Черная пятница. Топ-5 смартфонов, которые можно купить по большим скидкам (видео)

Купить смартфоны в Черную пятницу в Украине можно дешевле, чем когда-либо. Магазины сделали скидки даже на новенькие iPhone 13.

26 ноября — дата, на которую в этом году выпадает "черная пятница". Магазины обещают большие скидки на бытовую технику и электронику, а многие ритейлеры Украины заранее запустили акции. Фокус расскажет, где купить смартфоны в "черную пятницу" 2021 и на какие характеристики и критерии стоит обратить внимание.

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Сейчас на рынке такое обилие моделей, что разбегаются глаза. Под видом скидок украинцам часто пытаются продать непопулярные модели гаджетов, залежавшиеся на складах. Поэтому мы выбрали лишь топовые смартфоны самых популярных брендов в Украине: Apple, Samsung, Хiaomi, Redmi и OPPO, а цены сравнили в крупнейших магазинах: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Эльдорадо" и "Фокстрот".

Хотим предупредить вас: стоимость одних и тех же моделей может различаться не только в зависимости от объема оперативной и встроенной памяти, но и от расцветки, наличия дополнительных функций, наценки, установленной магазином, а также ряда других факторов. Редакция в данном материале приводит цены по состоянию на 23 ноября 2021 года.

Samsung Galaxy S21

Смартфоны южнокорейского бренда Samsung на этой неделе будут продаваться со скидками, в том числе и флагманская модель 2021 года Galaxy S21 с его завидными характеристики и качественным AMOLED-дисплеем. Однако даже в "черную пятницу" смартфоны "Самсунг" являются одними из самых дорогих на рынке.

Характеристики Galaxy S21

Диагональ экрана: 6,8 дюйма

Тип экрана: Dynamic AMOLED

Процессор: Exynos 2100 (1 x 2,9 ГГц + 3 x 2,8 ГГц + 4 x 2,2 ГГц);

Камера: 12 Мп + 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп

Емкость аккумулятора: 5000 mAh

ОС: Android 11

Стоимость смартфона Galaxy S21 в украинских магазинах электроники

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ ЦИТРУС 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ COMFY 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ 39 999 грн 16/512 ГБ ЭЛЬДОРАДО 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ 39 999 грн 16/512 ГБ ФОКСТРОТ 23 999 грн 8/128 ГБ 25 999 грн 8/256 ГБ 33 999 грн 12/128 ГБ 35 999 грн 12/256 ГБ

[ + – ] Samsung Galaxy S21 — видеообзор смартфона

Samsung Galaxy S20 FE 2021

Прошлогодний бюджетный флагман Samsung продолжает дешеветь, хотя по-прежнему предлагает отличное соотношение цены и качества. Он почти в 3 раза дешевле Galaxy S21, но не слишком уступает ему по характеристикам. В "черную пятницу" скидки на смартфоны сделали эту модель еще более доступной.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE 2021

Диагональ экрана: 6,5 дюйма

Тип экрана: Super AMOLED

Процессор: Exynos 990 (2х2,73 ГГц + 2х2,5 ГГц + 4х2 ГГц)

Камера: 12+12+8 Мп

Емкость аккумулятора: 4500 mAh

ОС: Android 10

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S20 FE 2021 в украинских магазинах

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ЦИТРУС 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ COMFY 16 499 грн 6/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ЭЛЬДОРАДО 16 499 грн 16/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ ФОКСТРОТ 16 499 грн 16/128 ГБ 17 499 грн 8/256 ГБ

[ + – ] Samsung Galaxy S20 FE 2021 — видеообзор смартфона

iPhone 13 (Midnight)

В сентябре Apple выпустила новую модель смартфона, и многие поклонники бренда задавались вопросом: будут ли скидки на iPhone 13 в "черную пятницу"? Магазины устроили распродажу "Айфонов", пусть цены остаются достаточно высокими для среднего украинского потребителя. Во время "черной пятницы" купить iPhone со скидкой можно практически во всех сертифицированных торговых точках.

Характеристики cмартфона iPhone 13

Диагональ экрана: 6,1 дюйма

Тип экрана: OLED

Процессор: A15 Bionic

Камера: 12 Мп + 12 Мп

Емкость аккумулятора: 3240 mAh

ОС: iOS 15

Сколько стоит iPhone 13 в "черную пятницу" в украинских магазинах

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ЦИТРУС 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ COMFY 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ЭЛЬДОРАДО 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ ФОКСТРОТ 29 999 грн 128 ГБ 33 999 грн 256 ГБ 41 499 грн 512 ГБ

[ + – ] iPhone 13 — видеообзор

Xiaomi 11T

Стильно выглядящий безрамочный аппарат, который компания представила в 2021 году — это Xiaomi 11T. Смартфоны Xiaomi 11T в "черную пятницу" получили приличные скидки (около 1000 грн), что должно привлечь ценителей среднего бюджетного сегмента.

Характеристики Xiaomi 11T

Диагональ экрана: 6,67 дюйма

Тип экрана: AMOLED

Процессор: MediaTek Dimensity 1200 (1 x 3 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 2 ГГц)

Камера: 108,0 Мп + 8,0 Мп + 5,0 Мп

Емкость аккумулятора: 5000 mAh

ОС: Android 11

Стоимость смартфонов Xiaomi в "черную пятницу" в Украине

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ЦИТРУС 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ COMFY 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ЭЛЬДОРАДО 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ ФОКСТРОТ 11 999 грн 8/128 ГБ 13 999 грн 8/256 ГБ

[ + – ] Xiaomi 11T — видеообзор смартфона

OPPO Reno5 Lite

Младшая версия флагмана OPPO, которая не так давно появилась на украинском рынке. Производитель обещает простой и недорогой аппарат, способный делать качественные фотографии. В "черную пятницу" смартфоны со скидкой стали еще дешевле, и у потребителей есть возможность взять Reno5 Lite, пока их не сняли с производства.

Характеристики OPPO Reno5 Lite

Диагональ экрана: 6,43 дюйма

Тип экрана: AMOLED

Процессор: MediaTek Helio P95 (2 х 2,2 ГГц + 6 х 2 ГГц)

Камера: 48,0 Мп + 8,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп

Емкость аккумулятора: 4310 mAh

ОС: Android 11

Стоимость смартфона OPPO Reno5 Lite со скидкой в "черную пятницу"

Магазин Цена Объем памяти АЛЛО 8 999 грн 8/128 ГБ ЦИТРУС 8 999 грн 8/128 ГБ COMFY 8 999 грн 8/128 ГБ ЭЛЬДОРАДО 8 999 грн 8/128 ГБ ФОКСТРОТ 8 999 грн 8/128 ГБ

[ + – ] OPPO Reno5 Lite — видеообзор смартфона

Ранее AnTuTu определил топ-10 самых лучших Android-смартфонов по итогам октября. Первые строчки заняли флагманские модели Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S21 Ultra 5G.