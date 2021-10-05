Samsung и Apple назло: вышел уникальный смартфон-конструктор, который ремонтируется за 5 минут (фото)

Любую деталь, кроме основного модуля, можно отсоединить и заменить, заказав новую на официальном сайте. Производитель дает гарантию на 5 лет.

Компания из Нидерландов Fairphone выпустила новый смартфон Fairphone 4, который очень легко разбирается и ремонтируется.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Об этой модели пишет издание ArsTechnica.

Fairphone известна своим лояльным отношением к ремонту гаджетов, в то время как многие производители, включая Samsung и Apple, стараются осложнить починку телефонов, заставляя потребителей обращаться исключительно в фирменные сервисные центры, выставляющие большие счета за ремонт, или делают так, чтобы люди покупали новые модели. О том, как Apple обучает своих сотрудников выманивать из клиентов деньги, Фокус писал в этом материале.

Главной фишкой аппарата Fairphone 4 является модульная структура, которая позволяет заменять любые детали при помощи одной лишь отвертки.

Внутри корпуса расположены 8 элементов:

дисплей,

порт USB-C,

селфи-камера,

2 динамика,

основная камера,

аккумулятор,

прорезиненная задняя панель.

В случае поломки, каждый из них можно отдельно заказать на официальном сайте компании. Единственная часть, которая не продается, — это основной модуль с процессором, хранилищем, оперативной памятью и сканером отпечатков пальцев. Впрочем, его можно заменить по гарантии, срок которой составляет 5 лет. Примечательно, что запчасти продаются не только для новой модели, но и для старых, например, для телефонов второго поколения, выпущенных в 2015 году.

[ + – ] Разобранный Fairphone 4

Fairphone 4 отличается от предшественников новым дизайном и улучшенными характеристиками. Базовая версия за €579 (17,8 тыс. грн) поставляется с 8-ядерным 5G-процессором Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется уже в €649 (около 20 тыс. грн).

Разработчики снабдили смартфон 6,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2340×1080 точек, фронтальной камерой на 25 Мп, аккумулятором емкостью 3905 мАч (поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4.1). Устройство работает на ОС Android 11 с возможностью обновления до версий 12 и 13, имеет сканер отпечатков пальцев, слот MicroSD и возможность использования 2-х SIM-карт через один физический nanoSIM и eSIM.

Есть также 2 камеры на 48 Мп: основная с оптической стабилизацией изображения и широкоугольная с функцией макросъемки. Под ними расположили вспомогательную систему с лазерной фокусировкой, датчиком света и Time-of-Flight.

Примечательно, что у Fairphone 4 нет входа для наушников — пользователи могут подключить их только по Bluetooth. Как отмечает ArsTechnica, такое конструкторское решение несколько противоречит политике компании, ведь беспроводная гарнитура довольно быстро выходит из строя, тогда как хорошие кабельные модели могут служить очень долго.

Новая модель выпустят на рынок 25 октября 2021 года, пока же она доступна для предварительных заказов. Предполагается, что Fairphone 4 будут преимущественно продавать в странах Европы.

Ранее писали, что компания Blackview анонсировала смартфон с тепловизором за $400. По словам производителей, устройство поможет находить поломки в автомобилях, прячущихся животных и многое другое.