Аварійні відключення світла в Україні можуть припинитися за два тижні, — ДТЕК (відео)

Побутові споживачі отримуватимуть енергію у звичному режимі, якщо фахівці завершать ремонтні роботи, а ЗС РФ не здійснять нових ракетних ударів.

Related video

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть припинитися за два тижні. Цю інформацію в етері муніципального телеканалу "Київ" озвучив виконавчий директор холдингу ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, аварійні відключення електроенергії в Україні триватимуть ще два тижні.

Сахарук назвав поточну ситуацію в енергетиці країни важкою і наголосив, що навіть за допомогою віялових відключень світла побутовим споживачам не вдається знизити дефіцит в енергосистемі.

Водночас як вважає виконавчий директор ДТЕК, потреба в аварійних відключеннях електроенергії в Україні відпаде, якщо буде завершено всі ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, а ЗС РФ не здійснять нових ракетних ударів.

"У центральному та північному регіонах великий дефіцит електроенергії, тому є не лише графіки погодинних відключень, а й графіки аварійних відключень. Київ та Київська область також у цьому списку. Якщо не буде обстрілів нових та руйнувань — відремонтувати все можна найближчим часом, протягом наступних двох тижнів", — продовжив Сахарук в етері муніципального телеканалу.

За словами виконавчого директора ДТЕК, дефіцит в енергосистемі України спостерігається, оскільки побутові споживачі не лише не економлять електрику у проміжках між її відключенням, а й збільшують її споживання.

[ + – ] У ДТЕК розповіли, коли в Україні скасують екстрені відключення електроенергії

Зазначимо, що 7 листопада на Київщині ввели екстрені відключення електроенергії. "Укренерго" було змушене вдатися до жорсткіших обмежень для побутових споживачів через збільшення споживання енергії. Жителів Київської області також попередили, що графіки стабілізаційних відключень поки що не діятимуть.

Також повідомлялося, що Україна отримала від 17 країн Європейського Союзу 500 електрогенераторів, які забезпечать побутовим споживачам доступ до опалення та електроенергії.