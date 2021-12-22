Эко-праздник. Как встретить Новый год и не навредить ни природе, ни здоровью

Как нарядить елку, эффектно украсить квартиру к Новому году и упаковать подарки, не причиняя вреда окружающей среде.

Во время новогодних праздников потребительские привычки населения многократно усиливаются, что негативно сказывается на окружающей среде. Фокус расспросил Евгению Аратовскую, основательницу проекта "Україна без сміття" и эко-эксперта, о том, как экологично отметить Новый год без вреда для природы.

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Ель: живая или искусственная?

Ежегодно ведутся споры о том, какая ель все же лучше — живая или искусственная. Евгения Аратовская убеждена, что ни один из этих вариантов не является оптимальным. Идеальное решение, по ее словам, вовсе отказаться от традиции ставить елку, украсив дом гирляндами или другой праздничной атрибутикой. Тем же, кто не в силах отказаться от новогоднего дерева в квартире, стоит взвесить все "за" и "против".

Искусственная елка: за и против

"С одной стороны, этот вариант помогает избежать вырубки деревьев. Но с другой, есть очень много вопросов к тем материалам, из которых производят такую продукцию", — комментирует Аратовская. Несмотря на то, что искусственная ель — это многоразовый вариант, после нескольких лет использования их обычно тоже предпочитают поменять, тем более, что в продаже постоянно появляются более красивые и интересные варианты. Однако с утилизацией декоративной ели могут возникнуть проблемы. Обычно такие изделия многокомпонентные — там присутствует и металл, и пластик с разной маркировкой. Самые небезопасные из искусственных деревьев — сделанные из ПВХ, то есть поливинилхлорида. Чистый ПВХ на 47% состоит из этилена, который является продуктом нефтехимии.

"Этот пластик даже на утилизацию сдать нельзя, при сжигании такой елки в атмосферу выделяются канцерогенные испарения", — объясняет эксперт.

[ + – ] Искусственная елка красива, но не всегда безопасна, особенно сделанная из ПВХ Фото: pexels.com

Живая ель: надо знать, откуда привезли

Пытаясь избежать накопления и производства нового пластика, некоторые украинцы отдают предпочтение натуральным деревьям. Тем не менее, ежегодно это приводит к незаконной вырубке хвойных лесов.

"Конечно, можно тщательно искать сертифицированные лесные хозяйства, где заготовка елей и сосен происходит по всем правилам. Но будем честны, людей, ответственно выбирающих новогоднее дерево, единицы", — подчеркивает Аратовская. На рынок так или иначе попадает очень много хвойных, нелегально вырубленных в Карпатах, либо даже в городских парках, и этого избежать практически невозможно.

[ + – ] Живая елочка всегда порадует. Если она привезена из питомника, а не срублена браконьерами! Фото: pexels.com

Ель в горшке: оптмальный вариант?

Есть и еще один вариант живого дерева — елка в горшке, в последнее время на рынке их становится все больше. Это может показаться неплохим решением, но у него есть обратная сторона, уверяет собеседница Фокуса. Такие деревья обычно не могут находиться в теплых помещениях и в условиях перепада температур. Чаще всего хвойные после пересадки в грунт уже не приживутся и все равно погибнут, и это надо изначально понимать.

"Продавцы об этом обычно умалчивают, но ель не должна стоять в квартире, это же не комнатное растение", — говорит эко-эксперт.

Как украсить квартиру к Новому году: экологичный праздничный декор

Даже для людей, которые стремятся к экологичному и осознанному образу жизни, в новогодние праздники тяжело полностью отказаться от украшений. Евгения тоже признается, что каждый год покупает одну-две стеклянные елочные игрушки. На них чаще всего есть пайетки или какой-то пластиковый декор, так что такие украшения нельзя назвать полностью экологичными. Зато она отказалась от "дождиков" и другой мишуры.

[ + – ] Лучшим правилом при покупке елочных игрушек и декора будет осознанный подход Фото: pexels.com

Лучшим правилом при покупке елочных игрушек и декора будет осознанный подход — не стоит покупать слишком много, достаточно взять несколько, но выбрать именно те, которые действительно нравятся. Праздничное настроение можно создавать благодаря гирляндам, которые обычно используются много лет.

