Города в Украине потратили на новогодние закупки более 131 млн грн (инфографика)

Согласно анализу, больше половины от указанной суммы потратили в Днепре – 71 млн гривен. А в Ивано-Франковске на празднование не потратили ни копейки.

Одним из главных событий зимы зачастую становится открытие новогодней елки, а города красуются один перед другим демонстрируя свои возможности. Этот Новый год не стал исключением, но все города подошли к декору по-разному. Некоторые тратили баснословные деньги, а другие довольствовались тем что есть. Кто и сколько потратил на празднование, подсчитали в Transparency International.

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Самая дорогая елка была в этом году установлена в Днепре. Подрядчиком стало ООО "Укртехнопром". За 50,8 млн грн компания сделала тематические зоны, украсила елку, осветила диодной иллюминацией площадь и улицы. Всего расходы города на празднование превысили 70 млн грн, так как отдельно докупались гирлянды и разный декор.

[ + – ] Елка в Днепре

Также в этом году потратилось и Запорожье. Стоимость услуг по организации праздничной локации, установка гирлянд и подключения иллюминаций обошлись городу в 10,5 млн грн.

[ + – ] Елка в Запорожье

В свою очередь в Харькове потратили меньше 9 млн грн. Ее высота составила 40 метров.

В Одессе закупили услуги украшения главной площади и центра за 2,6 млн грн и 1,4 млн грн, соответственно. Всего на главную елку и иллюминацию город потратил около 7 млн грн.

Главная елка страны традиционно расположилась в Киеве на Софиевской площади. Столичная елка не стала самой высокой. Ее высота составила 31 метр. Кроме того, дерево украсили 20 тысячами игрушек. Они преимущественно красных и золотистых цветов. В общей сложности на обустройство праздничных локаций в центре Киев потратил более 5 млн грн.

Также отметился и Львов. Город украсили живой елкой, которую подарил житель села Оброшино Василий Козленко. Она росла у него 35 лет. Ее высота составила 18 метров. За установку и гирлянды для нее город заплатил более 180 тыс. грн. А еще город потратил 4,6 млн грн на иллюминацию центральных улиц города.

Наконец-то елку в этом году получили и жители Винницы. Напомним, что в прошлом году город остался без главной елки из-за карантина. Отмечается, что винницкая елка 28-метеровая, а состоит из живых деревьев. На нее потратили 1,9 млн грн, еще 1,35 млн грн – на гирлянды и иллюминацию.

В Житомире продемонстрировала экономный подход. Да, елка отличается высотой. Она почти как столичная – 30 метров. Но нарядили дерево, которое растет в центре города.

В Черкассах тоже схитрили. Часть украшений закупили еще в прошлом году. Всего за елку, декор и праздничные мероприятия в городе заплатили примерно 5 млн грн.

А в прифронтовом Краматорске все новогодние украшения обошлись чуть более 400 тыс. грн.

Власти Полтавы заказали услуги монтажа и украшения центральной елки всего за 148 тыс грн. Еще 90 тыс грн заплатили за установку новогодней иллюминации.

[ + – ] Сколько потратили на новогодние елки в областях Украины

А в Ивано-Франковске, где первыми в этом году открыли елку, на ее украшения не потратили денег вообще. Штучную елку закупили еще в 2017 году аз 590 тыс. гривен. Тогда же закупили и светодиодные гирлянды и арки.

[ + – ] Елка в Ивано-Франковске

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