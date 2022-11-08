Графіки відключення світла можуть стати комфортнішими найближчими днями, — Укренерго
Жителям північних і центральних областей не часто відключатимуть світло, якщо ЗС РФ не завдадуть нових ракетних ударів по критичній інфраструктурі.
Графіки відключення електроенергії можуть стати комфортнішими найближчими днями за однієї умови. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова правління національної енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, відключення електроенергії в Україні можуть стати комфортнішими, якщо ЗС РФ не здійснюватимуть нових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі, як зазначає Кудрицький, залишається важкою після нещодавніх атак росіян, а найгірша ситуація спостерігається у Київській та Харківській областях, де діють не лише планові, а й екстрені аварійні відключення світла. У зазначених регіонах, за словами голови "Укренерго", дефіцит енергії становить 1 000 МВт, але протягом дня він може змінюватись.
"Зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в енергомережі як у Києві й області, так і в Харківській, Полтавській і Сумській областях… Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах, потрібно потерпіти кілька днів, за умови що не буде обстрілів, для того, щоб уже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними", — продовжив Кудрицький в ефірі телемарафону.
Протягом поточного тижня, як попереджає глава "Укренерго", енергетикам "доведеться ще попрацювати" і, якщо не буде нових ракетних ударів ЗС РФ, фахівці зможуть покращити ситуацію з електропостачанням у північних і центральних областях України.
Раніше в ДТЕК попереджали, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть завершитися за два тижні за умови, якщо пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури будуть відремонтовані, а ЗС РФ не здійснюватимуть нових ракетних ударів.
Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як українські банки рятують гроші клієнтів під час віялових відключень електроенергії.