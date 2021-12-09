Лучшие смартфоны 2021 года: рейтинг премиальных и бюджетных моделей (видео)
Флагманские смартфоны привлекли покупателей благодаря новым продвинутым функциям, а бюджетные — улучшенным дизайном и хорошей производительностью.
Компании Samsung, Xiaomi, Apple и Realme оказались теми производителями, которым удалось создать самые лучшие смартфоны 2021 года. Аналитики сайта Business Standart проанализировали продажи данных марок и составили рейтинг премиальных и бюджетных моделей.
Лучшие премиальные смартфоны 2021: дорогое удовольствие
В этом году глобальный дефицит микросхем и влияние пандемии значительно повлияли на ценники смартфонов — гаджеты продавались дороже, чем ожидалось. В связи с этим разработчики решили сконцентрироваться не на усилении "начинки", а на оптимизации настроек и прокачке ОС. В результате люди продолжают покупать даже самые дорогие устройства, которые оправдывают высокую стоимость наличием свежих функций, высокой производительности, качественной картинки и мощной батареи.
Samsung Galaxy S21 Ultra
В этом смартфоне Samsung эксперты выделили красивый дизайн, высокое качество изображения и наличие большого количества функций, несвойственных многим конкурентам. В частности, поддержка стилуса Samsung SPen, который продается отдельно. Galaxy S21 Ultra объединил лучшие качества линеек Galaxy S и Galaxy Note.
Характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra
- Экран: 6,8-дюймовый изогнутый динамический AMOLED 2x + QHD, адаптивная частота до 120 Гц
- Процессор: Exynos 2100
- Оперативная память: до 16 ГБ
- Хранилище данных: до 512 ГБ
- Основная камера: 108 МП (широкий угол) + 12 МП (сверхширокий) + 10 МП (телефото) + 10 МП (перископ)
- Фронтальная камера: 40 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Цена: от 28,8 тыс. грн
OnePlus 9 Pro
Китайский бренд OnePlus впервые вышел на премиальный рынок именно с этим смартфоном. Он может похвастаться поддержкой функции Hasselblad для системы камер и сверхширокоугольным сенсоров, защитой от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68 и поддержкой быстрой беспроводной зарядки. По мнению экспертов, возможности модели полностью оправдывают высокую цену.
Характеристики OnePlus 9 Pro
- Экран: 6,7-дюймовый изогнутый жидкостный AMOLED (QHD), адаптивная частота обновления до 120 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативная память: до 12 ГБ
- Хранилище данных: до 256 ГБ
- Основная камера: 48 МП (широкоугольный) + 50 МП (сверхширокоугольный объектив произвольной формы) + 8 МП (телефото) + 2 МП (монохромный)
- Фронтальная камера: 16 МП
- Аккумулятор: 4500 мАч
- Цена: от 13,5 тыс. грн
Apple iPhone 13 Pro
Американская компания обновила модельный ряд смартфонов, добавив множество улучшений. По сравнению с 12-м поколением, iPhone 13 Pro получил более качественный дисплей, батарею большей емкости и продвинутые камеры. Обновления положительно влияют на общее впечатление о модели, а потому вызывают интерес пользователей. Пусть новинка практически не изменилась внешне, по сравнению с 12-й версией она стала более надежной и производительной.
Характеристики iPhone 13 Pro
- Экран: 6,1-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion, адаптивный, 120 Гц
- Процессор: A15 Bionic
- Хранилище данных: до 1 ТБ
- Основная камера: 12 МП (широкоугольный) + 12 МП (сверхширокоугольный) + 12 МП (телефото)
- Фронтальная камера: 12 МП
- Цена: от 37,7 тыс. грн
Samsung Galaxy Z Flip 3
Относительно недорогой смартфон среди премиальников, отличающийся складным экраном. Помимо большой диагонали он обладает хорошей производительностью и необычным дизайном.
