Топ-10 самых лучших Android-смартфонов октября: свежий рейтинг AnTuTu (видео)

Лидерами стали два флагмана Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S21 Ultra 5G, которые оправдывают высокую цену хорошими характеристиками.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по оценкам пользователей за октябрь 2021 года. Результаты опубликованы на официальном сайте сервиса.

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Как оказалось, лучше всего потребности владельцев удовлетворили смартфоны южнокорейского бренда Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G (97,23%) и Galaxy S21 Ultra 5G (93,94%). Первая модель вышла на рынок год назад и с тех пор не покидает тройку лидеров по популярности. По словам авторов, Galaxy Note 20 Ultra до сих пор обладает передовыми характеристиками и достоин звания флагмана.

Модель Galaxy S21 Ultra выпустили в 2021 году, и она впервые попала в топ благодаря хорошим характеристикам, большому количеству функций и новому дизайну, который выделяется необычным расположением камер. Экран может похвастать эталонным качеством, поддержкой HDR10 + и частотой обновления в 120 Гц. Высокую производительность обеспечивает процессор Snapdragon 888 от Qualcomm. Благодаря этой модели Samsung добился нового максимума по продажам серии Galaxy S21 за последние 4 года.

На третьем месте очутился Vivo S10 Pro (93,91%), чем весьма удивил аналитиков. Смартфон выпустили в этом году, оснастив процессором MediaTek Dimensity 1100 SoC, фотохромной задней крышкой, сверхчеткой камерой с разрешением 44 Мп.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

Meizu 18 (93,72%)

iQOO Z5 (93,33%)

Oppo Reno6 Pro 5G (93,2%)

Huawei Mate 40 Pro (93,1%)

Honor Magic 3 (92,9%)

Honor Magic 3 Pro (92,81%)

Oppo K9 Pro 5G (92,73%)

[ + – ] Рейтинг удовлетворенности смартфонами от AnTuTu Фото: AnTuTu

Примечательно, что в список вошли не только флагманы, но и модели среднего уровня, такие как iQOO Z5 и OPPO K9 Pro. Пусть они не могут похвастаться передовыми возможностями, зато обладают хорошим соотношением цены-качества и, судя по оценкам, удовлетворяют потребности своих владельцев.

Ранее бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные смартфоны 2021 года. В лидеры попали топовые модели от ZTE, Xiaomi и Vivo, но возглавил рейтинг Nubia Red Devils 6S Pro со средним баллом 857 918.

Фокус также представил рейтинг топ-15 бюджетных смартфонов в Украине от разных брендов, выпущенных в 2020-2021 годах. Лучшим следует считать новинку Samsung Galaxy M12.