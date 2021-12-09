Лучшие смартфоны 2021 года: рейтинг премиальных и бюджетных моделей (видео)

Флагманские смартфоны привлекли покупателей благодаря новым продвинутым функциям, а бюджетные — улучшенным дизайном и хорошей производительностью.

Компании Samsung, Xiaomi, Apple и Realme оказались теми производителями, которым удалось создать самые лучшие смартфоны 2021 года. Аналитики сайта Business Standart проанализировали продажи данных марок и составили рейтинг премиальных и бюджетных моделей.

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Лучшие премиальные смартфоны 2021: дорогое удовольствие

В этом году глобальный дефицит микросхем и влияние пандемии значительно повлияли на ценники смартфонов — гаджеты продавались дороже, чем ожидалось. В связи с этим разработчики решили сконцентрироваться не на усилении "начинки", а на оптимизации настроек и прокачке ОС. В результате люди продолжают покупать даже самые дорогие устройства, которые оправдывают высокую стоимость наличием свежих функций, высокой производительности, качественной картинки и мощной батареи.

Samsung Galaxy S21 Ultra

В этом смартфоне Samsung эксперты выделили красивый дизайн, высокое качество изображения и наличие большого количества функций, несвойственных многим конкурентам. В частности, поддержка стилуса Samsung SPen, который продается отдельно. Galaxy S21 Ultra объединил лучшие качества линеек Galaxy S и Galaxy Note.

Характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra

Экран: 6,8-дюймовый изогнутый динамический AMOLED 2x + QHD, адаптивная частота до 120 Гц

Процессор: Exynos 2100

Оперативная память: до 16 ГБ

Хранилище данных: до 512 ГБ

Основная камера: 108 МП (широкий угол) + 12 МП (сверхширокий) + 10 МП (телефото) + 10 МП (перископ)

Фронтальная камера: 40 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Цена: от 28,8 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra — характеристики

OnePlus 9 Pro

Китайский бренд OnePlus впервые вышел на премиальный рынок именно с этим смартфоном. Он может похвастаться поддержкой функции Hasselblad для системы камер и сверхширокоугольным сенсоров, защитой от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68 и поддержкой быстрой беспроводной зарядки. По мнению экспертов, возможности модели полностью оправдывают высокую цену.

Характеристики OnePlus 9 Pro

Экран: 6,7-дюймовый изогнутый жидкостный AMOLED (QHD), адаптивная частота обновления до 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативная память: до 12 ГБ

Хранилище данных: до 256 ГБ

Основная камера: 48 МП (широкоугольный) + 50 МП (сверхширокоугольный объектив произвольной формы) + 8 МП (телефото) + 2 МП (монохромный)

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Цена: от 13,5 тыс. грн

[ + – ] Смартфон OnePlus 9 Pro — характеристики

Apple iPhone 13 Pro

Американская компания обновила модельный ряд смартфонов, добавив множество улучшений. По сравнению с 12-м поколением, iPhone 13 Pro получил более качественный дисплей, батарею большей емкости и продвинутые камеры. Обновления положительно влияют на общее впечатление о модели, а потому вызывают интерес пользователей. Пусть новинка практически не изменилась внешне, по сравнению с 12-й версией она стала более надежной и производительной.

Характеристики iPhone 13 Pro

Экран: 6,1-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion, адаптивный, 120 Гц

Процессор: A15 Bionic

Хранилище данных: до 1 ТБ

Основная камера: 12 МП (широкоугольный) + 12 МП (сверхширокоугольный) + 12 МП (телефото)

Фронтальная камера: 12 МП

Цена: от 37,7 тыс. грн

[ + – ] iPhone 13 Pro — характеристики

Samsung Galaxy Z Flip 3

Относительно недорогой смартфон среди премиальников, отличающийся складным экраном. Помимо большой диагонали он обладает хорошей производительностью и необычным дизайном.

