Банкомат на батарейках, данные в облаке. Как банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений
Регулярные отключения от электроэнергии по всей стране заставляют банки все чаще оборудовать свои офисы и технологии резервными источниками питания. Фокус узнал, грозят ли клиентам перебои с банкингом и нужен ли запас налички.
Ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины, которые привели к дефициту пропускной способности украинских электросетей, повлияли на работу компаний и банков.
В частности, ряд банков заявили, что меняют график работы своих отделений из-за перебоев в поставках электроэнергии. Также появилась информация о том, что из-за отключений от электроэнергии временно может не быть связи с контакт-центрами банков. Например, в октябре о возможных таких перебоях сообщили в ПриватБанке, где рекомендовали клиентам использовать для связи с операторами чат-онлайна, а не телефонную связь.
Подключить источник. Как работают банки при отключениях от электроэнергии
В банках говорят, что к паузам в поставках электроэнергии готовились до того, как они начали происходить, но все равно веерные отключения влияют на работу финучреждений.
"В первую очередь, это касается отделений банка, которые не везде можно оборудовать резервными источниками питания. Отрицательно на работу отделений влияют и воздушные тревоги, ведь наши стандарты требуют немедленного прекращения работы отделения на время воздушных тревог. На работу головных офисов банка и его систем отключения электроэнергии влияния почти не оказывают, поскольку офисы снабжены резервными источниками питания, дополнительными каналами связи и имеют сформированные запасы топлива для длительной автономной работы", — объяснил Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.
"Там, где это возможно, мы стараемся обустроить отделение генераторами, портативными системами питания и другими резервными источниками, обеспечивающими нормальную работу", — говорит Борис Рафалович, заместитель председателя правления ComInBank.Важно
Чтобы реагировать на отключения, многие банки позаботились о закупке резервных источников питания для своих отделений. Однако те отделения, где нет подключенных генераторов, банкам приходится закрывать, как только исчезает свет.
"Банк разработал детальный план, согласно которому принимает меры в случае перебоев электроснабжения. Генераторы закупались и закупаются. Ключевые отделения в каждой из областей оборудованы источниками резервного энергоснабжения. Из соображений безопасности отделения, пока не имеющие генераторов, закрываются на период отсутствия электроснабжения", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.
Если отделение не оборудовано генератором, то на часы отключения от электроснабжения его закроют. Реже отделение остается открытым для консультирования клиентов.
Директор по рискам – главный риск-менеджер банка "Пивденный" Виктория Скоч сообщила, что пока изменений в графике работы нет, банк работает в обычном режиме. "В случае длительного отключения электроэнергии банк снабжен альтернативными источниками питания. Если ситуация этого потребует, не исключены возможные изменения в работе, но на данный момент об этом речь не идет", — говорит Виктория Скоч.
Александр Куркин, директор департамента сети продаж Креди Агриколь Банка, говорит что в случае отсутствия электроэнергии в отделении менеджеры работают исключительно в режиме консультаций и не проводят платежных и никаких других операций. А вот онлайн-банкинг работает 24/7.
Как сообщили в Укрсиббанке, график работы отделений банка может меняться в зависимости от наличия или отсутствия электроснабжения.
"Для поддержания непрерывности работы банк использует резервные каналы питания. Все критические здания банка и опорные торговые точки имеют дизель-генераторы. Торговые точки могут работать и обслуживать клиентов в режиме консультации, если возникают дополнительные сложности или если постоянно идут перебои со снабжением электроэнергии. График может изменяться. Актуальный график работы отделений ежедневно обновляется и доступен на официальном сайте банка", — отметила Светлана Тюгаева, начальник Службы трансформации Укрсиббанка.
Выйти в онлайн. Могут ли быть перебои с интернет-банкингом из-за веерных отключений
С интернет-банкингом ситуация иная, чем с отделениями банков. Обычно процессинги банков защищены от перебоев с электроэнергией, так как оборудованы аккумуляторами и другими источниками резервного питания. Кроме того, серверы многих крупных банков находятся вне пределов Украины, как правило, в странах Евросоюза, где, понятное дело, отключения если и происходят, то очень редко и на очень короткий период.Важно
"Критические системы большинства банков, насколько я знаю, защищены от отключений электроэнергии и имеют резервные каналы связи. Я не могу сказать обо всех банках, но большинство, в том числе, и мы, подготовились к возможным неурядицам. Данные и критические системы зарезервированы на многих уровнях. В том числе, благодаря использованию серверов в Европе", — прокомментировал Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.
Чтобы защитить свои системы, многие банки в этом году реализовали переход своих сервисов в облачные хранилища. Как сообщили в Ощадбанке, это снизило риск недоступности систем банка в результате блэкаута.
"В случае отключения электроэнергии банк может обеспечить работу критических систем, в т.ч. и онлайн-банкинг. Креди Агриколь создал третий центр обработки данных в облаке с полным резервным копированием своих данных, что обеспечит постоянный доступ к финансовым услугам при серьезных последствиях войны. Это стало возможным после того, как НБУ разрешил банкам хранить и обрабатывать данные в облаках (решение от 8 марта 2022 года)", — объяснила Татьяна Шевчук, директор департамента общих услуг Креди Агриколь Банка.
