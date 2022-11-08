Несмотря на отключения света: в Киеве хотят поставить новогоднюю елку с тысячами огней (фото)

Организатор праздника в столице Folk Ukraine уже подготовил несколько эскизов. В компании говорят, что если елку все-таки решат не ставить, то можно придумать альтернативный вариант главного символа Нового года.

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Организатор праздников на Софиевской площади Киева компания Folk Ukraine подготовила несколько эскизов главной новогодней елки страны. Об этом изданию Realist.Online рассказал президент компании Игорь Добруцкий.

"Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена. Мы работаем, ищем партнеров и спонсоров, готовимся", –– прокомментировал он.

[ + – ] Несмотря на отключения света, в Киеве хотят поставить яркую новогоднюю ель

По словам Добруцкого, в этом году символ праздника будет не о новогоднем чуде.

"В этом году совсем другая история", –– добавил он.

Один из эскизов праздничного дерева представляет собой елку, украшенную игрушками в цветах национального флага. Вместо рождественской звезды на верхушке прикреплен тризубец.

[ + – ] Один из эскизов новогодней елки в Киеве в этом году

Позже Добруцкий сказал агентству УНН, что существует и альтернативный вариант главного новогоднего символа для столицы.

Он отметил, что если ель все-таки не станут ставить в городе, то вместо этого можно установить макет дерева в качестве праздничной фотозоны возле Музея истории Киева. Такая инсталляция будет высотой 3-3,5 метра и в диаметре 5 метров.

"То есть, пока мы еще не сделали главную елку страны, ее прототип уже будет стоять возле Музея истории Киева, и все, кто хотели бы увидеть, как она будет выглядеть именно через две недели, на Святого Николая, смогут увидеть, какая елка утверждена художественным советом городской администрации", –– поделился планами Добруцкий.

Во вторник, 8 ноября, "Укрэнерго" снова ввело аварийные отключения электроэнергии. Более жесткие ограничения коснутся жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

Ранее Укрэнерго сообщило, что графики отключения света могут стать комфортнее в ближайшие дни.