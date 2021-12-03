Самые мощные Android-смартфоны ноября 2021 года: эксперты составили рейтинг (видео)

Лидерство среди флагманов завоевал Black Shark 4S Pro, а лучшим в среднем ценовом сегменте стал iQOO Z5.

Бенчмарк AnTuTu представил рейтинг флагманских и среднебюджетных Android-смартфонов по производительности за ноябрь 2021 года. Результаты свежего исследования команда представила на официальном сайте.

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Лидером рейтинга стал Black Shark 4S Pro от суббренда Xiaomi. Аналитики отмечают, что помимо хорошего производительного и графического процессора, модель обладает большим количеством памяти. В качестве хранилища разработчики предложили комбинацию флэш-памяти SSD + UFS 3.1, общим объемом 512 ГБ. В то же время, добавление SSD значительно увеличило размеры устройства и сделала его тяжелым. Объем ОЗУ составляет 16 ГБ.

В флагманском сегменте доминируют смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который выпустили летом этого года. Он изготовлен по 5-нанометровом технологическому процессу и имеет 8 ядер: 1 ядро Kryo 680 Prime (Cortex-X1) на 2995 МГц, 3 ядра Kryo 680 Gold (Cortex-A78) на 2420 МГц и 4 ядра Kryo 680 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.

Топ-10 флагманов ноября по версии AnTuTu:

Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 875 382 балла RedMagic 6S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 852 719 баллов iQOO 8 Pro (Snapdragon 888 Plus) — 846 663 балла Black Shark 4 Pro (Snapdragon 888) — 837 792 балла Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888 Plus) — 835 275 баллов Asus ROG 5s (Snapdragon 888 Plus) — 831 627 баллов iQOO 8 (Snapdragon 888) — 829 916 баллов Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro (Snapdragon 888) — 819 799 баллов OPPO Find X3 Pro (Snapdragon 888) — 816 046 баллов Realme GT (Snapdragon 888) — 815 801 балл

Аналитики обратили внимание, что во второй половине 2021 года производители выпустили на рынок много смартфонов, оснащенных новым процессором Snapdragon 778G от Qualcomm. Cемь из 10-ти мест в рейтинге мощности заняли именно такие модели. Dimensity 920 от Mediatek немного отстает.

Топ-10 самых мощных смартфона ноября среднего сегмента по версии AnTuTu:

iQOO Z5 (Snapdragon 778G) — 566 438 баллов Oppo K9s (Snapdragon 778G) — 524 958 баллов Xiaomi Mi 11 Youth Edition (Snapdragon 780G) — 534 739 баллов Xiaomi Civi (Snapdragon 778G) — 519 055 баллов Honor 50 Pro (Snapdragon 778G) — 517 935 баллов Honor 50 (Snapdragon 778G) — 516 548 баллов Oppo Reno6 (Dimensity 900) — 507 175 баллов Huawei Nova 9 (Snapdragon 778G) — 493 905 баллов Huawei Nova 9 Pro (Snapdragon 778G) — 484 233 балла Redmi Note 11 Pro+ (Dimensity 900) — 466 675 баллов

"Оглядываясь назад, последние 2 года лидировали чипы Qualcomm, но теперь в гонку включилась компания MediaTek, выпустившая флагманский чип Dimensity 9000, который обладает достаточной производительностью, чтобы конкурировать с новым поколением Snapdragon", — пишут исследователи.

Ранее IDC определили самые популярные модели смартфонов 2021 года. Почти все позиции в топ-5 заняли разные модели iPhone, однако Apple не смогла стать монополистом из-за Samsung A12.