О переводе своей системы в облако Фокусу рассказали и в Райффайзен Банке. "С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда риски недоступности дата центра значительно выросли, Райффайзен Банк принял решение о миграции критической IТ-инфраструктуры в облако. Регулятор также вовремя отреагировал на риски и официально позволил банкам использовать облачные технологии. Поэтому отключение электроэнергии никак не может повлиять на доступность интернет-банкинга, мобильного приложения и других банковских систем банка", — отметил Алексей Скиба, начальник управления менеджмента информационной безопасности Райффайзен Банка.
Увы, ни облачные хранилища, ни резервное питание процессингов, ни серверы в Европе не могут стопроцентно гарантировать клиентам постоянный доступ к онлайн-сервисам банка, хотя банки и стараются максимально оградить свои технологии от сбоев из-за веерных отключений.
"Онлайн-сервисы могут быть недоступны из-за отсутствия связи на стороне клиента или на участках сети, которые находятся вне контроля банка – это нужно учитывать", — предупредил Виктор Гальчинский.
Наличные в моде. Как работают банкоматы и почему в период отключений важен кэш
В эпоху регулярных отключений от электроэнергии в моду вновь возвращаются наличные. Ведь если магазин не оборудован генератором и бесперебойником, то даже в случае продолжения его работы в период отключений принимать карточные платежи он не будет из-за неработающего терминала для приема таких платежей. Кроме того, владельцы некоторых небольших магазинов и точек общепита считают, что сейчас выгоднее иметь на руках наличные, а не тратить время на поездки в банк за обналичиванием своего счета. Тем более, что в банках, как уже было отмечено, могут быть изменены графики работы из-за отключений, и бизнес не хочет попасть в ситуацию, когда с поставщиком должен идти расчет налом, а наличных для этого попросту нет.
Частные предприниматели также часто платят своим сотрудникам зарплату наличными, что тоже влияет на приоритетность платежей для них именно в наличной форме.
"В последний месяц постоянно сталкиваюсь с тем, что в кофейнях и маленьких магазинах просят оплачивать продукцию кэшем, а не картой", — рассказал Фокусу киевлянин Станислав Мирошник.Важно
Граждане же в последнее время стремятся получить со своих карт наличные, чтобы не оказаться в ситуации, когда они не смогут оплатить карточкой покупки в магазине или обед в кафе.
Но с банкоматами тоже все может быть непросто. Уже известны случаи, когда в момент совершения операции по получению наличных отключается электроснабжение. В таким случае может быть списана со счета сумма, которую банкомат клиенту не выдаст из-за отсутствия питания.
"Все зависит от конкретного момента, когда исчезнет электричество. Если это произошло после того, как пользователь вставил карту, но не успел сделать запрос на выдачу наличных, карта будет оставаться в банкомате до возобновления питания. Когда это произойдет, банкомат попытается вернуть карту пользователю. И только если никто не возьмет ее в течение 20 секунд, банкомат ее отнимет. Этот алгоритм следует учитывать, и либо дождаться возобновления питания, либо сразу заблокировать карточку в банке, чтобы она не попала в чужие руки", — объяснил Алексей Карчажкин. По его словам, если свет выключился уже после заказа наличных, но банкомат не успел их выдать, чаще всего, банк получит уведомление о неудачной операции и деньги в течение 15 минут вернутся на счет.
Виктор Гальчинский говорит, что в тех редких случаях, когда денежные средства по незавершенной операции все же будут списаны со счета клиента, ему необходимо обратиться в свой банк с заявлением об обжаловании соответствующей операции. После дополнительной проверки факта невыдачи банкоматом средств, ранее списанная сумма будет возвращена на счет клиента.
Избежать банкоматных сложностей можно, если банк оборудовал их резервным питанием.
"Все АТМ банка оснащены источником бесперебойного питания, и при исчезновении электричества автоматически переходят на резервное питание. Продолжительность такой работы – от 15 до 60 минут. Она зависит от многих факторов – тип АТМ, количество сделок и прочее. В стандартной ситуации деньги аппарат должен выдать, но кроме электричества, есть еще другой фактор – связь. Если канал связи стабилен – проблем нет, а если идут обрывы или нет вообще, то может быть списание без фактической выдачи. Тогда необходимо обратиться на линию поддержки банка, и специалисты разберутся в проблеме", — отмечает Виктория Скоч.
Борис Рафалович успокаивает: все банковские операции четко регламентированы. Так что даже если пропадает свет, а банкомат не выдал клиенту деньги, то, чаще всего, такая операция аннулируется.
Проблемы с поставками электроэнергии могут иметь еще одно неприятное последствие – рост уровня мошенничества со счетами граждан, о чем Фокус вскоре напишет в одной из ближайших публикаций.Важно