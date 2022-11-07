Банкомат на батарейках, дані у хмарі. Як банки рятують гроші клієнтів під час віялових відключень

Регулярні відключення електроенергії по всій країні змушують банки все частіше обладнувати свої офіси та технології резервними джерелами живлення. Фокус дізнався, чи загрожують клієнтам перебої з банкінгом і чи потрібний запас готівки.

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Ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України, що призвели до дефіциту пропускної спроможності українських електромереж, вплинули на роботу компаній і банків.

Зокрема, низка банків заявили, що змінюють графік роботи своїх відділень через перебої у постачанні електроенергії. Також з'явилася інформація про те, що через відключення електроенергії тимчасово може не бути зв'язку з контакт-центрами банків. Наприклад, у жовтні про можливі такі перебої повідомили у ПриватБанку, де рекомендували клієнтам використовувати для зв'язку з операторами чат-онлайну, а не телефонний зв'язок.

Підключити джерело. Як працюють банки під час відключень від електроенергії

У банках кажуть, що до пауз у постачанні електроенергії готувалися до того, як вони почали відбуватися, але все одно віялові відключення впливають на роботу фінустанов.

[ + – ] Якщо відключать електрику, картка залишатиметься в банкоматі до відновлення живлення Фото: Getty Images

"Насамперед це стосується відділень банку, які не скрізь можна обладнати резервними джерелами живлення. Негативно на роботу відділень впливають і повітряні тривоги, адже наші стандарти вимагають негайного припинення роботи відділення на час повітряних тривог. На роботу головних офісів банку та його систем відключення електроенергії впливу майже не чинять, оскільки офіси забезпечені резервними джерелами живлення, додатковими каналами зв'язку та мають сформовані запаси палива для тривалої автономної роботи”, — пояснив Віктор Гальчинський, директор департаменту комунікацій Кредобанку.

"Там, де це можливо, ми намагаємось облаштувати відділення генераторами, портативними системами живлення та іншими резервними джерелами, які забезпечують нормальну роботу", — каже Борис Рафалович, заступник голови правління ComInBank.

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Щоб реагувати на відключення, багато банків подбали про закупівлю резервних джерел живлення для своїх відділень. Однак ті відділення, де немає підключених генераторів, банкам доводиться закривати, щойно зникає світло.

"Банк розробив докладний план, згідно з яким вживає заходів у разі перебоїв електропостачання. Генератори закуповувалися та закуповуються. Ключові відділення в кожній з областей обладнані джерелами резервного енергопостачання. З міркувань безпеки відділення, які поки що не мають генераторів, закриваються на період відсутності електропостачання", — розповіли Фокусу в пресслужбі Ощадбанку.

Якщо відділення не обладнане генератором, то на години відключення від електропостачання його закриють. Рідше відділення залишається відкритим для консультування клієнтів.

Директорка з ризиків — головна ризик-менеджерка банку "Південний" Вікторія Скоч повідомила, що поки змін у графіку роботи немає, банк працює у звичайному режимі. "У разі тривалого відключення електроенергії банк має альтернативні джерела живлення. Якщо ситуація цього вимагатиме, не заперечують можливі зміни в роботі, але наразі про це не йдеться", — говорить Вікторія Скоч.

Олександр Куркін, директор департаменту мережі продажів Креді Агріколь Банку, каже, що в разі відсутності електроенергії у відділенні менеджери працюють виключно в режимі консультацій і не проводять платіжних і жодних інших операцій. А ось онлайн-банкінг працює 24/7.

[ + – ] У період відключень банки залишають працювати відділення, де є резервні джерела Фото: УНІАН

Як повідомили в Укрсиббанку, графік роботи відділень банку може змінюватись залежно від наявності або відсутності електропостачання.

