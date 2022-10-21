Осенне-зимние риски: может ли курс доллара зимой перевалить за 50 гривен

В начале осени валютный наличный рынок переживал резкие колебания, связанные с дефицитом у банков наличной валюты. Каким будет курс зимой 2022 года и ликвидирован ли уже в стране дефицит кэш-валюты.

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В начале осени курс на наличном рынке подскочил, и эксперты объясняли приближением курса к отметке 45 UAH/USD дефицитом наличных долларов в банках. Сейчас же, в середине октября, этот фактор уже не столь активно влияет на курсовые колебания. Причина – наличные доллары уже есть в продаже, а дефицита, по словам опрошенных Фокусом экспертов, уже нет. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Никакой стабильности. Каким будет курс доллара в 2023 году".

Ближе к декабрю 2022 года эксперты не исключают нового витка спроса на валюту и, как следствие, девальвации гривны.

"Пока проблем с наличной валютой на рынке нет. И в ближайший месяц вряд ли ее можно ожидать. Спрос на наличную валюту со стороны банков, правда, может вырасти во второй половине ноября, когда на рынок попадет больший спрос со стороны вкладчиков, покупавших валюту с размещением на депозите в августе. Но вряд ли это сможет повлечь за собой повторение сентябрьской ситуации, хотя некоторый рост наличного курса все же вполне вероятен", — объяснила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Герман Марченко, директор департамента казначейства Cominbank, считает, что Национальный банк постепенно удовлетворил спрос на наличную валюту, проводя интервенции для системно важных банков. "Сейчас острой потребности в каких-то экстренных, пожарных интервенциях нет", — считает Марченко.

Как отмечает Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, котировки на кэш-рынке уже снизились с 43,00 до 40,50/41,00 UAH/USD, что немного успокоило население.

[ + – ] Возврата к мартовским значениям (на фото) курса не ожидается. Скорее всего, курс будет в пределах 40,5-44 UAH/USD Фото: Getty Images

Тем временем, на межбанке Нацбанк активно поддерживает банки, когда выходит на рынок с предложением долларов. "Спрос продолжает доминировать над предложением, хотя в первые две недели октября дисбаланс немного ослаб — чистая продажа иностранной валюты НБУ в среднем составляла $614 млн. Это на 15-20% меньше, чем в конце сентября, но в целом соответствует общему сложившемуся на рынке тренду", — говорит Анна Золотько.

Эксперты подчеркивают: пока идет война, надеяться на серьезное укрепление гривны невозможно. "Тенденции военного времени не дают в последнее время даже дня на укрепление национальной валюты – постоянное давление на гривну и международные резервы продолжается, и пока мы не видим факторов, чтобы ситуация на рынке изменилась в другую сторону", — отметил Антон Куринной.

Объемы украинского экспорта, сумма международной финансовой помощи и возможный возврат межбанка к плавающему курсу - ключевые факторы влияния на курс нынешней зимой

Каким будет курс зимой 2022-2023, зависит от нескольких факторов, в частности, от ситуации с объемами зернового и другого экспорта, от стабильного получения Украиной международной финансовой помощи, а также, решится ли Нацбанк отпустить курс на межбанке, который сегодня зафиксирован на отметке 36,56 UAH/USD.

По мнению руководителя аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрея Шевчишина, есть вероятность изменения курса межбанка, но курс пока не рискнут отпустить. "При повышении курса межбанка наличный курс также отправится вверх, но не так стремительно, как было до этого", — считает Андрей Шевчишин.

Есть высокая вероятность, что до конца года в Украине наличный курс останется в пределах 40,5-44 UAH/USD. "Есть основания полагать, что до конца года НБУ удастся удержать национальную валюту от резких колебаний. Однако объемы валютных интервенций НБУ вряд ли существенно возрастут. Иными словами, ситуация по состоянию на сегодняшний день, вероятно, сохранится до конца года: спрос и предложение валют будет более или менее сбалансированным, колебания курса гривны будут в пределах 3%", — подчеркнул директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Напомним, ранее в Национальном банке приняли постановление №197, смысл которого — в увеличении предложения наличной валюты в кассах банков.

Как сообщалось, НБУ сообщил о новых правилах для бизнеса: теперь для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше при необходимости покупать ее на валютном рынке Украины.