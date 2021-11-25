Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року: експерти IDC представили новий рейтинг

Чотирьома з п'яти лідерів світового ринку стали iPhone, проте Apple не змогла повністю витіснити Samsung з його бюджетною моделлю.

Велика дослідницька компанія International Data Corporation (IDC) проаналізувала ринок і визначила найбільш продавані смартфони за перші десять місяців 2021 року. Віцепрезидент організації Франсіско Херонімо представив новий рейтинг на своїй сторінці в Twitter.

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Згідно з аналізом, смартфоном, що найбільше продається, із січня по вересень став iPhone 12, який Apple випустила на ринок восени 2020 року. Загалом же пристрої цієї компанії посіли чотири з п'яти місць у рейтингу.

Єдиним конкурентом став Samsung з його бюджетним смартфоном Galaxy A12. Судячи з результатів дослідження, він — телефон, який найбільше купували, на базі Android за перші три квартали поточного року.

Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року:

Apple iPhone 12. Samsung A12. Apple iPhone 11. Apple iPhone 12 Pro Max. Apple iPhone 12 Pro.

[ + – ] Франсіско Херонімо опублікував рейтинг смартфонів за версією IDC Фото: Twitter

У травні iPhone 12 визнали найбільш продаваним смартфоном у світі. Дослідники Counterpoint Technology Market Research помітили, що Apple показала найкращі продажі смартфонів, враховуючи обсяги поставок і загальний прибуток. Samsung тоді посіла лише п'яту позицію з Galaxy Ultra 5G за часткою виручки, що склала 3%.

Фокус також склав топ-5 смартфонів, які можна купити зі знижками на "Чорну п'ятницю". Серед них виявились і новенькі iPhone 13, які ледве встигли потрапити на український ринок.

До цього експерти AnTuTu представили рейтинг із 10 найкращих Android-смартфонів за оцінками користувачів за жовтень 2021 року. Список очолив Galaxy Note 20 Ultra від Samsung, а на другому місці опинився новий Galaxy S21 Ultra 5G.