"Для підтримки безперервності роботи банк використовує резервні канали живлення. Всі критичні будівлі банку й опорні торгові точки мають дизель-генератори. Торгові точки можуть працювати й обслуговувати клієнтів у режимі консультації, якщо виникають додаткові складності або якщо постійно відбуваються перебої з постачанням електроенергії. Графік може змінюватись. Актуальний графік роботи відділень щодня оновлюється і доступний на офіційному сайті банку", — зазначила Світлана Тюгаєва, начальниця Служби трансформації Укрсиббанку.

Вийти в онлайн. Чи можуть бути перебої з інтернет-банкінгом через віялові відключення

З інтернет-банкінгом ситуація інша, ніж із відділеннями банків. Зазвичай, процесинги банків захищені від перебоїв з електроенергією, оскільки обладнані акумуляторами й іншими джерелами резервного живлення. Крім того, сервери багатьох великих банків знаходяться поза межами України, як правило, в країнах Євросоюзу, де, зрозуміло, відключення якщо й відбуваються, то дуже рідко і на дуже короткий період.

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"Критичні системи більшості банків, наскільки я знаю, захищені від відключень електроенергії і мають резервні канали зв'язку. Я не можу сказати про всі банки, але більшість, зокрема й ми, підготувалися до можливих негараздів. Дані та критичні системи зарезервовані на багатьох рівнях. Зокрема, завдяки використанню серверів у Європі", — прокоментував Олексій Карчажкін, заступник голови правління Юнекс Банку.

Аби захистити свої системи, багато банків цьогоріч реалізували перехід своїх сервісів у хмарні сховища. Як повідомили в Ощадбанку, це знизило ризик недоступності систем банку внаслідок блекауту.

[ + – ] Головні системи банків надійно захищені резервними джерелами живлення, тому перебої у роботі мобільного банкінгу – рідкість Фото: Pexels

"У разі відключення електроенергії банк може забезпечити роботу критичних систем, зокрема й онлайн-банкінг. Креді Агріколь створив третій центр обробки даних у хмарі з повним резервним копіюванням своїх даних, що забезпечить постійний доступ до фінансових послуг у разі серйозних наслідків війни. Це стало можливим після того, як НБУ дозволив банкам зберігати й обробляти дані у хмарах (рішення від 8 березня 2022 року)", — пояснила Тетяна Шевчук, директорка департаменту загальних послуг Креді Агріколь Банку.

Про переведення своєї системи в хмару Фокусу розповіли і в Райффайзен Банку. "З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли ризики недоступності дата центру значно зросли, Райффайзен Банк ухвалив рішення про міграцію критичної ІТ-інфраструктури в хмару. Регулятор також вчасно відреагував на ризики й офіційно дозволив банкам використовувати хмарні технології. Тому відключення електроенергії ніяк не може вплинути на доступність інтернет-банкінгу, мобільного додатку й інших банківських систем банку", — зазначив Олексій Скиба, начальник управління менеджменту інформаційної безпеки Райффайзен Банку.

[ + – ] Відключення від електроенергії не означає, що банківські послуги теж недоступні — все залежить від рівня захисту сервісів банку

На жаль, ні хмарні сховища, ні резервне живлення процесингів, ні сервери в Європі не можуть повністю гарантувати клієнтам постійний доступ до онлайн-сервісів банку, хоча банки і намагаються максимально захистити свої технології від збоїв через віялові відключення.

"Онлайн-сервіси можуть бути недоступні через відсутність зв'язку на стороні клієнта або на ділянках мережі, які знаходяться поза контролем банку — це потрібно враховувати", — попередив Віктор Гальчинський.

Готівка в моді. Як працюють банкомати і чому під час відключень важливий кеш

В епоху регулярних відключень від електроенергії в моду знову повертається готівка. Адже якщо магазин не обладнаний генератором і безперебійником, то навіть у разі продовження його роботи в період відключень приймати карткові платежі він не буде через неробочий термінал для прийому таких платежів. Крім того, власники деяких невеликих магазинів і точок громадського харчування вважають, що зараз вигідніше мати на руках готівку, а не витрачати час на поїздки в банк задля того, щоб зняти готівку зі свого рахунку. Тим паче, що в банках, як уже було зазначено, можуть бути змінені графіки роботи через відключення, і бізнес не хоче потрапити в ситуацію, коли з постачальником має відбуватися розрахунок готівкою, а готівки для цього просто немає.

