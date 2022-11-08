Недоречні витрати: влада Києва просить не ставити новорічну ялинку на Софійській площі

Дорогі свята варто відзначати після війни, впевнена авторка звернення до столичної міськради. У 2021 році на новорічні закупівлі витратили 131 мільйон гривень, більшу частину суми освоїв Дніпро.

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Київську міськраду просять не ставити цього року новорічну ялинку на Софійській площі у центрі міста. Така петиція з'явилася на сайті держустанови.

Авторка петиції Наталія Попович вважає недоречним витрачати гроші на придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж ялинки. Виділені кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішньо переміщеним особам, зазначає вона.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде біля кожного будинку. Ми, як свідомі жителі столиці, можемо цього року обійтися без встановлення головної ялинки країни", — йдеться у тексті.

На думку Попович, зараз головне свято для кожного українця — це майбутній День Перемоги. Вона пропонує перенести всі свята, що вимагають чималих вкладень, на післявоєнний період.

На момент публікації під петицією підписалося 4,1 тисячі осіб. Щоб її розглянули столичні чиновники, вона має набрати 6 тисяч голосів.

Чи буде ялинка у Києві на Новий рік: версія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вважає доречним створення атмосфери Нового року у столиці під час війни. Тому ялинку на Софійській площі можуть встановити, але поки що питання повністю не вирішене.

У цей момент, за його словами, все залежить від безпеки. Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде, заявив градоначальник.

"Щодо святкування, кожен зможе відсвяткувати в сім'ї. Масових святкувань 100% не буде. Ближче до Нового року зможу конкретніше сказати, але поки що і ялинку розглядаємо, і атмосфера Нового року має бути", — заявив мер.

Організатор новорічних свят, компанія Folk Ukraine представила раніше ескізи головної ялинки України. Один із варіантів — дерево, прикрашене іграшками у кольори прапора країни, а на верхівці — тризуб.

Ідеї свята озвучуються під час постійних відключень електроенергії у Києві після російських обстрілів критичної інфраструктури.

У ДТЕК говорять про можливість розв'язання проблеми віялових відключень електроенергії в Україні за два тижні.

Минулого року міська влада в Україні витратила на новорічні закупівлі понад 131 мільйон гривень. Рекордсменом став Дніпро — місто витратило на святкування понад 70 мільйонів гривень.