в Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом проинформировал поставщик энергии YASNO, который входит в Группу ДТЭК.

В компании предупредили, что графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве, которые были ранее обнародованы национальной энергокомпанией "Укрэнерго", не являются актуальными.

Из-за сложной ситуации в энергетике в пятницу, 4 ноября, во всех районах Киева вводятся экстренные отключения света.

"По указаниям "Укрэнерго" во всех районах Киева 4 ноября будут экстренные аварийные отключения. Графики отключений пока неактуальны", — говорится в сообщении поставщика энергии YASNO.

Стоит отметить, что экстренные отключения электроэнергии возможны в любое время суток.

[ + – ] 4 ноября в Киеве вводятся экстренные аварийные отключения света

Позже информацию об экстренных аварийных отключениях электроэнергии в Киеве подтвердила пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети". Компания подчеркнула, что ранее составленные ранее графики отключений света пока не актуальны.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Берегите себя и родных!" — говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети".

Отметим, что ранее пресс-служба "Укрэнерго" анонсировала графики почасовых отключений электроэнергии на 4 ноября. По данным национальной компании, с 00:00 до 24:00 в пятницу почасово свет должны были отключать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Для Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей действовал другой график почасовых отключений электроэнергии — с 07:00 до 22:00.

Также сообщалось, что в Киеве без электроэнергии остаются около 450 тысяч семей. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, ограничения коснулись такого большого количества бытовых потребителей из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы.