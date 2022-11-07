Банкомат на батарейках, данные в облаке. Как банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений

Регулярные отключения от электроэнергии по всей стране заставляют банки все чаще оборудовать свои офисы и технологии резервными источниками питания. Фокус узнал, грозят ли клиентам перебои с банкингом и нужен ли запас налички.

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В частности, ряд банков заявили, что меняют график работы своих отделений из-за перебоев в поставках электроэнергии. Также появилась информация о том, что из-за отключений от электроэнергии временно может не быть связи с контакт-центрами банков. Например, в октябре о возможных таких перебоях сообщили в ПриватБанке, где рекомендовали клиентам использовать для связи с операторами чат-онлайна, а не телефонную связь.

Подключить источник. Как работают банки при отключениях от электроэнергии

В банках говорят, что к паузам в поставках электроэнергии готовились до того, как они начали происходить, но все равно веерные отключения влияют на работу финучреждений.

[ + – ] Если отключат электричество, карта будет оставаться в банкомате до возобновления питания Фото: Getty Images

"В первую очередь, это касается отделений банка, которые не везде можно оборудовать резервными источниками питания. Отрицательно на работу отделений влияют и воздушные тревоги, ведь наши стандарты требуют немедленного прекращения работы отделения на время воздушных тревог. На работу головных офисов банка и его систем отключения электроэнергии влияния почти не оказывают, поскольку офисы снабжены резервными источниками питания, дополнительными каналами связи и имеют сформированные запасы топлива для длительной автономной работы", — объяснил Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.

"Там, где это возможно, мы стараемся обустроить отделение генераторами, портативными системами питания и другими резервными источниками, обеспечивающими нормальную работу", — говорит Борис Рафалович, заместитель председателя правления ComInBank.

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Чтобы реагировать на отключения, многие банки позаботились о закупке резервных источников питания для своих отделений. Однако те отделения, где нет подключенных генераторов, банкам приходится закрывать, как только исчезает свет.

"Банк разработал детальный план, согласно которому принимает меры в случае перебоев электроснабжения. Генераторы закупались и закупаются. Ключевые отделения в каждой из областей оборудованы источниками резервного энергоснабжения. Из соображений безопасности отделения, пока не имеющие генераторов, закрываются на период отсутствия электроснабжения", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.

Если отделение не оборудовано генератором, то на часы отключения от электроснабжения его закроют. Реже отделение остается открытым для консультирования клиентов.

Директор по рискам – главный риск-менеджер банка "Пивденный" Виктория Скоч сообщила, что пока изменений в графике работы нет, банк работает в обычном режиме. "В случае длительного отключения электроэнергии банк снабжен альтернативными источниками питания. Если ситуация этого потребует, не исключены возможные изменения в работе, но на данный момент об этом речь не идет", — говорит Виктория Скоч.

Александр Куркин, директор департамента сети продаж Креди Агриколь Банка, говорит что в случае отсутствия электроэнергии в отделении менеджеры работают исключительно в режиме консультаций и не проводят платежных и никаких других операций. А вот онлайн-банкинг работает 24/7.

[ + – ] В период отключений банки оставляют работать отделения, где есть резервные источники Фото: УНИАН

Как сообщили в Укрсиббанке, график работы отделений банка может меняться в зависимости от наличия или отсутствия электроснабжения.

"Для поддержания непрерывности работы банк использует резервные каналы питания. Все критические здания банка и опорные торговые точки имеют дизель-генераторы. Торговые точки могут работать и обслуживать клиентов в режиме консультации, если возникают дополнительные сложности или если постоянно идут перебои со снабжением электроэнергии. График может изменяться. Актуальный график работы отделений ежедневно обновляется и доступен на официальном сайте банка", — отметила Светлана Тюгаева, начальник Службы трансформации Укрсиббанка.

Выйти в онлайн. Могут ли быть перебои с интернет-банкингом из-за веерных отключений

С интернет-банкингом ситуация иная, чем с отделениями банков. Обычно процессинги банков защищены от перебоев с электроэнергией, так как оборудованы аккумуляторами и другими источниками резервного питания. Кроме того, серверы многих крупных банков находятся вне пределов Украины, как правило, в странах Евросоюза, где, понятное дело, отключения если и происходят, то очень редко и на очень короткий период.

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"Критические системы большинства банков, насколько я знаю, защищены от отключений электроэнергии и имеют резервные каналы связи. Я не могу сказать обо всех банках, но большинство, в том числе, и мы, подготовились к возможным неурядицам. Данные и критические системы зарезервированы на многих уровнях. В том числе, благодаря использованию серверов в Европе", — прокомментировал Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.

Чтобы защитить свои системы, многие банки в этом году реализовали переход своих сервисов в облачные хранилища. Как сообщили в Ощадбанке, это снизило риск недоступности систем банка в результате блэкаута.

[ + – ] Главные системы банков надежно защищены резервными источниками питания, потому перебои в работе мобильного банкинга — редкость Фото: Pexels

"В случае отключения электроэнергии банк может обеспечить работу критических систем, в т.ч. и онлайн-банкинг. Креди Агриколь создал третий центр обработки данных в облаке с полным резервным копированием своих данных, что обеспечит постоянный доступ к финансовым услугам при серьезных последствиях войны. Это стало возможным после того, как НБУ разрешил банкам хранить и обрабатывать данные в облаках (решение от 8 марта 2022 года)", — объяснила Татьяна Шевчук, директор департамента общих услуг Креди Агриколь Банка.

О переводе своей системы в облако Фокусу рассказали и в Райффайзен Банке. "С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда риски недоступности дата центра значительно выросли, Райффайзен Банк принял решение о миграции критической IТ-инфраструктуры в облако. Регулятор также вовремя отреагировал на риски и официально позволил банкам использовать облачные технологии. Поэтому отключение электроэнергии никак не может повлиять на доступность интернет-банкинга, мобильного приложения и других банковских систем банка", — отметил Алексей Скиба, начальник управления менеджмента информационной безопасности Райффайзен Банка.

[ + – ] Отключение от электроэнергии не означает, что банковские сервисы тоже недоступны — все зависит от уровня защиты сервисов банка

Увы, ни облачные хранилища, ни резервное питание процессингов, ни серверы в Европе не могут стопроцентно гарантировать клиентам постоянный доступ к онлайн-сервисам банка, хотя банки и стараются максимально оградить свои технологии от сбоев из-за веерных отключений.

"Онлайн-сервисы могут быть недоступны из-за отсутствия связи на стороне клиента или на участках сети, которые находятся вне контроля банка – это нужно учитывать", — предупредил Виктор Гальчинский.

Наличные в моде. Как работают банкоматы и почему в период отключений важен кэш

В эпоху регулярных отключений от электроэнергии в моду вновь возвращаются наличные. Ведь если магазин не оборудован генератором и бесперебойником, то даже в случае продолжения его работы в период отключений принимать карточные платежи он не будет из-за неработающего терминала для приема таких платежей. Кроме того, владельцы некоторых небольших магазинов и точек общепита считают, что сейчас выгоднее иметь на руках наличные, а не тратить время на поездки в банк за обналичиванием своего счета. Тем более, что в банках, как уже было отмечено, могут быть изменены графики работы из-за отключений, и бизнес не хочет попасть в ситуацию, когда с поставщиком должен идти расчет налом, а наличных для этого попросту нет.

[ + – ] Наличные становятся гарантией для клиента оплатить свои товары или услуги, а для сотрудников малых предприятий — еще и гарантией получить свою зарплату Фото: УНИАН

Частные предприниматели также часто платят своим сотрудникам зарплату наличными, что тоже влияет на приоритетность платежей для них именно в наличной форме.

"В последний месяц постоянно сталкиваюсь с тем, что в кофейнях и маленьких магазинах просят оплачивать продукцию кэшем, а не картой", — рассказал Фокусу киевлянин Станислав Мирошник.

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Граждане же в последнее время стремятся получить со своих карт наличные, чтобы не оказаться в ситуации, когда они не смогут оплатить карточкой покупки в магазине или обед в кафе.

[ + – ] Чтобы уберечься от невозможности оплаты за товары, граждане предпочитают запастись наличкой Фото: Getty Images

Но с банкоматами тоже все может быть непросто. Уже известны случаи, когда в момент совершения операции по получению наличных отключается электроснабжение. В таким случае может быть списана со счета сумма, которую банкомат клиенту не выдаст из-за отсутствия питания.

"Все зависит от конкретного момента, когда исчезнет электричество. Если это произошло после того, как пользователь вставил карту, но не успел сделать запрос на выдачу наличных, карта будет оставаться в банкомате до возобновления питания. Когда это произойдет, банкомат попытается вернуть карту пользователю. И только если никто не возьмет ее в течение 20 секунд, банкомат ее отнимет. Этот алгоритм следует учитывать, и либо дождаться возобновления питания, либо сразу заблокировать карточку в банке, чтобы она не попала в чужие руки", — объяснил Алексей Карчажкин. По его словам, если свет выключился уже после заказа наличных, но банкомат не успел их выдать, чаще всего, банк получит уведомление о неудачной операции и деньги в течение 15 минут вернутся на счет.

Виктор Гальчинский говорит, что в тех редких случаях, когда денежные средства по незавершенной операции все же будут списаны со счета клиента, ему необходимо обратиться в свой банк с заявлением об обжаловании соответствующей операции. После дополнительной проверки факта невыдачи банкоматом средств, ранее списанная сумма будет возвращена на счет клиента.

[ + – ] Если банкомат не выдал деньги из-за отключения света, а карта осталась внутри устройства, скорее всего, придется заблокировать и перевыпустить карту Фото: УНИАН

Избежать банкоматных сложностей можно, если банк оборудовал их резервным питанием.

"Все АТМ банка оснащены источником бесперебойного питания, и при исчезновении электричества автоматически переходят на резервное питание. Продолжительность такой работы – от 15 до 60 минут. Она зависит от многих факторов – тип АТМ, количество сделок и прочее. В стандартной ситуации деньги аппарат должен выдать, но кроме электричества, есть еще другой фактор – связь. Если канал связи стабилен – проблем нет, а если идут обрывы или нет вообще, то может быть списание без фактической выдачи. Тогда необходимо обратиться на линию поддержки банка, и специалисты разберутся в проблеме", — отмечает Виктория Скоч.

Борис Рафалович успокаивает: все банковские операции четко регламентированы. Так что даже если пропадает свет, а банкомат не выдал клиенту деньги, то, чаще всего, такая операция аннулируется.

Проблемы с поставками электроэнергии могут иметь еще одно неприятное последствие – рост уровня мошенничества со счетами граждан, о чем Фокус вскоре напишет в одной из ближайших публикаций.

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