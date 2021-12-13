Новогодние подарки для всех: где в Украине можно купить гаджеты со скидкой

Обзор новогодних предложений от интернет-магазинов "умной" электроники и бытовой техники.

Наверняка многие из вас уже задавались вопросом: стоит ли ждать новогодних скидок на технику? Конечно, стоит! Тем более, что крупные ритейлеры уже объявили старт предновогодних распродаж. Фокус порекомендует вам несколько магазинов, где можно будет купить гаджеты и бытовую электронику по приятной цене.

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Новогодние скидки на электронику в Stylus.ua

Новогодние скидки на технику предлагает интернет-магазин stylus.ua: акция стартует 13 декабря 2021 года и завершится 9 января 2022 года. Товары от брендов Apple, Huawei, Bosсh, Samsung, Lenovo, LG, Philips, Redmond, Kenwood будут продаваться на 10% — 50% дешевле. На сайте магазина заявлены следующие группы товаров, участвующих в распродаже:

Кухонная техника: кофемолки, блендеры, мультиварки, электрочайники;

Мобильная связь: смартфоны, аксессуары, гарнитура, зарядные устройства;

Аудио- и видеотехника: телевизоры, акустика, наушники, приставки;

Бытовая техника: бойлеры, посудомоечные машины, утюги, обогреватели;

Компьютерные устройства: ноутбуки, ПК, планшеты.

С полным перечнем товаров и размерами скидок вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.

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Акция на Новый год от Rozetka

Крупный маркетплейс не остался в стороне и тоже предложил скидки на бытовую технику и электронику перед Новым годом — до 65%. Вы сможете приобрести:

Ноутбуки;

Смартфоны;

Пылесосы;

Телевизоры;

Наушники и другую аудиотехнику;

Фотоаппараты;

Гаджеты по уходу за собой (зубные щетки, фены и пр.);

Кухонную технику.

В акции принимает участие компании Visa и "ПриватБанк". До 8 января 2022 года, заказав товары с пометкой "+ 7% бонусами Visa" или "+ 200 бонусных грн Visa", вам на карту будут зачислены бонусные гривны, в соответствии с условиями, подробнее о которых вы можете прочесть здесь.

Новогодние скидки на технику в "Цитрусе"

Купить подарки по скидке до 70% предлагает сеть магазинов "Цитрус". Акция продлится с 11 декабря 2021 года по январь 2022 года включительно. Точную январскую дату ритейлер не указывает, но обещает продолжить радовать покупателей сниженными ценами на следующие товары:

Apple: iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, iMac;

Смартфоны: Samsung, realme, Xiaomi, OPPO и другие;

Телевизоры: Realme, Xiaomi, Samsung, Philips, LG и другие;

Ноутбуки: Lenovo, Asus, HP, Acer и другие;

Планшеты: Samsung, Lenovo и другие;

Game-Zone: Sony Playstation, Xbox; Игры, Джойстики;

Смарт-часы: Samsung, Amazfit и другие;

Фитнес-трекеры: Xiaomi, Samsung и другие;

Наушники: Samsung, realme, Xiaomi и другие;

Роботы-пылесосы: Xiaomi, iRobot и другие.

С полным списком вы можете ознакомиться на сайте компании.

Скидки на технику на Новый год от "Эльдорадо"

В течение предпраздничных дней данный ритейлер будет продавать по сниженным ценам товары из следующих групп:

Смартфоны и планшеты;

Ноутбуки и компьютеры;

Телевизоры и видео;

Фото и видеокамеры;

Красота и здоровье;

Техника для дома;

Техника для кухни.

Компания обещает снизить ценники на некоторые товары максимум на 70%. Акция будет действовать с 13 декабря 2021 года по 02 января 2022 года. Все подробности узнаете тут.

Скидки на бытовую технику перед Новым годом от "Фокстрот"

Ценники на 50% снизил магазин Фокстрот, объявив акцию ко Дню святого Николая, которая продлится до 20 декабря 2022 года. Под елку вы сможете положить "николайчика", выбрав из предложенного списка:

Смартфоны и аксессуары;

Компьютерная техника;

Бытовая техника;

Аудиотехника;

Видеотехника;

Периферийные устройства и девайсы.

Более подробный список вы найдете на сайте ритейлера.

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Новогодняя распродажа в Comfy

Эта сеть магазинов электроники снизила цены на 50% к Новому году. На сайте компании отмечается, что в акции участвуют товары таких групп:

Смартфоны и телефоны;

Ноутбуки, планшеты и компьютерная техника;

Техника для кухни;

Техника для дома;

Телевизоры и мультимедиа;

Смарт-часы;

PlayStation и гейминг;

Фото и видео;

Красота и здоровье.

На некоторые конкретные гаджеты от определенных производителей действуют скидки от 20% до 60% в рамках новогодних и рождественских акций. Свои товары предлагают в подарок такие бренды, как Razer, Asus, Logitech, HyperX, Samsung, Electrolux и др. Подробнее об условиях — по ссылке.

Подарочные скидки от магазина Moyo

Практически все группы товаров, представленные в онлайн-магазине Moyo, принимают участие в предпраздничной распродаже:

Смартфоны;

Компьютерная техника;

Гаджеты для геймеров;

Телевизоры, фото, аудио, видео;

Бытовая техника;

Аксессуары для электроники.

Полный перечень представлен на сайте магазина. Скидки стартуют от 5% до 50%. Чтобы сориентироваться в скидках, мы предлагаем вам ознакомиться с предложениями, которые магазин разместил на своей официальной странице в Facebook.

Скидки ко Дню Николая и к Новому году в "Жжук"

На веб-сайте магазина гаджетов zhuk.ua вы найдете сразу несколько акций, приуроченных к зимним праздникам. В частности, предлагаются в качестве подарков под елку:

Ноутбуки;

Смартфоны;

Мониторы;

Телевизоры;

Бытовая техника — крупная и мелкая;

Автомагнитолы.

Скидки — от 25% до 70%.

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