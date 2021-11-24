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Технології та наука Чорна п'ятниця 26 листопада 2021: вигідні розпродажі та знижки

Чорна п'ятниця. Топ-5 смартфонів, які можна купити за великими знижками (відео)

Олександр Залата
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Смартфони, розпродаж смартфонів, знижки на смартфони, чорна п'ятниця
Фото: ferra.ru | Ми вибрали для огляду лише топові смартфони найпопулярніших брендів в Україні

Купити смартфони в Чорну п'ятницю в Україні можна дешевше, ніж будь-коли. Магазини зробили знижки навіть на новенькі iPhone 13.

26 листопада — дата, на яку цього року випадає "чорна п'ятниця". Магазини обіцяють великі знижки на побутову техніку й електроніку, а багато ритейлерів України заздалегідь запустили акції. Фокус розповість, де купити смартфони в "чорну п'ятницю" 2021 року та на які характеристики й критерії варто звернути увагу.

Зараз на ринку така велика кількість моделей, що розбігаються очі. Під виглядом знижок українці часто намагаються продати непопулярні моделі гаджетів, що залежалися на складах. Тому ми вибрали лише топові смартфони найпопулярніших брендів в Україні: Apple, Samsung, Хiaomi, Redmi та OPPO, а ціни порівняли в найбільших магазинах: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Ельдорадо" та "Фокстрот".

Хочемо попередити вас: вартість тих самих моделей може відрізнятися не тільки в залежності від об'єму оперативної та вбудованої пам'яті, але й від кольору, наявності додаткових функцій, націнки, встановленої магазином, а також низки інших факторів. Редакція в цьому матеріалі наводить ціни станом на 23 листопада 2021 року.

Samsung Galaxy S21

Смартфони південнокорейського бренду Samsung цього тижня продаватимуть зі знижками, у тому числі й флагманську модель 2021 Galaxy S21 із його завидними характеристиками та якісним AMOLED-дисплеєм. Однак навіть у "чорну п'ятницю" смартфони "Самсунг" є одними з найдорожчих на ринку.

Характеристики Galaxy S21

  • Діагональ екрану: 6,8 дюйма
  • Тип екрану: Dynamic AMOLED
  • Процесор: Exynos 2100 (1 x 2,9 ГГц + 3 x 2,8 ГГц + 4 x 2,2 ГГц);
  • Камера: 12 Мп + 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп
  • Місткість акумулятора: 5000 mAh
  • ОС: Android 11

Вартість смартфону Galaxy S21 в українських магазинах електроніки

МагазинЦенаОбъем памяти
АЛЛО23 999 грн8/128 ГБ
25 999 грн8/256 ГБ
33 999 грн 12/128 ГБ
35 999 грн 12/256 ГБ
ЦИТРУС23 999 грн8/128 ГБ
25 999 грн8/256 ГБ
33 999 грн12/128 ГБ
35 999 грн12/256 ГБ
COMFY33 999 грн12/128 ГБ
35 999 грн12/256 ГБ
39 999 грн16/512 ГБ
ЭЛЬДОРАДО23 999 грн8/128 ГБ
25 999 грн8/256 ГБ
33 999 грн12/128 ГБ
35 999 грн12/256 ГБ
39 999 грн16/512 ГБ
ФОКСТРОТ23 999 грн8/128 ГБ
25 999 грн8/256 ГБ
33 999 грн12/128 ГБ
35 999 грн12/256 ГБ
Samsung Galaxy S21 — відеоогляд смартфона

Samsung Galaxy S20 FE 2021

Минулорічний бюджетний флагман Samsung продовжує дешевшати, хоча, як і раніше, пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. Він майже в 3 рази дешевший за Galaxy S21, але не надто поступається йому за характеристиками. У "чорну п'ятницю" знижки на смартфони зробили цю модель ще доступнішою.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE 2021

  • Діагональ екрану: 6,5 дюйма
  • Тип екрану: Super AMOLED
  • Процесор: Exynos 990 (2х2, 73 ГГц + 2х2, 5 ГГц + 4х2 ГГц)
  • Камера: 12+12+8 Мп
  • Місткість акумулятора: 4500 mAh
  • ОС: Android 10