[ + – ] Готівка стає гарантією для клієнта сплатити свої товари або послуги, а для співробітників малих підприємств — ще й гарантією отримати свою зарплату Фото: УНІАН

Приватні підприємці також часто платять своїм співробітникам зарплату готівкою, що також впливає на пріоритетність платежів для них саме в готівковій формі.

"В останній місяць постійно стикаюся з тим, що в кав'ярнях і маленьких магазинах просять оплачувати продукцію кешем, а не карткою", — розповів Фокусу киянин Станіслав Мірошник.

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Громадяни останнім часом прагнуть отримати зі своїх карт готівку, щоб не опинитися в ситуації, коли вони не зможуть оплатити карткою покупки в магазині або обід у кафе.

[ + – ] Щоб уберегтися від неможливості оплати за товари, громадяни вважають за краще запастися готівкою Фото: Getty Images

Але з банкоматами також усе може бути непросто. Вже відомі випадки, коли в момент здійснення операції з отримання готівки відключається електропостачання. У такому випадку може бути списана сума, яку банкомат клієнту не видасть через відсутність живлення.

"Усе залежить від конкретного моменту, коли зникне електрика. Якщо це сталося після того, як користувач вставив картку, але не встиг зробити запит на видавання готівки, картка залишатиметься в банкоматі до відновлення живлення. Коли це станеться, банкомат спробує повернути картку користувачу. І лише якщо ніхто не візьме її протягом 20 секунд, банкомат її забере. Цей алгоритм варто враховувати, й або дочекатися відновлення живлення, або одразу ж заблокувати картку в банку, щоб вона не потрапила в чужі руки”, — пояснив Олексій Карчажкін. За його словами, якщо світло вимкнулося вже після замовлення готівки, але банкомат не встиг її видати, найчастіше банк отримає повідомлення про невдалу операцію і гроші протягом 15 хвилин повернуться на рахунок.

Віктор Гальчинський каже, що в тих рідкісних випадках, коли кошти за незавершену операцію все ж таки будуть списані з рахунку клієнта, йому необхідно звернутися до свого банку із заявою про оскарження відповідної операції. Після додаткової перевірки факту невидавання банкоматом коштів, раніше списана сума буде повернута на рахунок клієнта.

[ + – ] Якщо банкомат не видав гроші через відключення світла, а картка залишилася всередині пристрою, швидше за все, доведеться заблокувати та перевипустити картку Фото: УНІАН

Уникнути банкоматних складнощів можна, якщо банк обладнав їх резервним живленням.

"Усі АТМ банку оснащені джерелом безперебійного живлення, і в разі зникнення електрики автоматично переходять на резервне живлення. Тривалість такої роботи — від 15 до 60 хвилин. Вона залежить від багатьох факторів — тип АТМ, кількість угод та інше. У стандартній ситуації гроші апарат має видати, але крім електрики, є ще інший фактор — зв'язок. Якщо канал зв'язку стабільний — проблем немає, а якщо йдуть обриви чи немає взагалі, то може бути списання без фактичного видавання. Тоді необхідно звернутися на лінію підтримки банку, і фахівці розберуться у проблемі", — зазначає Вікторія Скоч.

Борис Рафалович заспокоює: усі банківські операції чітко регламентовані. Тож навіть якщо зникає світло, а банкомат не видав клієнту гроші, то найчастіше така операція анулюється.

Проблеми з постачанням електроенергії можуть мати ще один неприємний наслідок — зростання рівня шахрайства з рахунками громадян, про що Фокус незабаром напише в одній із найближчих публікацій.

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