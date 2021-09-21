В Apple учат сотрудников, как выкачивать деньги из клиентов: в Сеть попал видеоинструктаж

Блогер слил в Интернет обучающие ролики, где демонстрируется, как продавать дорогостоящие "оригинальные детали" пользователям, гаджеты которых нуждаются в ремонте.

В Сети появились 8 учебных видеороликов, предназначенных для партнеров компании Apple, которые содержат инструкции по правилам коммуникации с клиентами. По сути, это инструкции по навязыванию клиентам дорогого ремонта, даже в тех случаях, когда можно обойтись и без него.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об оригинальных "педагогических методах" Apple сообщает издание Motherboard.

Видеоролики, которые запрещены к публикации, были предоставлены скандально известным блогером Андреем Шумейко, следившим за утечками и докладывавшем о них в головной офис компании в надежде получить вознаграждение. Теперь, видимо, Шумейко ополчился против Apple — нашел и слил ролики, предназначенные для авторизированных партнеров компании по ремонту. На одном из них моделируется разговор клиента и сотрудника сервис-центра. В диалоге делается акцент на том, что клиенту поставят "только оригинальные детали". Вот один из разыгрываемых диалогов:

[ + – ] Обучающее видео от Apple по навязыванию клиентам дорогого технического обслуживания

— Я разбил стекло на своем телефоне и сравниваю цены. Сколько стоит только эта деталь? — спрашивает мужчина, играющий роль клиента.

— Прежде чем мы начнем, я могу вам показать стоимость вот этой детали, — говорит другой мужчина, выступающий в роли ремонтника

— Ого, почему так дорого? Это намного дороже, чем в магазине на соседней улице, — возмущается клиент.

— Это цена за оригинальную деталь Apple, — говорит ремонтник.

— Что вы имеете в виду под "оригинальной деталью"? Я хотел бы сэкономить немного денег. Разве это стекло отличается чем-то от любого другого? — спрашивает клиент.

После этих слов ремонтник начинает объяснять, почему заменять детали на сломанных устройствах Apple следует только деталями, которые соответствуют критериям AppleCare.

Такая тактика Apple усложняет работу независимых ремонтных мастерских по ремонту телефонов, подталкивая клиентов обращаться исключительно в фирменные магазины. По словам представителя компании, это делается "для укрепления бренда, который заботится о качестве предоставляемых услуг клиентам".

Как ответная реакция, в мире возникло движение "Право на ремонт", активисты которого стремятся облегчить людям ремонт их собственных вещей. Существует множество сторонних ремонтных компаний, которые используют только качественные детали со вторичного рынка или подлинные детали, бывшие в употреблении. Они могут предложить весьма хороший ремонт по цене гораздо дешевле, чем Apple. В свою очередь пользователь имеет право самостоятельно принимать решение и выбирать услуги в доступном для него ценовом диапазоне.

Руководитель движения "Право на ремонт" Натан Проктор считает неприемлемым тот факт, что Apple пытается склонить на свою сторону клиентов, предоставляя им очень дорогое техническое обслуживание ,тем самым лишая их выбора.

"Возможно, Apple готовится к тому, что в будущем они уже не смогут законно лишать людей возможности выбора, и им придется конкурировать, убеждая покупателей, что стоит заплатить больше за свой продукт, услугу или деталь", — сказал Проктор.

Подобной тактике следует и компания Tesla, выставляющая головокружительные счета за замену батареи электрокара, когда запрашиваемая сумма за ремонт совпадает со стоимостью автомобиля. Однако находятся народные умельцы, способные починить электромобиль не за $23 тыс., а за $5 тыс.