Единственное, от чего точно стоит отказаться, — искусственный снег.

"Это все микропластик, которого и так уже слишком много в окружающей среде, поэтому такое украшение — очень плохая идея", — убеждена Евгения Аратовская.

Что подать к столу на Новый год

Новогоднее меню: вкусно и экономно

Чтобы не выбрасывать оставшуюся еду после праздника, лучше изначально тщательно продумать, что будет на столе.

"Один человек точно не съест больше 800 граммов еды, а ребенок еще меньше – вот на это и надо ориентироваться. Конечно, когда на столе есть салаты, закуски, горячее, сладкое, фрукты, это неизбежно приведет к тому, что часть блюд не съедят", — комментирует эксперт. Она уверена, что лучше сделать минималистичное, но качественное и изысканное меню. Кроме того, такой подход позволит существенно сэкономить.

Как правильно составить список продуктов

Перед походом в магазин стоит заранее составить список продуктов, чтобы избежать хаотичных покупок, совершенных в праздничном ажиотаже. Идя в магазин, не забывайте о шоперах, авоськах и контейнерах, тем более, что сейчас ввели ограничения на бесплатные полиэтиленовые пакеты в торговле.

[ + – ] На Новый год лучше составить минималистичное, но качественное и изысканное меню Фото: pexels.com

Как украсить праздничный стол к Новому году

В последнее время стало модно уделять особое внимание декору праздничного стола. В магазинах появился широкий ассортимент изящных безделушек для создания новогодней атмосферы. Совсем отказываться от этого не стоит, но желательно не переусердствовать в желании украсить все вокруг.

"Когда на праздники приглашено много гостей, люди начинают покупать одноразовую посуду, какие-то шпажки для закусок, пластиковые трубочки для напитков. Конечно, от всего этого лучше отказываться", — уверена Аратовская.

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Вопросы возникают и к использованию бумажных салфеток. Если вы хотите выйти на новый уровень экологической ответственности, лучше использовать салфетки, сделанные не из целлюлозы, а из переработанной макулатуры.

"К сожалению, на украинском рынке не так много предложений именно салфеток из переработанных материалов, зато без проблем можно найти бумажные полотенца — к примеру, "Кохавинка". Выглядят они очень просто, зато вы будете знать, что ради их производства ни одно новое дерево не срубили", — комментирует эксперт.

А вот отказываться от бумажных в пользу полотняных салфеток не слишком рационально. Как правило, они пачкаются так сильно, что отстирать их довольно трудно, особенно без использования не очень экологичных моющих средств.

[ + – ] Декору праздничного стола принято уделять особое внимание Фото: pexels.com

Новогодние свечи

Как правило, в масс-маркете продаются свечи, сделанные из парафина и стеарина, то есть, ненатуральных компонентов.

"При сжигании парафина, который является нефтепродуктом, выделяются вредные вещества, которыми мы в итоге дышим, так что от таких изделий точно надо отказываться", — говорит Аратовская. Альтернативой классическим могут стать натуральные свечи из соевого, кокосового или какао-масла. Они стоят дороже, зато безопасны при использовании. Для праздников это станет идеальным вариантом.

Фейерверки. Елочка, зажгись!

В последнее время зоо-активисты много говорят об опасности фейерверков. В первую очередь, речь идет о домашних животных, для которых взрывы становятся причиной серьезного стресса. Нередко собаки пугаются громких звуков и убегают от хозяев. Однако домашние питомцы — не единственная причина отказаться от фейерверков, с точки зрения экологии они тоже небезопасны.

"Они состоят из разных деталей, там есть капсулы, пластиковые и металлические части. Во время взрывов все это разбрасывается, и никто никогда не сможет все собрать, чтобы отдать на переработку или утилизацию", — подчеркивает Аратовская.

[ + – ] Праздничное настроение можно создавать благодаря гирляндам Фото: pexels.com

Кроме того, при горении фейерверков в атмосферу выделяются свинец, медь и другие токсины, которыми потом дышат люди.