Характеристики Galaxy Z Flip 3

Экран: 6,7-дюймовый fullHD + сгибаемый Dynamic AMOLED 2X

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище данных: 128 ГБ и 256 ГБ

Основная камера: 12 МП (широкая) + 12 МП (сверхширокая)

Фронтальная камера: 10 МП

Аккумулятор: 3300 мАч

Цена: около 25 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Galaxy Z Flip 3 — характеристики

Xiaomi Mi 11 Ultra

Смартфон с топовыми характеристиками и довольно низкой ценой, как для своего сегмента, который во многом опережает флагманы некоторых конкурентов. Аналитики хвалят модель за большое количество функций и хорошую производительность.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra

Экран: 6,81-дюймовый изогнутый WQHD + AMOLED, адаптивный 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативная память: 12 ГБ

Хранилище данных: 256 ГБ

Основная камера: 50 МП (широкоугольный) + 48 МП (сверхширокоугольный) + 48 МП (телефото)

Фронтальная камера: 20 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Цена: от 24,5 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra — характеристики

Лучшие бюджетные смартфоны 2021: дешево, но качественно

В этом году бюджетные смартфоны оказались на голову выше своих прошлогодних версий. Разработчики улучшили дизайн новинок и оснастили их хорошими процессорами, изменив представление о представителях этого ценового сегмента. Для своего рейтинга Business Standart отобрал модели дешевле $300 (8 тыс. грн — ред.).

Poco M3

По мнению экспертов, суббренд Xiaomi выпустил лучший бюджетный смартфон 2021 года благодаря уникальному привлекательному дизайну, интересными цветовыми решениями (особенно хорош желтый корпус), плавной работой, приятной картинкой и емким аккумулятором. Модель считается универсальным и многозадачным устройством, в котором каждый может найти что-то свое.

Характеристики Poco M3

Экран: 6.53-дюймовый fullHD +

Процессор: Qualcomm Snapdragon 662

Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ

Хранилище данных: 64 ГБ и 128 ГБ

Камера: тройная камера 48 МП

Аккумулятор: 6000 мАч

Цена: от 4,5 тыс грн

[ + – ] Смартфон Poco M3 — характеристики

Xiaomi Redmi Note 10

Продолжение популярной серии Redmi Note от Xiaomi с универсальным дизайном. Помимо базовых функций, модель предлагает стереодинамики, быструю зарядку 33 Вт и защиту по стандарту IP53 (защита от песка, пыли, влаги, — ред.).

Характеристики Xiaomi Redmi Note 10

Экран: 6,43-дюймовый AMOLED fullHD +

Процессор: Qualcomm Snapdragon 678

Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ

Хранилище данных: 64 ГБ или 128 ГБ

Камера: тройная 48 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Цена: от 5,7 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 — характеристики

Realme Narzo 30 5G

Как следует из названия, одной из главных особенностей этого бюджетного смартфона является поддержка технологии мобильной связи пятого поколения. Дизайн выделяется легким корпусом, тонкими рамками и закругленными углами для пущего удобства. Кроме того, поддерживается быстрая зарядка.

Характеристики Realme Narzo 30 5G

Экран: 6.5-дюймовый fullHD + 90 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 700 5G

Оперативная память: 6 ГБ

Хранилище данных: 128 ГБ

Камера: тройная 48 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Цена: от 5,8 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Realme Narzo 30 5G — характеристики

Samsung Galaxy M32

Хорошее сочетание цены и качества от известного южнокорейского производителя. Samsung Galaxy M32 предлагает качественное изображение, порт аудиовыхода 3,5 мм для проводных наушников, среднюю камеру, но скромную производительность. Смартфон уступает другим моделям в этом списке, но все же является одним из лучших в бюджетном сегменте.

Характеристики Samsung Galaxy M32

Экран: 6.5-дюймовый fullHD + sAMOLED 90 Гц

Процессор: MediaTek Helio G80

Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ

Хранилище данных: 64 ГБ и 128 ГБ

Камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП

Аккумулятор: 6000 мАч

Цена: от 6 тыс. грн

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy M32 — характеристики

Ранее AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны ноября 2021 года в премиальном и среднем ценовом сегменте. Рейтинги возглавили Black Shark 4S Pro и iQOO Z5, но у них нашлись достойные конкуренты.