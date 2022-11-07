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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ

На Київщині ввели екстрені відключення електроенергії, — ОВА (фото)

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На Київщині ввели екстрені відключення електроенергії

На час жорсткіших обмежень графіки стабілізаційних відключень електроенергії не діятимуть.

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У понеділок, 7 листопада, на Київщині ввели екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба обласної військово-цивільної адміністрації.

Розпорядження запровадити екстрені відключення електроенергії у Київській області видала національна енергокомпанія "Укренерго".

Таке рішення, як зазначають в ОВА, було ухвалено через те, що в регіоні зафіксовано збільшення споживання енергії.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх мешканців області підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті", — йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Через складну ситуацію в енергосистемі побутових споживачів також закликали помірно використовувати електроенергію та включати енергомісткі прилади по черзі. Щобільше, громадянам необхідно з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 максимально знизити споживання енергії.

"Представникам бізнесу — обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", — резюмували у Київській ОВА.

Інформацію про те, що на Київщині ввели екстрені відключення електроенергії, також підтвердила пресслужба оператора ДТЕК "Київські регіональні електромережі". У компанії нагадали, що на час подібних обмежень графіки стабілізаційних відключень світла не діятимуть.

Екстрені аварійні відключення світло блекаут Укренерго ДТЕК Київська область Fullscreen
На Київщині ввели екстрені відключення електроенергії

Зазначимо, що вранці 7 листопада національна компанія "Укренерго" анонсувала екстрені відключення у кількох областях України. Оператор системи передачі енергії попередив, що у понеділок діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла через тяжку ситуацію в енергосистемі. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів почнуть діяти, якщо обленерго зафіксують дефіцит в енергомережі.

Також повідомлялося, що 17 країн Євросоюзу передали Україні 500 електрогенераторів, які забезпечать громадянам доступ до електроенергії та опалення.