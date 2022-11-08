Неуместные траты: власти Киева просят не ставить новогоднюю елку на Софийской площади

Дорогие праздники стоит отмечать после войны, уверена автор обращения к столичному горсовету. В 2021 году на новогодние закупки потратили 131 миллион гривен, более половины суммы освоил Днепр.

Related video

Киевский горсовет просят не ставить в этом году новогоднюю елку на Софийской площади в центре города. Такая петиция появилась на сайте госучреждения.

Автор петиции Наталья Попович считает неуместным тратить деньги на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж елки. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или внутренне перемещенным лицам, указывает она.

"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома. Мы, как сознательные жители столицы, можем в этом году обойтись без установки главной елки страны", — говорится в тексте.

По мнению Попович, сейчас главный праздник для каждого украинца — это будущий День Победы. Она предлагает перенести все праздники, требующие немалых вложений, на послевоенный период.

На момент публикации под петицией подписались 4,1 тысяча человек. Чтобы ее рассмотрели столичные чиновники, она должна набрать 6 тысяч голосов.

Будут ли елка в Киеве на Новый год: версия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко считает уместным создание атмосферы Нового года в столице во время войны. Поэтому елку на Софийской площади могут установить, но пока вопрос полностью не решен.

В этом моменте, по его словам, все зависит от безопасности. Новый год и Рождество никто отменять не будет, заявил градоначальник.

"Что касается празднования, каждый сможет отпраздновать в семье. Массовых празднований 100% не будет. Ближе к Новому году смогу конкретнее сказать, но пока и елку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть", — заявил мэр.

Организатор новогодних праздников, компания Folk Ukraine представила ранее эскизы главной елки Украины. Один из вариантов — дерево, украшенной игрушками в цвета флага страны, а на верхушке — тризубец.

Идеи праздника озвучиваются во время постоянных отключений электроэнергии в Киеве после российских обстрелов критической инфраструктуры.

В ДТЭК говорят о возможности решения проблемы веерных отключений электроэнергии в Украине через две недели.

В прошлом году городские власти в Украине потратили на новогодние закупки более 131 миллиона гривен. Рекордсменом стал Днепр — город потратил на празднование более 70 миллионов гривен.