Новогодние подарки для всех: где в Украине можно купить гаджеты со скидкой
Обзор новогодних предложений от интернет-магазинов "умной" электроники и бытовой техники.
Наверняка многие из вас уже задавались вопросом: стоит ли ждать новогодних скидок на технику? Конечно, стоит! Тем более, что крупные ритейлеры уже объявили старт предновогодних распродаж. Фокус порекомендует вам несколько магазинов, где можно будет купить гаджеты и бытовую электронику по приятной цене.
Новогодние скидки на электронику в Stylus.ua
Новогодние скидки на технику предлагает интернет-магазин stylus.ua: акция стартует 13 декабря 2021 года и завершится 9 января 2022 года. Товары от брендов Apple, Huawei, Bosсh, Samsung, Lenovo, LG, Philips, Redmond, Kenwood будут продаваться на 10% — 50% дешевле. На сайте магазина заявлены следующие группы товаров, участвующих в распродаже:
- Кухонная техника: кофемолки, блендеры, мультиварки, электрочайники;
- Мобильная связь: смартфоны, аксессуары, гарнитура, зарядные устройства;
- Аудио- и видеотехника: телевизоры, акустика, наушники, приставки;
- Бытовая техника: бойлеры, посудомоечные машины, утюги, обогреватели;
- Компьютерные устройства: ноутбуки, ПК, планшеты.
С полным перечнем товаров и размерами скидок вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.
Акция на Новый год от Rozetka
Крупный маркетплейс не остался в стороне и тоже предложил скидки на бытовую технику и электронику перед Новым годом — до 65%. Вы сможете приобрести:
- Ноутбуки;
- Смартфоны;
- Пылесосы;
- Телевизоры;
- Наушники и другую аудиотехнику;
- Фотоаппараты;
- Гаджеты по уходу за собой (зубные щетки, фены и пр.);
- Кухонную технику.
В акции принимает участие компании Visa и "ПриватБанк". До 8 января 2022 года, заказав товары с пометкой "+ 7% бонусами Visa" или "+ 200 бонусных грн Visa", вам на карту будут зачислены бонусные гривны, в соответствии с условиями, подробнее о которых вы можете прочесть здесь.
Новогодние скидки на технику в "Цитрусе"
Купить подарки по скидке до 70% предлагает сеть магазинов "Цитрус". Акция продлится с 11 декабря 2021 года по январь 2022 года включительно. Точную январскую дату ритейлер не указывает, но обещает продолжить радовать покупателей сниженными ценами на следующие товары:
- Apple: iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, iMac;
- Смартфоны: Samsung, realme, Xiaomi, OPPO и другие;
- Телевизоры: Realme, Xiaomi, Samsung, Philips, LG и другие;
- Ноутбуки: Lenovo, Asus, HP, Acer и другие;
- Планшеты: Samsung, Lenovo и другие;
- Game-Zone: Sony Playstation, Xbox; Игры, Джойстики;
- Смарт-часы: Samsung, Amazfit и другие;
- Фитнес-трекеры: Xiaomi, Samsung и другие;
- Наушники: Samsung, realme, Xiaomi и другие;
- Роботы-пылесосы: Xiaomi, iRobot и другие.
С полным списком вы можете ознакомиться на сайте компании.
Скидки на технику на Новый год от "Эльдорадо"
В течение предпраздничных дней данный ритейлер будет продавать по сниженным ценам товары из следующих групп:
- Смартфоны и планшеты;
- Ноутбуки и компьютеры;
- Телевизоры и видео;
- Фото и видеокамеры;
- Красота и здоровье;
- Техника для дома;
- Техника для кухни.
Компания обещает снизить ценники на некоторые товары максимум на 70%. Акция будет действовать с 13 декабря 2021 года по 02 января 2022 года. Все подробности узнаете тут.
Скидки на бытовую технику перед Новым годом от "Фокстрот"
Ценники на 50% снизил магазин Фокстрот, объявив акцию ко Дню святого Николая, которая продлится до 20 декабря 2022 года. Под елку вы сможете положить "николайчика", выбрав из предложенного списка:
- Смартфоны и аксессуары;
- Компьютерная техника;
- Бытовая техника;
- Аудиотехника;
- Видеотехника;
- Периферийные устройства и девайсы.
Более подробный список вы найдете на сайте ритейлера.
Новогодняя распродажа в Comfy
Эта сеть магазинов электроники снизила цены на 50% к Новому году. На сайте компании отмечается, что в акции участвуют товары таких групп:
- Смартфоны и телефоны;
- Ноутбуки, планшеты и компьютерная техника;
- Техника для кухни;
- Техника для дома;
- Телевизоры и мультимедиа;
- Смарт-часы;
- PlayStation и гейминг;
- Фото и видео;
- Красота и здоровье.
На некоторые конкретные гаджеты от определенных производителей действуют скидки от 20% до 60% в рамках новогодних и рождественских акций. Свои товары предлагают в подарок такие бренды, как Razer, Asus, Logitech, HyperX, Samsung, Electrolux и др. Подробнее об условиях — по ссылке.
Подарочные скидки от магазина Moyo
Практически все группы товаров, представленные в онлайн-магазине Moyo, принимают участие в предпраздничной распродаже:
- Смартфоны;
- Компьютерная техника;
- Гаджеты для геймеров;
- Телевизоры, фото, аудио, видео;
- Бытовая техника;
- Аксессуары для электроники.
Полный перечень представлен на сайте магазина. Скидки стартуют от 5% до 50%. Чтобы сориентироваться в скидках, мы предлагаем вам ознакомиться с предложениями, которые магазин разместил на своей официальной странице в Facebook.
Скидки ко Дню Николая и к Новому году в "Жжук"
На веб-сайте магазина гаджетов zhuk.ua вы найдете сразу несколько акций, приуроченных к зимним праздникам. В частности, предлагаются в качестве подарков под елку:
- Ноутбуки;
- Смартфоны;
- Мониторы;
- Телевизоры;
- Бытовая техника — крупная и мелкая;
- Автомагнитолы.
Скидки — от 25% до 70%.
Ранее мы сообщали о том, какие смартфоны стали лучшими по итогам 2021 года.