Самые мощные Android-смартфоны ноября 2021 года: эксперты составили рейтинг (видео)
Лидерство среди флагманов завоевал Black Shark 4S Pro, а лучшим в среднем ценовом сегменте стал iQOO Z5.
Бенчмарк AnTuTu представил рейтинг флагманских и среднебюджетных Android-смартфонов по производительности за ноябрь 2021 года. Результаты свежего исследования команда представила на официальном сайте.
Лидером рейтинга стал Black Shark 4S Pro от суббренда Xiaomi. Аналитики отмечают, что помимо хорошего производительного и графического процессора, модель обладает большим количеством памяти. В качестве хранилища разработчики предложили комбинацию флэш-памяти SSD + UFS 3.1, общим объемом 512 ГБ. В то же время, добавление SSD значительно увеличило размеры устройства и сделала его тяжелым. Объем ОЗУ составляет 16 ГБ.
В флагманском сегменте доминируют смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который выпустили летом этого года. Он изготовлен по 5-нанометровом технологическому процессу и имеет 8 ядер: 1 ядро Kryo 680 Prime (Cortex-X1) на 2995 МГц, 3 ядра Kryo 680 Gold (Cortex-A78) на 2420 МГц и 4 ядра Kryo 680 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.
Топ-10 флагманов ноября по версии AnTuTu:
- Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 875 382 балла
- RedMagic 6S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 852 719 баллов
- iQOO 8 Pro (Snapdragon 888 Plus) — 846 663 балла
- Black Shark 4 Pro (Snapdragon 888) — 837 792 балла
- Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888 Plus) — 835 275 баллов
- Asus ROG 5s (Snapdragon 888 Plus) — 831 627 баллов
- iQOO 8 (Snapdragon 888) — 829 916 баллов
- Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro (Snapdragon 888) — 819 799 баллов
- OPPO Find X3 Pro (Snapdragon 888) — 816 046 баллов
- Realme GT (Snapdragon 888) — 815 801 балл
Аналитики обратили внимание, что во второй половине 2021 года производители выпустили на рынок много смартфонов, оснащенных новым процессором Snapdragon 778G от Qualcomm. Cемь из 10-ти мест в рейтинге мощности заняли именно такие модели. Dimensity 920 от Mediatek немного отстает.
Топ-10 самых мощных смартфона ноября среднего сегмента по версии AnTuTu:
- iQOO Z5 (Snapdragon 778G) — 566 438 баллов
- Oppo K9s (Snapdragon 778G) — 524 958 баллов
- Xiaomi Mi 11 Youth Edition (Snapdragon 780G) — 534 739 баллов
- Xiaomi Civi (Snapdragon 778G) — 519 055 баллов
- Honor 50 Pro (Snapdragon 778G) — 517 935 баллов
- Honor 50 (Snapdragon 778G) — 516 548 баллов
- Oppo Reno6 (Dimensity 900) — 507 175 баллов
- Huawei Nova 9 (Snapdragon 778G) — 493 905 баллов
- Huawei Nova 9 Pro (Snapdragon 778G) — 484 233 балла
- Redmi Note 11 Pro+ (Dimensity 900) — 466 675 баллов
"Оглядываясь назад, последние 2 года лидировали чипы Qualcomm, но теперь в гонку включилась компания MediaTek, выпустившая флагманский чип Dimensity 9000, который обладает достаточной производительностью, чтобы конкурировать с новым поколением Snapdragon", — пишут исследователи.
Ранее IDC определили самые популярные модели смартфонов 2021 года. Почти все позиции в топ-5 заняли разные модели iPhone, однако Apple не смогла стать монополистом из-за Samsung A12.