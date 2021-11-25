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Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року: експерти IDC представили новий рейтинг

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Смартфони, iPhone, Samsung, смартфони
Фото: androidauthority.com

Чотирьома з п'яти лідерів світового ринку стали iPhone, проте Apple не змогла повністю витіснити Samsung з його бюджетною моделлю.

Велика дослідницька компанія International Data Corporation (IDC) проаналізувала ринок і визначила найбільш продавані смартфони за перші десять місяців 2021 року. Віцепрезидент організації Франсіско Херонімо представив новий рейтинг на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з аналізом, смартфоном, що найбільше продається, із січня по вересень став iPhone 12, який Apple випустила на ринок восени 2020 року. Загалом же пристрої цієї компанії посіли чотири з п'яти місць у рейтингу.

Єдиним конкурентом став Samsung з його бюджетним смартфоном Galaxy A12. Судячи з результатів дослідження, він — телефон, який найбільше купували, на базі Android за перші три квартали поточного року.

Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року:

  1. Apple iPhone 12.
  2. Samsung A12.
  3. Apple iPhone 11.
  4. Apple iPhone 12 Pro Max.
  5. Apple iPhone 12 Pro.
Смартфони, рейтинг, IDC
Франсіско Херонімо опублікував рейтинг смартфонів за версією IDC
Фото: Twitter

У травні iPhone 12 визнали найбільш продаваним смартфоном у світі. Дослідники Counterpoint Technology Market Research помітили, що Apple показала найкращі продажі смартфонів, враховуючи обсяги поставок і загальний прибуток. Samsung тоді посіла лише п'яту позицію з Galaxy Ultra 5G за часткою виручки, що склала 3%.

Фокус також склав топ-5 смартфонів, які можна купити зі знижками на "Чорну п'ятницю". Серед них виявились і новенькі iPhone 13, які ледве встигли потрапити на український ринок.

До цього експерти AnTuTu представили рейтинг із 10 найкращих Android-смартфонів за оцінками користувачів за жовтень 2021 року. Список очолив Galaxy Note 20 Ultra від Samsung, а на другому місці опинився новий Galaxy S21 Ultra 5G.