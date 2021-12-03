Найпотужніші Android-смартфони листопада 2021 року: експерти склали рейтинг (відео)

Лідерство серед флагманів завоював Black Shark 4S Pro, а найкращим у середньому ціновому сегменті став iQOO Z5.

Бенчмарк AnTuTu представив рейтинг флагманських та середньобюджетних Android-смартфонів за продуктивністю за листопад 2021 року. Результати нового дослідження команда представила на офіційному сайті.

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Лідером рейтингу став Black Shark 4S Pro від суббренду Xiaomi. Аналітики зазначають, що крім хорошого продуктивного та графічного процесора, модель має велику кількість пам'яті. Як сховище розробники запропонували комбінацію флеш-пам'яті SSD + UFS 3.1, загальним обсягом 512 ГБ. У той же час додавання SSD значно збільшило розміри пристрою і зробило його важким. Об'єм ОЗУ становить 16 ГБ.

У флагманському сегменті домінують смартфони із процесором Qualcomm Snapdragon 888 Plus, який випустили влітку цього року. Він виготовлений за 5-нанометровим технологічним процесом і має 8 ядер: 1 ядро Kryo 680 Prime (Cortex-X1) на 2995 МГц, 3 ядра Kryo 680 Gold (Cortex-A78) на 2420 МГц та 4 ядра Kryo 680 Silver ) на 1800 МГц.

Топ-10 флагманів листопада за версією AnTuTu:

Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 875 382 бали RedMagic 6S Pro (Snapdragon 888 Plus) — 852 719 балів iQOO 8 Pro (Snapdragon 888 Plus) — 846 663 бали Black Shark 4 Pro (Snapdragon 888) — 837 792 бали Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888 Plus) — 835 275 балів Asus ROG 5s (Snapdragon 888 Plus) — 831 627 балів iQOO 8 (Snapdragon 888) — 829 916 балів Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro (Snapdragon 888) — 819 799 балів OPPO Find X3 Pro (Snapdragon 888) — 816 046 балів Realme GT (Snapdragon 888) — 815 801 бал

Аналітики звернули увагу, що в другій половині 2021 виробники випустили на ринок багато смартфонів, оснащених новим процесором Snapdragon 778G від Qualcomm. Сім із 10-ти місць у рейтингу потужності посіли саме такі моделі. Dimensity 920 від Mediatek трохи відстає.

Топ-10 найпотужніших смартфонів листопада середнього сегменту за версією AnTuTu:

iQOO Z5 (Snapdragon 778G) — 566 438 балів Oppo K9s (Snapdragon 778G) — 524 958 балів Xiaomi Mi 11 Youth Edition (Snapdragon 780G) — 534 739 балів Xiaomi Civi (Snapdragon 778G) — 519 055 балів Honor 50 Pro (Snapdragon 778G) — 517 935 балів Honor 50 (Snapdragon 778G) — 516 548 балів Oppo Reno6 (Dimensity 900) — 507 175 балів Huawei Nova 9 (Snapdragon 778G) — 493 905 балів Huawei Nova 9 Pro (Snapdragon 778G) — 484 233 бали Redmi Note 11 Pro+ (Dimensity 900) — 466 675 балів

"Озираючись назад, останні 2 роки лідирували чипи Qualcomm, але тепер у перегони включилася компанія MediaTek, яка випустила флагманський чип Dimensity 9000, який має достатню продуктивність, щоб конкурувати з новим поколінням Snapdragon", — пишуть дослідники.

Раніше IDC визначили найпопулярніші моделі смартфонів 2021 року. Майже всі позиції в топ-5 посіли різні моделі iPhone, проте Apple не змогла стати монополістом через Samsung A12.