Тайный Санта и подарки к Новому году

Традиция "Тайный Санта", широко распространившаяся в последние годы на наших просторах, может стать прекрасным поводом подарить другому человеку действительно нужный подарок. Евгения Аратовская рассказывает, что эту новогоднюю игру стали практиковать и в организации "Україна без сміття", однако подходят к ней сознательно. Каждый из сотрудников заполняет гугл-форму, где рассказывает о том, какой сюрприз его бы порадовал, а что дарить совсем не стоит.

"К примеру, я пишу, что не хочу в подарок продукты, но буду рада книге", — делится эко-активистка.

[ + – ] Крафтовая бумага идеально подходит для экологичной упавковки подарков на Новый год Фото: pexels.com

Оберточная бумага

Несмотря на то, что упаковка подарков не несет в себе рационального зерна, Евгения Аратовская считает, что от этой новогодней традиции можно не отказываться.

"Оберточная бумага принимается на переработку, поэтому ее можно использовать. Но надо стремиться к тому, чтобы там не было блестящих, фольгированных деталей", — объясняет она. Сейчас появилось очень много красивой крафтовой бумаги, которая идеально подходит для этих целей.

Корпоративные подарки: выбирайте украинское!

Как правило, на праздники компании стараются подарить своим сотрудникам или партнерам брендированную продукцию. Хорошим презентом в этом случае может стать качественный блокнот или ежедневник. А вот очередная флешка или чашка с логотипом, скорее всего, отправится на дальнюю полку и никого не порадует.

"Во время тренингов я пытаюсь донести до корпораций мысль, что при заказе подарков не стоит награждать своими деньгами другие страны. В Украине очень много крутых производителей, которые с радостью сделают для вас классную и необычную сувенирку", — продолжает Евгения.

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"С Новым годом! С Новым счастьем!" Поздравления по электронной почте

Давно известно, что интернет также негативно влияет на экологию. Как писала The Guardian, электронные письма создают колоссальный углеродный след.

"Если бы каждый взрослый в Великобритании отправлял на одно письмо с благодарностью в день меньше, мы бы сэкономили более 16 433 тонн углерода в год — эквивалент до 81 152 рейсов в Мадрид или снятия с эксплуатации 3 334 дизельных автомобилей", — говорится в статье. В праздники из-за многочисленных поздравительных рассылок ситуация лишь усугубляется.

Однако Евгения Аратовская считает, что зацикливаться на этом не стоит, иначе можно скатиться в неадекватное поведение. Да и постоянный страх навредить окружающей среде может способствовать усилению стресса.

"Наша современная жизнь пронизана интернетом, социальными сетями. Но если сравнить письмо по почте с отправкой бумажного письма, а встречу в видеорежиме — с реальной поездкой на какую-то конференцию, то в интернете экологический след будет все же на ступень ниже", — подчеркивает она.

Внешний вид: какой наряд выбрать к Новому году

К Новому году люди обычно стараются купить обновку — на корпоратив сходить, ну или просто порадовать себя к праздникам красивым платьем или костюмом. Вполне возможно, что после этого купленный впопыхах наряд останется невостребованным и будет долго висеть в шкафу без дела.

"К счастью, сейчас уже не обязательно покупать что-то новое, если хочешь хорошо выглядеть на праздники. В Украине есть сервисы аренды одежды, — напоминает Аратовская. — Можно взять напрокат не только вечернее платье, костюм или карнавальный наряд, но и украшения, и даже обувь".

[ + – ] "Тайный Санта" — прекрасная возможность сделать действительно нужный подарок Фото: pexels.com

После праздника. Переработка вторсырья

"Во время праздников всегда образуется много отходов. Очень важно собрать их и отдать на переработку или утилизацию, а не просто выбросить в общий контейнер", — резюмирует эко-активистка. Киевлянам она советует либо отвезти вторсырье на станцию "України без сміття" (на сайте организации есть подробные инструкции, что и в каком виде они принимают), можно распределить отходы по контейнерам для раздельного мусора, которые сейчас стоят по всей столице, а также есть и в некоторых других украинских городах.