Вартість смартфона Samsung Galaxy S20 FE 2021 в українських магазинах

МагазинЦенаОбъем памяти
АЛЛО16 499 грн6/128 ГБ
17 499 грн8/256 ГБ
ЦИТРУС16 499 грн 6/128 ГБ
17 499 грн8/256 ГБ
COMFY16 499 грн6/128 ГБ
17 499 грн8/256 ГБ
ЭЛЬДОРАДО16 499 грн16/128 ГБ
17 499 грн8/256 ГБ
ФОКСТРОТ16 499 грн 16/128 ГБ
17 499 грн8/256 ГБ
Samsung Galaxy S20 FE 2021 — відеоогляд смартфона

iPhone 13 (Midnight)

У вересні Apple випустила нову модель смартфона, і багато шанувальників бренду ставили запитання: чи будуть знижки на iPhone 13 у "чорну п'ятницю"? Магазини влаштували розпродаж "айфонів", нехай ціни залишаються досить високими для середнього українського споживача. Під час чорної п'ятниці купити iPhone зі знижкою можна практично в усіх сертифікованих торгових точках.

Характеристики смартфону iPhone 13

  • Діагональ екрану: 6,1 дюйма
  • Тип екрану: OLED
  • Процесор: A15 Bionic
  • Камера: 12 Мп + 12 Мп
  • Місткість акумулятора: 3240 mAh
  • ОС: iOS 15

Скільки коштує iPhone 13 у "чорну п'ятницю" в українських магазинах

МагазинЦенаОбъем памяти
АЛЛО29 999 грн128 ГБ
33 999 грн256 ГБ
41 499 грн512 ГБ
ЦИТРУС29 999 грн128 ГБ
33 999 грн256 ГБ
41 499 грн512 ГБ
COMFY29 999 грн128 ГБ
33 999 грн256 ГБ
41 499 грн512 ГБ
ЭЛЬДОРАДО29 999 грн128 ГБ
33 999 грн256 ГБ
41 499 грн512 ГБ
ФОКСТРОТ29 999 грн128 ГБ
33 999 грн256 ГБ
41 499 грн512 ГБ
iPhone 13 — відеоогляд

Xiaomi 11T

Безрамковий апарат, що має стильний вигляд, який компанія представила у 2021 році, — це Xiaomi 11T. Смартфони Xiaomi 11T у "чорну п'ятницю" отримали пристойні знижки (близько 1000 грн), що має залучити цінителів середнього бюджетного сегменту.

Характеристики Xiaomi 11T

  • Діагональ екрану: 6,67 дюйма
  • Тип екрану: AMOLED
  • Процесор: MediaTek Dimensity 1200 (1 x 3 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 2 ГГц)
  • Камера: 108,0 Мп + 8,0 Мп + 5,0 Мп
  • Місткість акумулятора: 5000 mAh
  • ОС: Android 11

Вартість смартфонів Xiaomi в "чорну п'ятницю" в Україні

МагазинЦенаОбъем памяти
АЛЛО11 999 грн8/128 ГБ
13 999 грн8/256 ГБ
ЦИТРУС11 999 грн8/128 ГБ
13 999 грн8/256 ГБ
COMFY11 999 грн8/128 ГБ
13 999 грн8/256 ГБ
ЭЛЬДОРАДО11 999 грн8/128 ГБ
13 999 грн8/256 ГБ
ФОКСТРОТ11 999 грн8/128 ГБ
13 999 грн8/256 ГБ
Xiaomi 11T — відеоогляд смартфона

OPPO Reno5 Lite

Молодша версія флагмана OPPO, яка нещодавно з'явилася на українському ринку. Виробник обіцяє простий і недорогий апарат, здатний робити якісні фотографії. У "чорну п'ятницю" смартфони зі знижкою стали ще дешевшими, і споживачі мають можливість взяти Reno5 Lite, поки їх не зняли з виробництва.

Характеристики OPPO Reno5 Lite

  • Діагональ екрану: 6,43 дюйма
  • Тип екрану: AMOLED
  • Процесор: MediaTek Helio P95 (2 х 2,2 ГГц + 6 х 2 ГГц)
  • Камера: 48,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп
  • Місткість акумулятора: 4310 mAh
  • ОС: Android 11

Вартість смартфону OPPO Reno5 Lite зі знижкою в "чорну п'ятницю"

МагазинЦенаОбъем памяти
АЛЛО8 999 грн8/128 ГБ
ЦИТРУС8 999 грн8/128 ГБ
COMFY8 999 грн8/128 ГБ
ЭЛЬДОРАДО8 999 грн8/128 ГБ
ФОКСТРОТ8 999 грн8/128 ГБ
OPPO Reno5 Lite — відеоогляд смартфона

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