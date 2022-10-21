Осінньо-зимові ризики: чи може курс долара взимку перескочити за 50 гривень

На початку осені валютний готівковий ринок переживав різкі коливання, пов'язані з дефіцитом у банків готівкової валюти. Яким буде курс взимку 2022 року і чи ліквідували в країні дефіцит кеш валют.

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На початку осені курс на готівковому ринку підскочив і експерти пояснювали наближення курсу до позначки 45 UAH/USD дефіцитом готівкових доларів у банках. Нині ж, у середині жовтня, цей чинник вже не настільки активно впливає на коливання курсу. Причина – готівка вже є у продажу, а дефіциту, за словами опитаних Фокусом експертів, вже немає. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Жодної стабільності. Яким буде курс долара в 2023 році".

Ближче до грудня 2022 року експерти не відкидають нового завитку попиту на валюту і, як наслідок, девальвації гривні.

"Поки проблем з готівковою валютою на ринку немає. І найближчого місяця навряд чи їх можна очікувати. Попит на готівкову валюту з боку банків, щоправда, може зрости в другій половині листопада, коли на ринок потрапить більший попит з боку вкладників, які купували валюту з розміщенням на депозит у серпні. Але навряд чи це зможе спричинити повторення вересневої ситуації, проте деяке зростання готівкового курсу все ж таки цілком імовірне», — пояснила Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank, вважає, що Національний банк поступово задовольнив попит на готівку, за допомогою проведення інтервенцій для системно важливих банків. "Зараз гострої потреби у якихось екстрених, пожежних інтервенціях немає", — вважає Марченко.

Як зазначає Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку, котування на кеш-ринку вже знизилися з 43,00 до 40,50/41,00 UAH/USD, що трохи заспокоїло населення.

[ + – ] Повернення до березневих значень (на фото) курсу не очікується. Ймовірно, курс буде в межах 40,5-44 UAH/USD Фото: Getty Images

Водночас на міжбанку Нацбанк активно підтримує банки, коли виходить на ринок із пропозицією доларів. "Попит продовжує домінувати над пропозицією, попри те, що в перші два тижні жовтня дисбаланс трохи ослабнув — чистий продаж іноземної валюти НБУ в середньому становив $614 млн. Це на 15-20% менше, ніж наприкінці вересня, але загалом відповідає загальному тренду, що склався на ринку", — каже Ганна Золотько.

Експерти наголошують: поки йде війна, сподіватися на серйозне зміцнення гривні неможливо. "Тенденції воєнного часу не дають останнім часом навіть дня на зміцнення національної валюти — постійний тиск на гривню та міжнародні резерви триває, і поки що ми не бачимо факторів, щоб ситуація на ринку змінилася в інший бік", — зазначив Антон Курінний.

Обсяги українського експорту, сума міжнародної фінансової допомоги та можливе повернення міжбанку до плаваючого курсу — вирішальні фактори впливу на курс нинішньої зими

Яким буде курс взимку 2022-2023, залежить від кількох факторів, зокрема від ситуації з обсягами зернового та іншого експорту, від стабільного отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, а також, чи наважиться Нацбанк відпустити курс на міжбанку, який сьогодні зафіксований на позначці 36,56 UAH/USD.

На думку керівника аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрія Шевчишина, є ймовірність зміни курсу міжбанку, але курс поки що не ризикнуть відпустити. "При підвищенні курсу міжбанку готівковий курс також зросте, але не так швидко, як було до цього", — вважає Андрій Шевчишин.

Є висока ймовірність того, що до кінця року в Україні готівковий курс залишиться в межах 40,5-44 UAH/USD. "Є підстави вважати, що до кінця року НБУ вдасться втримати національну валюту від різких коливань. Проте обсяги валютних інтервенцій НБУ навряд чи значно зростуть. Інакше кажучи, ситуація станом на сьогодні, ймовірно, збережеться до кінця року: попит та пропозиція валют буде більш-менш збалансованими, коливання курсу гривні будуть у межах 3%", — наголосив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

Нагадаємо, раніше в Національному банку ухвалили постанову №197, зміст якої — у збільшенні пропозиції готівкової валюти у касах банків.

Як повідомлялося, НБУ повідомив про нові правила для бізнесу: тепер для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати іноземну валюту, що є у нього , а далі при необхідності купувати її на валютному ринку України.