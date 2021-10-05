Рейтинг самых производительных Android-смартфонов в мире: лидируют ZTE, Xiaomi, Vivo (видео)

Бренчмарк AnTuTu оценил работу процессоров Android-телефонов и назвал лучшие модели.

Бренчмарк AnTuTu в своем блоге в соцсети Weibo опубликовал очередной рейтинг флагманов, вышедших на мировой рынок летом и в сентябре 2021 года. Оказалось, что самой производительной из новинок стал аппарат Tencent Red Devils 6S Pro от люксового бренда Nubia, принадлежащего телеком-гиганту ZTE.

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"Первое место досталось смартфону Tencent Red Devils 6S Pro. Его средний балл составляет 857 918", — говорится в материале.

[ + – ] Смартфоны Tencent Red Devils 6S Pro Фото: Nubia

На втором месте оказался Black Shark 4 Pro от Xiaomi — компании, являющейся многолетним лидером списка AnTuTu. В блоге отмечается, что производительность процессоров первой и второй моделей до недавнего времени была наравне, однако после того как Red Magic 6S Pro получил улучшенный вентилятор охлаждения, производительность существенно повысилась, что и дало ему возможность обойти "черную акулу".

"Экран с высокой частотой обновления — в 165 Гц, — также помог новинке от Nubia выйти в лидеры", — сказано в статье.

Третье место занимает Vivo X70 Pro+, оснащенный чипом Snapdragon 888 Plus и получивший средний балл 836 943. Производительность его графического процессора может даже конкурировать с игровыми телефонами, считают эксперты.

Далее места в рейтинге достались таким смартфонам, как iQOO 8 Pro, Tencent ROG 5s, Xiaomi MIX 4. Все они имеют на борту чип Snapdragon 888 Plus. А вот серия Honor Magic 3, которая также оснащена Snapdragon 888 Plus, не вошла в первую десятку из-за ограничений частоты микросхемы и контроля энергопотребления.

В среднем сегменте моделью номер один по-прежнему остается Xiaomi Mi 11 Youth Edition, оснащенный чипом Snapdragon 780G, созданным по 5-нм техпроцессу и имеющим большое ядро ​​A78. Именно это ядро и обеспечило телефону хорошую производительность.

Второе и третье места занимают недавно выпущенные серии Honor 50. Обе модели оснащены Qualcomm Snapdragon 778G. Средние оценки составляют 514 538 и 510 717 баллов соответственно. Snapdragon 778G также имеет преимущество в виде ядра A78.

[ + – ] Смартфоны Honor 50

"Согласно нашим прогнозам, список производительности мобильных телефонов среднего класса во второй половине года не сильно изменится, если только не будет представлен новый процессор среднего класса, превосходящий Snapdragon 778G. Но это маловероятно. Что касается премиум-сегмента, то будут выпущены новые модели на Snapdragon 888 Plus. Кроме того, компания MediaTek готовит к выпуску процессоры верхнего уровня, что, как ожидается, потеснит доминирующую Qualcomm с олимпа производительности", — резюмируют авторы блога.

Ранее мы сообщали о том, что в Нидерландах вышла новая модель смартфона, каждую деталь которого пользователь может заменить сам в случае поломки.