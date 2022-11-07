В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, — ОВА (фото)

На время более жестких ограничений графики стабилизационных отключений электроэнергии действовать не будут.

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В понедельник, 7 ноября, в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

Распоряжение ввести экстренные отключения электроэнергии в Киевской области выдала национальная энергокомпания "Укрэнерго".

Такое решение, как отмечают в ОВА, было принято в связи с тем, что в регионе зафиксировано увеличение потребления энергии.

"ДТЭК Киевские региональные электросети обращает внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют. Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим всех жителей области поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте", — говорится в сообщении военной администрации.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме бытовых потребителей также призвали умеренно использовать электроэнергию и включать энергоемкие приборы по очереди. Более того, гражданам необходимо с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 максимально снизить потребление энергии.

"Представителям бизнеса — ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", — резюмировали в Киевской ОВА.

Информацию о том, что в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии также подтвердила пресс-служба оператора ДТЭК "Киевские региональные электросети". В компании напомнили, что на время подобных ограничений графики стабилизационных отключений света действовать не будут.

[ + – ] В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

Отметим, что утром 7 ноября национальная компания "Укрэнерго" анонсировала экстренные отключения в нескольких областях Украины. Оператор системы передачи энергии предупредил, что в понедельник будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. Более жесткие ограничения для бытовых потребителей начнут действовать, если облэнерго зафиксируют дефицит в энергосети.

Также сообщалось, что 17 стран Евросоюза передали Украине 500 электрогенераторов, которые обеспечат гражданам доступ к электроэнергии и отоплению.