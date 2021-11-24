Чорна п'ятниця. Топ-5 смартфонів, які можна купити за великими знижками (відео)

Купити смартфони в Чорну п'ятницю в Україні можна дешевше, ніж будь-коли. Магазини зробили знижки навіть на новенькі iPhone 13.

26 листопада — дата, на яку цього року випадає "чорна п'ятниця". Магазини обіцяють великі знижки на побутову техніку й електроніку, а багато ритейлерів України заздалегідь запустили акції. Фокус розповість, де купити смартфони в "чорну п'ятницю" 2021 року та на які характеристики й критерії варто звернути увагу.

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Зараз на ринку така велика кількість моделей, що розбігаються очі. Під виглядом знижок українці часто намагаються продати непопулярні моделі гаджетів, що залежалися на складах. Тому ми вибрали лише топові смартфони найпопулярніших брендів в Україні: Apple, Samsung, Хiaomi, Redmi та OPPO, а ціни порівняли в найбільших магазинах: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Ельдорадо" та "Фокстрот".

Хочемо попередити вас: вартість тих самих моделей може відрізнятися не тільки в залежності від об'єму оперативної та вбудованої пам'яті, але й від кольору, наявності додаткових функцій, націнки, встановленої магазином, а також низки інших факторів. Редакція в цьому матеріалі наводить ціни станом на 23 листопада 2021 року.

Samsung Galaxy S21

Смартфони південнокорейського бренду Samsung цього тижня продаватимуть зі знижками, у тому числі й флагманську модель 2021 Galaxy S21 із його завидними характеристиками та якісним AMOLED-дисплеєм. Однак навіть у "чорну п'ятницю" смартфони "Самсунг" є одними з найдорожчих на ринку.

Характеристики Galaxy S21

Діагональ екрану: 6,8 дюйма

Тип екрану: Dynamic AMOLED

Процесор: Exynos 2100 (1 x 2,9 ГГц + 3 x 2,8 ГГц + 4 x 2,2 ГГц);

Камера: 12 Мп + 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп

Місткість акумулятора: 5000 mAh

ОС: Android 11

Вартість смартфону Galaxy S21 в українських магазинах електроніки

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ ЦИТРУС 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ COMFY 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ 39 999 грн 16/512 ГБ ЭЛЬДОРАДО 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ 39 999 грн 16/512 ГБ ФОКСТРОТ 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ

[ + – ] Samsung Galaxy S21 — відеоогляд смартфона

Samsung Galaxy S20 FE 2021

Минулорічний бюджетний флагман Samsung продовжує дешевшати, хоча, як і раніше, пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Він майже в 3 рази дешевший за Galaxy S21, але не надто поступається йому за характеристиками. У "чорну п'ятницю" знижки на смартфони зробили цю модель ще доступнішою.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE 2021

Діагональ екрану: 6,5 дюйма

Тип екрану: Super AMOLED

Процесор: Exynos 990 (2х2, 73 ГГц + 2х2, 5 ГГц + 4х2 ГГц)

Камера: 12+12+8 Мп

Місткість акумулятора: 4500 mAh

ОС: Android 10

Вартість смартфона Samsung Galaxy S20 FE 2021 в українських магазинах

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ЦИТРУС 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ COMFY 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ЭЛЬДОРАДО 16 499 грн 16/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ФОКСТРОТ 16 499 грн 16/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ

[ + – ] Samsung Galaxy S20 FE 2021 — відеоогляд смартфона

iPhone 13 (Midnight)

У вересні Apple випустила нову модель смартфона, і багато шанувальників бренду ставили запитання: чи будуть знижки на iPhone 13 у "чорну п'ятницю"? Магазини влаштували розпродаж "айфонів", нехай ціни залишаються досить високими для середнього українського споживача. Під час чорної п'ятниці купити iPhone зі знижкою можна практично в усіх сертифікованих торгових точках.

Характеристики смартфону iPhone 13

Діагональ екрану: 6,1 дюйма

Тип екрану: OLED

Процесор: A15 Bionic

Камера: 12 Мп + 12 Мп

Місткість акумулятора: 3240 mAh

ОС: iOS 15

Скільки коштує iPhone 13 у "чорну п'ятницю" в українських магазинах

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ЦИТРУС 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ COMFY 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ЭЛЬДОРАДО 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ФОКСТРОТ 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ

[ + – ] iPhone 13 — відеоогляд

Xiaomi 11T

Безрамковий апарат, що має стильний вигляд, який компанія представила у 2021 році, — це Xiaomi 11T. Смартфони Xiaomi 11T у "чорну п'ятницю" отримали пристойні знижки (близько 1000 грн), що має залучити цінителів середнього бюджетного сегменту.

Характеристики Xiaomi 11T

Діагональ екрану: 6,67 дюйма

Тип екрану: AMOLED

Процесор: MediaTek Dimensity 1200 (1 x 3 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 2 ГГц)

Камера: 108,0 Мп + 8,0 Мп + 5,0 Мп

Місткість акумулятора: 5000 mAh

ОС: Android 11

Вартість смартфонів Xiaomi в "чорну п'ятницю" в Україні

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ЦИТРУС 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ COMFY 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ЭЛЬДОРАДО 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ФОКСТРОТ 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ

[ + – ] Xiaomi 11T — відеоогляд смартфона

OPPO Reno5 Lite

Молодша версія флагмана OPPO, яка нещодавно з'явилася на українському ринку. Виробник обіцяє простий і недорогий апарат, здатний робити якісні фотографії. У "чорну п'ятницю" смартфони зі знижкою стали ще дешевшими, і споживачі мають можливість взяти Reno5 Lite, поки їх не зняли з виробництва.

Характеристики OPPO Reno5 Lite

Діагональ екрану: 6,43 дюйма

Тип екрану: AMOLED

Процесор: MediaTek Helio P95 (2 х 2,2 ГГц + 6 х 2 ГГц)

Камера: 48,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп

Місткість акумулятора: 4310 mAh

ОС: Android 11

Вартість смартфону OPPO Reno5 Lite зі знижкою в "чорну п'ятницю"

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 8 999 грн 8/128 ГБ ЦИТРУС 8 999 грн 8/128 ГБ COMFY 8 999 грн 8/128 ГБ ЭЛЬДОРАДО 8 999 грн 8/128 ГБ ФОКСТРОТ 8 999 грн 8/128 ГБ

[ + – ] OPPO Reno5 Lite — відеоогляд смартфона

Раніше AnTuTu визначив топ-10 найкращих Android-смартфонів за підсумками жовтня. Перші рядки зайняли флагманські моделі Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G та Galaxy S21 Ultra 5G.