На Київщині ввели екстрені відключення електроенергії, — ОВА (фото)
На час жорсткіших обмежень графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діятимуть.
У понеділок, 7 листопада, на Київщині ввели екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба обласної військово-цивільної адміністрації.
Розпорядження запровадити екстрені відключення електроенергії у Київській області видала національна енергокомпанія "Укренерго".
Таке рішення, як зазначають в ОВА, було ухвалено через те, що в регіоні зафіксовано збільшення споживання енергії.
"ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх мешканців області підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті", — йдеться у повідомленні військової адміністрації.
Через складну ситуацію в енергосистемі побутових споживачів також закликали помірно використовувати електроенергію та включати енергомісткі прилади по черзі. Щобільше, громадянам необхідно з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 максимально знизити споживання енергії.
"Представникам бізнесу — обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", — резюмували у Київській ОВА.
Інформацію про те, що на Київщині ввели екстрені відключення електроенергії, також підтвердила пресслужба оператора ДТЕК "Київські регіональні електромережі". У компанії нагадали, що на час подібних обмежень графіки стабілізаційних відключень світла не діятимуть.
Зазначимо, що вранці 7 листопада національна компанія "Укренерго" анонсувала екстрені відключення у кількох областях України. Оператор системи передачі енергії попередив, що у понеділок діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла через тяжку ситуацію в енергосистемі. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів почнуть діяти, якщо обленерго зафіксують дефіцит в енергомережі.
Також повідомлялося, що 17 країн Євросоюзу передали Україні 500 електрогенераторів, які забезпечать громадянам доступ до електроенергії та опалення.