Характеристики Galaxy Z Flip 3
- Экран: 6,7-дюймовый fullHD + сгибаемый Dynamic AMOLED 2X
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативная память: 8 ГБ
- Хранилище данных: 128 ГБ и 256 ГБ
- Основная камера: 12 МП (широкая) + 12 МП (сверхширокая)
- Фронтальная камера: 10 МП
- Аккумулятор: 3300 мАч
- Цена: около 25 тыс. грн
Xiaomi Mi 11 Ultra
Смартфон с топовыми характеристиками и довольно низкой ценой, как для своего сегмента, который во многом опережает флагманы некоторых конкурентов. Аналитики хвалят модель за большое количество функций и хорошую производительность.
Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra
- Экран: 6,81-дюймовый изогнутый WQHD + AMOLED, адаптивный 120 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативная память: 12 ГБ
- Хранилище данных: 256 ГБ
- Основная камера: 50 МП (широкоугольный) + 48 МП (сверхширокоугольный) + 48 МП (телефото)
- Фронтальная камера: 20 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Цена: от 24,5 тыс. грн
Лучшие бюджетные смартфоны 2021: дешево, но качественно
В этом году бюджетные смартфоны оказались на голову выше своих прошлогодних версий. Разработчики улучшили дизайн новинок и оснастили их хорошими процессорами, изменив представление о представителях этого ценового сегмента. Для своего рейтинга Business Standart отобрал модели дешевле $300 (8 тыс. грн — ред.).
Poco M3
По мнению экспертов, суббренд Xiaomi выпустил лучший бюджетный смартфон 2021 года благодаря уникальному привлекательному дизайну, интересными цветовыми решениями (особенно хорош желтый корпус), плавной работой, приятной картинкой и емким аккумулятором. Модель считается универсальным и многозадачным устройством, в котором каждый может найти что-то свое.
Характеристики Poco M3
- Экран: 6.53-дюймовый fullHD +
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 662
- Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ
- Хранилище данных: 64 ГБ и 128 ГБ
- Камера: тройная камера 48 МП
- Аккумулятор: 6000 мАч
- Цена: от 4,5 тыс грн
Xiaomi Redmi Note 10
Продолжение популярной серии Redmi Note от Xiaomi с универсальным дизайном. Помимо базовых функций, модель предлагает стереодинамики, быструю зарядку 33 Вт и защиту по стандарту IP53 (защита от песка, пыли, влаги, — ред.).
Характеристики Xiaomi Redmi Note 10
- Экран: 6,43-дюймовый AMOLED fullHD +
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 678
- Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ
- Хранилище данных: 64 ГБ или 128 ГБ
- Камера: тройная 48 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Цена: от 5,7 тыс. грн
Realme Narzo 30 5G
Как следует из названия, одной из главных особенностей этого бюджетного смартфона является поддержка технологии мобильной связи пятого поколения. Дизайн выделяется легким корпусом, тонкими рамками и закругленными углами для пущего удобства. Кроме того, поддерживается быстрая зарядка.
Характеристики Realme Narzo 30 5G
- Экран: 6.5-дюймовый fullHD + 90 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 700 5G
- Оперативная память: 6 ГБ
- Хранилище данных: 128 ГБ
- Камера: тройная 48 МП
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Цена: от 5,8 тыс. грн
Samsung Galaxy M32
Хорошее сочетание цены и качества от известного южнокорейского производителя. Samsung Galaxy M32 предлагает качественное изображение, порт аудиовыхода 3,5 мм для проводных наушников, среднюю камеру, но скромную производительность. Смартфон уступает другим моделям в этом списке, но все же является одним из лучших в бюджетном сегменте.
Характеристики Samsung Galaxy M32
- Экран: 6.5-дюймовый fullHD + sAMOLED 90 Гц
- Процессор: MediaTek Helio G80
- Оперативная память: 4 ГБ и 6 ГБ
- Хранилище данных: 64 ГБ и 128 ГБ
- Камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП
- Аккумулятор: 6000 мАч
- Цена: от 6 тыс. грн
Ранее AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны ноября 2021 года в премиальном и среднем ценовом сегменте. Рейтинги возглавили Black Shark 4S Pro и iQOO Z5, но у них нашлись достойные конкуренты.